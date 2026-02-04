El tuit de Caputo por una frase de un empresario textil: “Excelente que se animen a hacerlo público”

El debate por el precio de la ropa en la Argentina sumó un nuevo capítulo este miércoles. Después de haber dicho que no compra indumentaria en el país, el ministro de Economía, Luis Caputo, festejó que un empresario textil haya admitido que la ropa está cara.

“Esto en privado te lo reconocen todos los empresarios textiles. Excelente que algunos ya se animen a hacerlo también públicamente”, escribió el funcionario de Javier Milei en su cuenta de X. El mensaje fue en respuesta a una entrevista televisiva en la que un empresario del rubro admitió que la ropa “estaba cara”.

Esto en privado te lo reconocen todos los empresarios textiles.

Excelente que algunos ya se animen a hacerlo también públicamente. https://t.co/RzJactHaZK — totocaputo (@LuisCaputoAR) February 4, 2026

“Pudimos aumentar sólo 11% desde 2023 hasta ahora porque hicimos un mea culpa de todo el empresariado nacional de que estábamos caros. Es verdad, claro que estábamos caros”, sostuvo Marcelo Fernández el martes por la noche en diálogo con TN.

El empresario explicó que, en años anteriores, la inflación no solo se trasladaba a los precios, sino que en algunos casos se aplicaban incrementos adicionales. “Vos tenías quizás 8% u 11% de inflación y no solo le trasladábamos eso a los precios, sino que un poco más. Hubo remarcaciones, sobre todo en las materias primas. Hubo restricciones a las importaciones, pero siempre se importó”, afirmó.

Fernández agregó que, con el actual Gobierno, el sector recibió la indicación de moderar los aumentos. “Este gobierno dijo que bajáramos. No podemos pasar más la inflación del 30% interanual a los precios, así que ahora, con las importaciones, estamos compitiendo de manera desleal”, señaló.

En ese contexto, indicó que los incrementos en costos como transporte y servicios públicos impactan de forma directa en la actividad. “Entonces, no podés aumentar, pero hemos tenido una inflación que no pudimos trasladar a los precios y perdimos rentabilidad”, sostuvo.

“Nunca en mi vida compré ropa en la Argentina”: Luis Caputo habló de los precios de la industria textil (MARTIN BERNETTI / AFP) MARTIN BERNETTI - AFP

El debate por el precio de la ropa se inició el martes, cuando el ministro de Economía reconoció que la industria textil podría ser competitiva por el tema de los hilados; sin embargo, admitió, con una crítica directa a los empresarios: “Nunca en mi vida compré ropa en la Argentina porque era un robo. Entonces, los que teníamos posibilidad de viajar o algo, la adquiríamos afuera”.

Durante una entrevista a radio Mitre, el funcionario chicaneó a los empresarios de ese rubro. “Los conozco a la mayoría, excelente gente, los quiero mucho, y el que no viaja en primera no es porque viaja en económica, es porque tiene avión privado”, dijo.

“Entonces, les fue bárbaro a los propios dueños, producto de que hace 40 años los argentinos subsidiamos pagando la ropa no un poco más cara, no un 10% o un 20%, cinco, seis, 10 veces más cara”, criticó.

Caputo aseguró estar “muy preocupado” por los precios con los que se comercializa la vestimenta en el país. “Es un sector que fue protegido por muchísimos años, con el tema de que hay 150.000 familias que trabajan en esto. Pero, claro, hay 47 millones de argentinos que por 40 años han venido pagando textil y calzado dos, tres, cuatro, diez veces lo que vale en el mundo para proteger esto. Se perjudica a los que menos tienen”, resaltó el ministro.

El funcionario agregó: “Hay que entender esto: si vos pagás 5 dólares una remera en vez de US$50, bueno, ahora tenés 45 dólares para gastar en otra cosa. Entonces irás a comer afuera, te tomarás un helado, y esos recursos se destinarán a otras industrias”.

Para Caputo, la industria textil nacional “puede competir tranquilamente” y es supercompetitiva, sobre todo por el hilado y el algodón. “Después, lo que es confección, sí es más difícil porque competís contra Bangladesh, Indonesia y demás, que les pagan a la mano de obra prácticamente nada”, opinó.

Reacción

La frase de Caputo generó malestar de una industria fuertemente afectada por las importaciones y la imposibilidad de competir debido a la alta carga fiscal.

Claudio Drescher, presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, y Sergio Colatti, dueño de la empresa textil This Week, apuntaron contra Caputo y calificaron al ministro de “payaso” y de ser “parte de la casta”.

Colatti, empresario en Rosario, expresó: “Este señor es un payaso y no merece ningún tipo de respeto de nosotros. Vos no tenés idea de la gente que está sangrando”. Además, hizo referencia a los “amigos” del sector que mencionó el ministro y detalló, en diálogo con Cadena 3, que son “diez señores y diez marcas de Buenos Aires”.

“Tienen colecciones de autos antiguos y hacen fiestas factuosas en Punta del Este. En ese sector se maneja este señor. Los talleristas están llamando para ver qué hacen con la gente. Están destruyendo la industria porque mezclan todo. Dicen una barbaridad”, señaló.

Y agregó: “¿Hay marcas que se han abusado? Por supuesto, como han abusado gente de prepagas, medios y de un montón de lados. El tema es ser espasmódico, no ser empático, no tener una visión mucho más amplia. Nos quiere hacer competir con un país [China] con el que el mundo no puede competir. Que Estados Unidos tiene problemas para competir. Y si querés podemos seguir nombrando la cantidad de impuestos, más un 75%, que tiene la carga”.

El ministro de Economía volvió a referirse a los precios de la ropa (AP/Rodrigo Abd) Rodrigo Abd - AP

Drescher también ingresó en la discusión y dijo, en diálogo con Radio Rivadavia, estar “muy desilusionado” y “triste” por las palabras de Caputo. “El 80% de los empresarios votamos a este Gobierno esperando que cambie la situación y vemos que no está pasando esto. La sensación que tengo es que se han convertido en parte de la casta. Porque no resuelven los temas, los eluden y buscan el camino corto para no resolver las cuestiones de fondo”, remarcó.

“No es un país normal con la macro ordenada si tenés esta presión impositiva. Ministro, por favor, teníamos la ilusión de que iban a cambiar las cosas, y veo que no las cambian porque si atrasan el valor del dólar, mantienen el cepo, inventan las bandas, no sacan los impuestos y el costo financiero es altísimo...yo le voy a explicar a él por qué la ropa acá es más cara”, marcó.