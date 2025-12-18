El negocio del lujo prepara su “rebote” con precios más razonables, cadenas de suministro integradas y nuevos directores creativos

Estos últimos dos años fueron muy flojos para los proveedores de vestimenta y accesorios de lujo: en los dos mayores mercados de sus productos, Estados Unidos y China, la incertidumbre económica hizo que los consumidores se ajustaran el cinturón. La consultora Bain estima que a lo largo de 2025 la caída interanual de las ventas globales de artículos personales de lujo fue de entre un 2% y un 5%. Y el precio de las acciones de LVMH —sigla de Louis Vuitton Moët Hennessy, el gigante de los artículos de lujo— se desplomó a principios de este año y luego rebotó, aunque sigue por debajo de su valor de 2024.

Pero parece que en 2026 la industria del lujo recuperará su brillo. Los analistas del banco UBS anticipan un repunte de las ventas y los del banco HSBC ven “una lucecita al final del túnel”, en especial a medida que los consumidores chinos recuperen el apetito por los artículos de alta gama.

Y cuando los consumidores le saquen el candado a la billetera y empiecen a darse los gustos, ¿a qué marcas les irá mejor?

La caída en las ventas de lujo no ha sido uniforme. Las marcas como Gucci, que apuntan a los clientes “aspiracionales” de clase media, la pasaron muy mal, mientras que las marcas que apuntan a los más ricos de los ricos les fue bastante bien. De hecho, Hermès —que vende carteras de US$10.000 y se enorgullece de fabricar todo en sus propias instalaciones y de ser muy cuidadoso con los aumentos de precios— reportó un fuerte crecimiento de sus ganancias.

Esa disparidad encierra lecciones para las demás marcas.

Las marcas que saldrán ganando en 2026 compartirán un par de características. Para empezar, no aplicarán aumentos de precios astronómicos. Muchas, como Dior o Chanel, aumentaron mucho sus precios después de la pandemia, cuando la demanda era fuerte. Los analistas de la operadora Bernstein señalan que algunos grupos empresarios hoy venden sus productos por un precio que es 15 veces mayor que su costo de fabricación, mientras que antes de la pandemia era 10 veces mayor.

En segundo lugar, las marcas tendrán más control sobre sus cadenas de suministro. Hoy los consumidores, en especial los jóvenes, están muy atentos al impacto ambiental y social de las marcas que consumen, y por eso los analistas dicen que las empresas de artículos exclusivos están tratando de tener proveedores más transparentes para evitar la mala prensa.

Actualmente hay más marcas independientes que antes y que producen menos colecciones al año, pero más innovadoras. Archivo

Finalmente, las marcas que rejuvenezcan sus diseños serán recompensadas. Durante años, muchas de ellas no lograron renovar a sus equipos creativos. Pero el “juego de las sillas” que los tuvo corriendo durante todo 2025 cambió por completo esa situación. Marcas como Chanel y Gucci, hasta Balenciaga y Versace, arrancarán en 2026 con un nuevo director creativo, y eso ha impulsado el interés por sus nuevas colecciones, lo que a su vez esperan que se traduzca en mayores ventas. Federico Marchetti, ex CEO de Yoox Net-a-Porter, una empresa online de sastrería de lujo a medida, señala que actualmente hay más marcas independientes que antes y que producen menos colecciones al año, pero más innovadoras.

Y por más que la demanda de artículos de lujo en Occidente siga estancada, en otras regiones está surgiendo una nueva generación de clientes, sobre todo en Medio Oriente y Asia. Según el banco UBS, entre 2024 y 2030 la población de la India que gana más de US$10.000 al año — hoy el quintil de ingresos más alto — crecerá en un 15%, muy por encima del crecimiento poblacional en el mismo periodo. Así que mientras haya cada vez más gente rica que quiere darse los gustos u ostentar su riqueza, siempre habrá necesidad de productos de diseño.

(Traducción de Jaime Arrambide)