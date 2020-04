El Palomar. El Gobierno confirmó que por ahora no cerrará el aeropuerto

Diego Cabot Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de abril de 2020 • 13:20

La iniciativa de cerrar definitivamente El Palomar duró una semana . El 14 de abril, mediante una carta Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000) pidió el cierre definitivo . Y un día después, el órgano de control (Orsna) tenía un borrador terminado en el que se aconsejaba el cierre.

Pero una vez que la intención del cesar para la aviación comercial la terminal sucedió que la concesionaria hizo un firulete discursivo y aclaró que se trataba de un cierre "provisorio".

Horas después, la autoridad regulatoria confirmó a LA NACION que no cerrará el aeropuerto. "No vamos a tomar una decisión por ahora pese al pedido de cierre definitivo que realizó Aeropuertos Argentina 2000. vamos a consultar a todas las partes involucradas como las autoridades aeroportuarias, las líneas aéreas y también los gobernadores que seguramente tendrán interés en opinar sobre el tema", dijo una fuente del Orsna.

Los ejecutivos de Aeropuertos Argentina 2000, la concesionaria de la estación, no anduvieron con vueltas. "Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes a fin de solicitar al Orsna [Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos] el cierre del Aeropuerto de El Palomar y el traslado de las operaciones al Aeropuerto de Ezeiza ", inicia la carta firmada por dos apoderados de la compañía y que está fechada el 14 de abril.

No existían demasiadas dudas sobre el pedido formal"Dispuesto el traslado de las operaciones quedamos a disposición para evaluar la situación y acordar el cierre definitivo y eventual desafectación del Grupo A y del Sistema Nacional de Aeropuertos del Aeropuerto para retomar su uso militar exclusivo y no ya comercial que impida su desarrollo en competencia futuro. Sin otro particular, saludamos a ustedes con nuestra consideración más distinguida", saludaban prestos y amables Andrea Faulin y Diego González, apoderados de AA2000 que firmaron la carta que lleva el asiento digital como presentada en el Orsna IF-2020-25809143-APN