El uso de tarjetas de crédito volvió a crecer en noviembre, pero el consumo muestra señales de enfriamiento

El uso de tarjetas de crédito aumentó un 2,9% en pesos el mes pasado, alcanzando un gasto total de $22,6 billones, según un informe de First Capital Group, una empresa argentina de servicios financieros.

Este aumento mensual, ajustado a la inflación, supone un incremento real del 0,6% en noviembre. Además, representa una suba del 20,8% con respecto a noviembre del año pasado.

Según Guillermo Barbero, socio de First Capital Group, “el comportamiento de esta línea se mantiene irregular durante los últimos 12 meses, alternando alzas importantes y otras más moderadas. Además, la morosidad creciente impide el normal uso de la tarjeta por parte de los clientes incumplidores. No obstante, se espera un proceso de normalización gracias a la gestión de las entidades prestamistas”.

El aumento del financiamiento derivó, también, en un incremento de la mora. Shutterstock

En cuanto a la financiación de tarjetas de crédito en dólares, los saldos aumentaron un 1,1% mensualmente, lo que supone un incremento global de hasta US$623 millones. En términos de comparación anual, esto supone un aumento del 20,7%, por encima de US$516 millones.

A pesar de estos aumentos, Barbero señaló que “el informe destaca que los valores actuales aún se ubican por debajo de los picos registrados durante la primera mitad del año”.

Más allá del aumento del gasto con tarjetas, otras líneas de crédito de consumo muestran signos de enfriamiento, según otro informe de la misma empresa. First Capital Group destaca una disminución en la cantidad de préstamos personales, que cayeron un 0,7% en términos reales por segundo mes consecutivo.

Los préstamos para automóviles en términos reales disminuyeron un 2,1% mensual, lo que, sin embargo, supuso un incremento anual del 51,6%. Fahroni - Shutterstock

En relación con esta tendencia, Barbero señaló que “por segundo mes consecutivo, observamos un retroceso en términos reales en esta operatoria, la cual supo ser de las más dinámicas durante los últimos 18 meses y la que aportó el mayor volumen de crecimiento nominal absoluto en el último año: $9,7 billones. La sombra de una morosidad creciente en los últimos meses ha retraído la oferta y también ha influido sobre la velocidad en la baja de las tasas, retrasando la vuelta a valores más compatibles con la inflación vigente”.

Siguiendo esta tendencia, los préstamos para automóviles en términos reales disminuyeron un 2,1% mensual, lo que, sin embargo, supuso un incremento anual del 51,6%.

Para explicar esta tendencia, Barbero afirmó que hay “una baja en valores reales de la cartera y además observamos un brusco estancamiento en las liquidaciones en términos nominales también. El flojo desempeño del mercado automotor, medido tanto por las transferencias de vehículos cero kilómetro como de rodados usados, explica un mes tan pobre en financiaciones”.