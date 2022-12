El monotributo tecnológico contemplará distintas categorías según el nivel de facturación

escuchar

El secretario de Economía del Conocimiento de la Nación, Ariel Sujarchuck, anunciará el martes próximo en el CCK el envío al Congreso del proyecto para crear un monotributo tecnológico (conocido como monotech) que permitiría a los freelancers facturar hasta una cierta cantidad de dólares sin necesidad de liquidarlos en el mercado de cambios.

Tal y como había trascendido, habrá trabajadores que podrán ingresar hasta US$30.000 por año al país de manera legal, pero ese será el monto máximo para la categoría que más facture, mientras que otros sólo podrán ingresar hasta US$10.000 o hasta US$20.000.

La antecesora de esta medida fue la comunicación A 7518 del Banco Central, que permite a los freelancers ingresar directamente sus honorarios en dólares en entidades financieras del país hasta un límite de US$12.000 anuales, sin necesidad de liquidarlos en el mercado de cambios.

“Vamos a mandar el proyecto, pero que salga finalmente no depende de nosotros. Lo cierto es que el Estado tiene que dar esa herramienta. No hay argumentos para no hacerlo”, explicó Sujarchuck en diálogo con LA NACION, y dijo que “no se puede obligar a la gente a trabajar en negro”.

Los dichos del funcionario responden a ciertas críticas del sector de la tecnología, que esgrimió que el monotributo tecnológico impulsaría aún más la fuga de talento de trabajadores que buscan ganar en dólares.

“Nadie de las empresas discute que la herramienta es necesaria. El Estado le tiene que dar al sujeto de derecho la posibilidad de facturar en blanco por sus servicios. No es muy difícil la verdad. A veces los reparos son más por ideología”, agregó.

Según un informe de la Cámara de la Industria Argentina del Software (Cessi) que se conoció hoy, la rotación de personal en el sector es del 42% -la fuga asciende en las empresas con bajos ingresos desde el exterior (49%) y desciende en el caso de compañías con altos ingresos desde el exterior (35%)-. Esto está asociado a la mayor capacidad de las firmas que exportan para pagar parte de los salarios en dólares.

Cabe recordar que por el DNU 679/2022, las empresas de la economía del conocimiento que realicen inversiones superiores a los US$3 millones están exceptuadas de liquidar el 20% de las divisas en el mercado de cambios. Además, pueden acceder a un 30% de los dólares ingresados por exportaciones incrementales, verificadas trimestralmente, para ser aplicado al pago de las remuneraciones de personal en relación de dependencia.

El Ministerio de Economía busca que las exportaciones del sector, que hoy ascienden a US$7261 millones anuales, lleguen a los US$10.000 millones en 2023.

Contenido audiovisual

Además del monotech, el Gobierno presentará otra iniciativa para financiar proyectos de producción de contenido audiovisual asociados a al menos una productora nacional y una o más empresas internacionales.

Según trascendió, se otorgará un máximo de $140 millones en portes no reembolsables (ANR) de hasta un 25% del valor de los gastos realizados con prestadores nacionales o radicados en el país y, a cambio, las partes se comprometerán a liquidar un mínimo de US$500.000 o su equivalente en otras monedas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Por otro lado, también se impulsará la convocatoria 2023 del Programa Potenciar Industria de los Videojuegos, por el cual se promueve la producción nacional de desarrollos de entretenimiento digital e interactivo mediante un financiamiento total de $250 millones.

