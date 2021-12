El viaje a China que cambió para siempre la manera en que cada vez más argentinos pagan las cosas

En los pasillos de Mercado Libre se conoce al 30 de noviembre como el Día D o el Día del desembarco en “NorMAPdia”. Se trata de la fecha en la que se anunció, hace tres años, la introducción de una nueva tecnología de pagos que tendría la misión de dar la batalla contra el efectivo, reemplazar al PosNet como medio digital principal e introducir el logo de las dos manos en los comercios de todo el territorio.

El viaje

Ignacio Estivariz, Head of Wallet de Mercado Pago, bromea: “Fue cómo traer la pólvora de China, pero 2000 años más tarde”. El QR llegó a la Argentina tras dos viajes, uno en 2015 y otro en 2017, a Hangzhou, una ciudad al sudoeste de Shanghái y la sede de dos gigantes asiáticos: Alibaba y Wechat.

Paula Arregui, COO de Mercado Pago, frente a las oficinas de Alibaba en Hangzhou, China

Osvaldo Giménez (actual CEO de Mercado Pago) y Paula Arregui (COO de la compañía) fueron parte de una comitiva que viajó y se encargó de estudiar, analizar y pensar cómo aplicar la tecnología en el país. “Fuimos a ver qué estaba pasando allá, porque la revolución financiera que veíamos en la región, que tiene características muy parecidas a Latinoamérica, inspiró ir a ver cómo se estaba dando”, comentó Arregui a LA NACION.

“Smile to pay”, sensores y ultrasonidos: los avances que se encontraron

Los avances tecnológicos que encontraron fueron de lo más diverso. “Nos llamó la atención que ibas a lugares y, al cenar, querías pagar con tarjeta de crédito y no podías. Era o efectivo o QR. Si pensabas en poquitos años atrás, no existía. La transformación era muy rápida, había invadido China y se había metido en el día a día de la gente”.

Arregui recuerda otras innovaciones, como el pago con ultrasonido. Al acercar un dispositivo como el celular, emitía pequeñas ondas que activaban sensores en máquinas expendedoras. El ruido, casi imperceptible, hacía caer la gaseosa de manera instantánea.

En los restaurants, sólo se podía pagar en efectivo o con QR

“Smile to pay” fue una de las que más lo sorprendió. Al salir de las tiendas, el cliente no debía hacer más que sonreír a una cámara que detectaba, analizando la biometría y la identidad de la persona, y cargaba el total de la compra a su cuenta bancaria.

Las empresas chinas buscaban el mejor método para que el consumidor no sienta que está teniendo que pagar por lo que compra. “Probaban nuevos mecanismos de iniciación de pagos para sacarle la fricción al momento de pago. Cuando vos comprás, estás contento por tu producto o servicio, pero el pago no te llena de alegría. Entre más desapercibido, con mayor conversión, mejor es la experiencia”, explicó Arregui.

Mencionó el ejemplo de Uber, cuyo mecanismo permite que, al terminar un viaje, el usuario salga del vehículo y continúe su camino sin interactuar con dinero. En esa prueba y error, empresas de diversos países del mundo están implementando sensores para que el comprador se retire de los comercios sin pasar por un cajero. “Las metiste en una bolsa, te fuiste y el pago sucede como mágicamente”, agregó Arregui.

“Probaban nuevos mecanismos de iniciación de pagos para sacarle la fricción al momento de pago", contó Arregui DIEGO SPIVACOW / AFV

Sin embargo, las gigantes asiáticas no tienen en mente solamente la diaria financiera de sus usuarios. Pretenden estar presentes en muchas más necesidades de las personas: chatear, enviar fotos, hacer facturas, sacar el registro de conducir o el pasaporte, reservar turnos, tener citas con el médico y mucho más.

“En Alipay sacaron una nueva funcionalidad que permite que si vos estabas en un baño público y quedás sin papel higiénico, desde la app le podés pedir al que está al lado que te comparta”, contó Arregui. Estos desarrollos dejaron una reflexión en la comitiva de Mercado Pago: “Estar en todas las necesidades diarias y más básicas de la gente. Presente en absolutamente todo”.

El QR fue el primer paso para generar “capilaridad” en todo el territorio. En los últimos seis meses, se registraron más de 1,3 millones de comercios adheridos a la tecnología y siete millones de pagadores únicos, aproximadamente el 15% de la población del país y mucho más si se considera la económicamente activa. La empresa busca tender a concentrar los servicios de los principales cuatro pilares financieros: pagos, inversiones, créditos y seguros.

“Queremos estar en todo lo que está vinculado al día a día de los pagos de la gente, sobre todo esos casos que generan mayor frecuencia es donde nosotros transitamos esa visión de las empresas chinas. Por eso sumamos pagos de servicios, transferencias, recarga del celular. Este año incorporamos movilidad, tarjetas de transporte, peaje ”, dijo Arregui.

“Queremos estar en todo lo que está vinculado al día a día de los pagos de la gente", dijo Arregui DIEGO SPIVACOW / AFV

El QR fue una alternativa a un sistema que, en su visión, no había funcionado. “Había muy poca penetración de dispositivos tradicionales. El Posnet por habitante era muy bajito. No tenía capilaridad. Nos planteamos un plan de expansión para llegar al pequeño comerciante, negocio de barrio, feriante. Hoy la peluquería, la ferretería, el supermercado chino lo tienen. El 99% de los vendedores son chicos y para la mayoría fue su primera aproximación a los pagos digitales. Antes no aceptaban tarjeta de crédito o débito”, explicó Arregui.

Empezaron por los llamados “barcos insignia”. Grandes marcas a las que se podía vincular fácilmente con el QR: Axxion, McDonald´s, Havanna, Café Martínez. El primer QR se instaló en AMBA, en una de las grandes estaciones de servicio. Luego se concentraron en federalizarlo.

Próximos pasos

“ Vamos a seguir creando más casos de uso para darle a la gente justificativo de todos los días sacar el celular y manejar sus finanzas de manera digital” , anticipó Arregui. Una de las funcionalidades que esperan incorporar a la Argentina es Crypto, un servicio de compra, mantenimiento y venta de monedas digitales que ya funciona en Brasil.

“Vamos a seguir creando más casos de uso para darle a la gente justificativo de todos los días sacar el celular y manejar sus finanzas de manera digital”, explicó Arregui DIEGO SPIVACOW / AFV

Los próximos pasos se orientan a desarrollar otro de los pilares: los seguros. “Va a ser el último en el que aterricemos. Va a tener un impacto en gente que ni de casualidad accedía a la compra de una póliza de seguro”, dijo la COO.

“En la Argentina y en el mundo la industria financiera siempre ha sido muy del statu quo. Gran parte de la misión que tuvimos como compañía fue el no aceptar el “no” como respuesta e ir rompiéndolo. Empezamos a quebrar esas pocas empresas que manejaban las industrias de pago y no hacían ni dejaban hacer”, comentó a LA NACION.