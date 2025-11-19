Empleados de comercio: cuánto ganan en diciembre con el aumento y el aguinaldo

Los empleados de comercio de todo el país reciben en el mes de diciembre el pago de la segunda cuota del aguinaldo o SAC (Sueldo Anual Complementario), que se adiciona a la liquidación de haberes mensual, aunque con diferencia de fechas.

Así es el pago del aguinaldo de diciembre para empleados de comercio Shutterstock

Cada medio aguinaldo corresponde al 50% del sueldo de mayor remuneración mensual percibida por el trabajador en el semestre correspondiente (es decir, el sueldo más alto del período de julio a diciembre).

Cómo es el pago de diciembre con el aguinaldo para empleados de comercio

En el último mes del año, los trabajadores de este rubro tienen un incremento del 1% y el pago de una suma fija de $40.000, que se abona en la fecha habitual de cobro.

A partir de diciembre, cada trabajador, según su categoría, recibirá los siguientes montos, de acuerdo con la grilla vigente de Faecys (Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios). Estos valores corresponden al nuevo aumento e incluyen la suma fija del mes, pero no el aguinaldo.

Cuánto gana el personal de maestranza en diciembre de 2025

Maestranza A: $1.095.795

Maestranza B: $1.098.852

Maestranza C: $1.109.560

Cuánto ganan los administrativos en diciembre de 2025

Administrativo A: $1.107.268

Administrativo B: $1.111.860

Administrativo C: $1.116.448

Administrativo D: $1.130.218

Administrativo E: $1.141.690

Administrativo F: $1.158.519

Cuánto ganan los cajeros en diciembre de 2025

Cajeros A: $1.111.091

Cajeros B: $1.116.448

Cajeros C: $1.123.333

Cuánto ganan los auxiliares en diciembre de 2025

Auxiliar A: $1.111.091

Auxiliar B: $1.118.740

Auxiliar C: $1.143.985

Cuánto ganan los auxiliares especializados en diciembre de 2025

Auxiliar Especializado A: $1.120.274

Auxiliar Especializado B: $1.134.041

Cuánto ganan los vendedores en diciembre de 2025

Vendedor A: $1.111.091

Vendedor B: $1.134.044

Vendedor C: $1.141.690

Vendedor D: $1.158.519

En cuanto al aguinaldo, es importante saber que se abona en una fecha prevista por ley. La normativa indica que la segunda cuota del aguinaldo se debe cobrar hasta el 18 de diciembre, que coincide con el día jueves; aunque existe un margen extendido de cuatro días hábiles para liquidarlo, por lo que la fecha límite es el 24 de diciembre.

La segunda entrega del SAC, correspondiente al año 2025 está dirigida a los trabajadores en relación de dependencia, y jubilados y pensionados; por lo que quedan excluidos los trabajadores no registrados, las personas que son monotributistas y quienes tienen un empleo informal sin aportes.

La fecha de pago del aguinaldo para empleados de comercio Shutterstock

Cómo se calcula el aguinaldo proporcional para empleados de comercio

Cuando un trabajador no completa los meses requeridos para el aguinaldo completo de diciembre, este concepto se liquida de manera proporcional a los meses trabajados. Debido a que cada cuota del aguinaldo toma como referencia el primer o segundo semestre, según el caso, es preciso saber la fecha de inicio de actividades para realizar el cálculo exacto.

Cómo calcular cuanto tengo que cobrar de aguinaldo

Para saber cuál es el monto que corresponde por el SAC, se debe realizar la siguiente fórmula: el salario del empleado, dividido los 12 meses del año y multiplicado por los meses trabajados. Por ejemplo: (100.000/12) x 6 = $50.000.

Cuándo se vuelven a reunir el gremio y las empresas para los nuevos aumentos

Sobre las actualizaciones futuras, el último acuerdo indica que “las partes firmantes de este acuerdo colectivo asumen el compromiso de reunirse en el mes de noviembre de 2025, a iniciativa de cualquiera de ellas, a fin de analizar las escalas básicas convencionales, sumas, porcentajes, atento a las variaciones económicas que podrían haber afectado a dichas escalas".