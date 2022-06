El tuit de Cristina Kirchner: cuáles son las empresas que pone como ejemplo la vicepresidenta y hasta qué punto sirve su propuesta

Durante su discurso del lunes en el plenario de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), la vicepresidenta Cristina Kirchner apuntó a un supuesto festival de importaciones que estaría teniendo lugar entre empresas que buscan acceder al dólar oficial y rescató el caso de dos compañías, sin mencionarlas: Newsan y Grúas San Blas. Hoy volvió a referirse al tema en Twitter.

Tanto la firma que fabrica, comercializa y distribuye electrónica como la que vende y alquila maquinaria pesada para distintas industrias son importadoras de insumos que, en épocas de Guillermo Moreno en la Secretaría de Comercio Interior, tuvieron que salir a exportar cuando el funcionario les avisó que solamente tendrían a disposición la misma cantidad de dólares que pudieran generar a través de ventas al exterior. Newsan se dedicó entonces a la pesca y Grúas San Blas, a la miel. Ambas exportan.

Pese a eso, el economista de Equilibra y del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA Gabriel Palazzo dijo que estas iniciativas son más bien “parches” y no el resultado de pensar una política productiva de largo alcance.

“Las empresas no tienen que tener una balanza equilibrada, a lo sumo es el país el que debe tenerla. Hay algunas compañías que importan y otras que exportan, pero decirles a las que importan que tienen que exportar es perder el tiempo. En algunos casos va a salir bien y en otros no y va a haber una pérdida de recursos. No es eficiente. Las empresas se tienen que dedicar a lo que saben o a lo sumo, se les puede decir si se quiere avanzar como país en alguna especialización”, describió.

En este sentido, dijo que los Estados sí tienen un rol, que es el de pensar una estrategia de inserción en el mundo. “El Estado y los gobiernos tienen margen para hacer políticas productivas, pero tienen que ser pensadas. Si quieren que un sector se desarrolle tienen que pensar en qué falta para que sea competitivo y a dónde apuntar, pero no decirle a una empresa que importa que exporte lo que sea”, apuntó.

En este sentido, Lucía Pezzarini, economista y coordinadora de Desarrollo Productivo en Fundar, dijo que la política pública debe enfocarse en diseñar una estrategia que a largo plazo le permita producir y exportar en sectores nuevos, dinámicos, más complejos e innovadores, con mayor contenido tecnológico. Y por supuesto no solo bienes, sino también servicios, como los ligados a la economía del conocimiento.

Como ejemplos innovadores citó a el Grupo Basso de Rafaela, una empresa que produce válvulas para motores a combustión, que exporta más del 80% de su producción a firmas como Ferrari, General Motors y Ford, y que recientemente comenzó a explorar en el sector de la electromovilidad; a la empresa Hychico en Chubut, que ya hace 12 años puso en marcha una planta para comenzar a producir hidrógeno verde; o Invap, una empresa local con una gran inserción internacional en sectores de alto contenido tecnológico como el nuclear o espacial.

La sede central del Invap, ubicada a 6,5 km del Centro Cívico de Bariloche Gentileza: Invap

Más allá de esto, Pezzarini hizo hincapié en que el problema de la falta de reservas es mucho más complejo que hablar de insuficiencia de exportaciones. “El año pasado las exportaciones de Argentina crecieron más de un 40% medidas en dólares y fueron las más altas desde 2012, y en lo que va del año aumentaron un 28% contra 2021. Esto no implica que no sea necesario exportar más ni mucho menos, pero no es el único factor relevante para analizar la dinámica de las reservas”, resaltó.

Por su parte, Palazzo también afirmó que el problema no es la balanza comercial sino de la cuenta financiera. “Con la brecha cambiaria hay incentivos perversos porque si todo el mundo espera que en algún momento el tipo de cambio se unifique todos van a querer acceder al dólar más barato”, cerró.