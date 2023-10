escuchar

Los analistas de mercado relevados por el Banco Central (BCRA) esperan que el presente año termine con una inflación del 180,7%, es decir, la proyectan 11,4 puntos por encima del nivel al que se la imaginaban hace solo un mes.

Para peor se trata de un pronóstico que envejeció antes de nacer y, todo indica, pudo ser aún peor. Ocurre que, como los resultados del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) -desde hace unos meses- se difunden luego que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) reporta el IPC del mes anterior. En tanto, los encuestados debieron girar sus proyecciones entre los días 27 y 29 de septiembre, es decir, unas dos semanas antes de que se conozca la inflación de septiembre, por lo que ya se quedaron “cortos” con sus estimaciones.

Alto, cada vez más alto

Habían contemplado un IPC del 11,7% para el mes pasado, es decir, un punto por debajo del 12,7% que finalmente fue informado. Ello, se sabe, los hubiera llevado a recalcular algo más para arriba sus proyecciones.

Esto revela la inutilidad ya de este instrumento como medidor de expectativas, en especial, desde que las autoridades del BCRA decidieran retrasar los resultados de esta encuesta en la previa de las PASO, con la excusa de los errores en los pronósticos y bajo el supuesto objetivo de que mejoren sus proyecciones sobre la inflación futura.

“Es algo que no podés hacer si no te dejan responder sobre la del mes anterior luego de conocida. Se lo hemos dicho, pero no les importa”, apuntó uno de los analistas que, cada vez con más desgano, responde la encuesta del ente monetario.

Según los resultados difundidos hoy, hasta hace unos días el mercado esperaba una inflación del 9,5% para este mes, del 10,7% para noviembre y del 14% para diciembre, meses en que impactarían las dos devaluaciones del peso que se esperan cuando termine el congelamiento actual del tipo de cambio oficial (tras las elecciones) y para cuando cambie el Gobierno deba sincerar la quiebra del BCRA.

Rumbo al infinito

A su vez, los especialistas consideran que la inflación de los próximos doce meses (septiembre de 2023 a igual mes de 2024) será del 185,9%. Si bien es un valor alto, mayor al esperado para este año, representa una baja de 11,6 puntos respecto al cálculo que habían realizado un mes atrás. En tanto, para todo el año entrante esperan una inflación del 135,7%.

En relación con el tipo de cambio, el mercado espera que el dólar oficial acelere luego de las elecciones (lo ven cerrando noviembre cerquita de los $400) hasta llegar a $530 en diciembre de este año.

Temas Comunidad de Negocios