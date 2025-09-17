Empleados de Comercio: dónde están las filiales de Faecys en cada provincia

Los empleados de comercio constituyen el gremio más numeroso del país, y quienes necesiten saber dónde están las filiales de Faecys (Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios) en cada provincia, pueden realizar una consulta breve que brinda la información detallada de las sucursales vigentes.

Dónde están las filiales de Faecys en cada provincia

El gremio que comanda Armando Cavalieri cuenta con sedes en todo el territorio nacional

Buenos Aires

S.E.C. Capital Federal, Moreno 625, CABA, Buenos Aires 1091

C.E.C. San Nicolás, 25 de mayo 98, San Nicolás, Buenos Aires 2900

S.E.C. Lanús - Avellaneda, Maipú 290, Lanús, Buenos Aires 1870

C.E.C. Vedia, Belgrano 354, Vedia, Buenos Aires 6030

C.E.C. San Martín, Calle 99 N° 1960, San Martín, Buenos Aires 1650

C.E.C. Quilmes, San Martín 515, Quilmes, Buenos Aires 1878

C.E.C. Lomas de Zamora, Italia 190, Lomas de Zamora, Buenos Aires 1832

S.E.O.C.A. Zona Oeste - San Justo, Perú 2222, San Justo, Buenos Aires 1708

C.E.C. de Almirante Brown, Espora 953, Buenos Aires, Buenos Aires 1846

C.E.C. Maipú, 9 de julio 100, Maipú, Buenos Aires 7160

S.E.O.C.A. Zona Oeste - Morón, García Silva 943, Morón, Buenos Aires 1708

C.E.C. Zona Norte, 3 de febrero 592, San Fernando, Buenos Aires 1646

C.E.C. Lincoln, Moreno 41, Lincoln, Buenos Aires 6070

S.E.O.C.A. Zona Oeste -- Merlo, Moreno 1078, Merlo, Buenos Aires 1708

S.E.C. La Plata, Calle 6 N° 682, La Plata, Buenos Aires 1900

C.E.C. Luján - Gral. Rodríguez, Alsina 1166, Luján, Buenos Aires 6700

C.E.C. Ameghino Ceca, Calle 5 857, Ameghino, Buenos Aires 6064

C.E.C Campana, 25 de mayo 929, Campana, Buenos Aires 2804

S.E.C. Zárate, Leandro N. Alem 417, Zárate, Buenos Aires 2800

C.E.C. Lobos, Ameghino 459, Lobos, Buenos Aires 7240

S.E.C. Mercedes, Calle 22 N° 830, Mercedes, Buenos Aires 6600

C.E.C. San Andrés de Giles, Av. España 458, San Andrés de Giles, Buenos Aires 6720

C.E.C. San Antonio de Areco, Arellano 456, San Antonio de Areco, Buenos Aires 2760

C.E.C. Chascomús, Caseros 55, Chascomús, Buenos Aires 7130

C.E.C. Roque Pérez, 9 de julio 1643, Roque Pérez, Buenos Aires 7245

C.E.C. Carmen de Areco, Larrea 735, Carmen de Areco, Buenos Aires 6725

U.E.C.Y.A. Baradero, Malabia 894, Baradero, Buenos Aires 2942

A.E.C. Capitán Sarmiento, Daimo Bojanich 98, Capitán Sarmiento, Buenos Aires 2752

S.E.C. Chivilcoy, Av. Soarez 169, Chivilcoy, Buenos Aires 6620

S.E.C. y A. San Pedro, Carlos Pellegrini 472, San Pedro, Buenos Aires 2930

C.E.C. Las Flores, 25 de mayo 731, Las Flores, Buenos Aires 7200

C.E.C. Arrefices, Arenales 167, Arrecifes, Buenos Aires 2740

C.U.E.C. Saladillo, San Martín 2960, Saladillo, Buenos Aires 7260

C.E.C. Salto, Int. D. F. Gómez 90, Salto, Buenos Aires 2741

S.E.C. Junín, Saavedra 77, Junín, Buenos Aires 6000

S.E.C. Nueve de Julio, H. Yrigoyen 867, Nueve de Julio, Buenos Aires 6500

C.E.C. General Viamonte, A. Alsina 620, General Viamonte, Buenos Aires 6015

C.E.C. Rauch, Av. San Martín 448, Rauch, Buenos Aires 7203

S.E.C. Colón, Calle 47 N° 892, Colón, Buenos Aires 2720

S.E.C. Bragado, Barrera 214, Bragado, Buenos Aires 6640

S.E.C. Tres Arroyos, Hipólito Yrigoyen 143, Tres Arroyos, Buenos Aires 7500

C.E.C. Balcarce, Calle 16 N° 511, Balcarce, Buenos Aires 7620

C.E.C. San Cayetano, Rivadavia 13, San Cayetano, Buenos Aires 7521

C.E.C. Azul, Colón 525, Azul, Buenos Aires 7300

S.U.E.C. Bolívar, Olascoaga 33 y Alte. Brown 155/161, Bolívar, Buenos Aires 6550

C.E.C. Olavarría, Cnel. Suárez 2752 1°, Olavarría, Buenos Aires 7400

C.E.C. Tandil, San Martín 787, Tandil, Buenos Aires 7000

C.E.C. Carlos Casares, San Martín 508, Carlos Casares, Buenos Aires 6530

S.E.C. Benito Juárez, Av. Roque Sáenz Peña 16, Benito Juárez, Buenos Aires 7020

C.E.C. Tres Arroyos, Hipólito Yrigoyen 143, Tres Arroyos, Buenos Aires 7500

U.E.C. Coronel Pringles, España 1057, Coronel Pringles, Buenos Aires 7530

A.E.C. Punta Alta, Humberto 1° 542, Punta Alta, Buenos Aires 8109

C.E.C. Carhue, Av. Colón 967, Carhue, Buenos Aires 6430

C.E.C. Pehuajó, Av. Bme. Mitre 660, Pehuajó, Buenos Aires 6450

S.E.C. Necochea, Av. 59 3131, Necochea, Buenos Aires 7630

C.U.E.C. Darregueira, 25 de mayo 69, Darregueira, Buenos Aires 8183

C.E.C. Daireaux, Jorge Newbery 170/172, Daireaux, Buenos Aires 6555

C.E.C. San Andrés de Giles, Av. España 458, San Andrés de Giles, Buenos Aires 6720

C.E.C. Coronel Suárez, Brandsen 266, Coronel Suárez, Buenos Aires 7540

C.E.C. Gral Villegas, Alberti 579, Gral Villegas, Buenos Aires 6230

C.E.C. Rivadavia - Est. América, Lavalle 221, Rivadavia, Buenos Aires 6237

C.E.C. Tornquist, Rivadavia 475, Tornquist, Buenos Aires 8160

C.E.C. Villa Iris, 25 de mayo 6, Villa Iris, Buenos Aires 8126

Entre Ríos

C.E.C. Gualeguaychú, José M. Colombo 721, Gualeguaychú, Entre Ríos 2820

C.U.E.C. Gualeguay, Urquiza 85, Gualeguay, Entre Ríos 2840

C.E.C. Urdinarrain, J. C. Patriarca 302, Urdinarrain, Entre Ríos 2826

C.E.C. Villa Viale, Malvinas 260 (Bº Centenario), Viale, Entre Ríos 3109

C.E.C. General Galarza, San José 227, General Galarza, Entre Ríos 2843

S.E.C. Concepción del Uruguay, Boulevard H. Irigoyen 1268, Concepción del Uruguay, Entre Ríos 3260

C.E.C. Basavilbaso, H. Quiros 217, Basavilbaso, Entre Ríos 3170

C.E.C. Federación, 25 de marzo y Racedo, Federación, Entre Ríos 3206

C.E.C. Diamante, San Martín 465, Diamante, Entre Ríos 3105

C.E.C. Concordia, Mitre 168, Concordia, Entre Ríos 3200

C.E.C. Las Rosas, Maipú 647, Las Rosas, Entre Ríos 2520

C.E.C. Villa Elisa, José Manuel Estrada 1571, Villa Elisa, Entre Ríos 3265

C.E.C. San Salvador, Lisandro Castro 75, San Salvador, Entre Ríos 3218

C.E.C. Villa Federal, Donnova 662, Villa Federal, Entre Ríos 3180

C.E.C. Chajarí, Av. Mitre 1021, Chajarí, Entre Ríos E3228DOC

Santa Fé

C.E.C. Villa Constitución, L. de la Torre 550, Villa Constitución, Santa Fé 2919

C.E.C. Peyrano, Dr. Brunet y Santa Fe, Peyrano, Santa Fé 2131

C.E.C. Máximo Paz, Sargento Cabral 1014, Máximo Paz, Santa Fé 2115

C.E.C. Rosario, Av. Corrientes 450, Rosario, Santa Fé 2000

C.U.E.C. Alcorta, Reconquista 606, Alcorta, Santa Fé 2117

C.E.C. Hersilia, Avellaneda 454, Hersilia, Santa Fé 2352

C.E.C. San Jerónimo Norte, Belgrano 4, San Jerónimo Norte, Santa Fé 3015

C.E.C. Esperanza, Av. Córdoba 1710, Esperanza, Santa Fé 3080

C.E.C. San Javier, General López 1344, San Javier, Santa Fé 3005

C.E.C. San Justo, 25 de mayo 2529, San Justo, Santa Fé 3040

C.E.C. Las Toscas, Calle 17 N° 420, Las Toscas, Santa Fé 3586

C.E.C. San Genaro, Juan Lazarte 1120, San Genaro, Santa Fé 2146

C.E.C. Sastre, Emilio Ortiz 1887, Sastre, Santa Fé 2440

C.E.C. Cañada Rosquin, Buenos Aires 275, Cañada Rosquin, Santa Fé 2454

C.E.C. María Susana, Belgrano 541, María Susana, Santa Fé 2527

C.E.C. San Carlos Centro, Sarmiento 950, San Carlos Centro, Santa Fé 3013

C.E.C. Villa Ocampo, Esquiú y Conti 1625, Villa Ocampo, Santa Fé 3580

C.E.C. Rafaela, Güemes 144, Rafaela, Santa Fé 2300

C.E.C. San Jorge, Sarmiento 783, San Jorge, Santa Fé 2451

C.E.C. Calchaquí, Sarmiento 1326, Calchaquí, Santa Fé 3050

C.E.C. Tortugas, Sarmiento 120, Tortugas, Santa Fé 2512

S.E.C. Firmat, Sarmiento 1325, Firmat, Santa Fé 2630

C.E.C. Ceres, Gregoria P. Denis 17, Ceres, Santa Fé 2340

C.E.C. Gobernador Crespo, Moreno 873, Gobernador Crespo, Santa Fé 3044

C.E.C. Las Rosas, Maipú 647, Las Rosas, Santa Fé 2520

C.E.C. Suardi, 9 de julio 539, Suardi, Santa Fé 2349

C.E.C. Armstrong, Bvard. Roldán 1838, Armstrong, Santa Fé 2508

C.E.C. Villa Eloisa, Belgrano 548, Villa Eloisa, Santa Fé 2503

Córdoba

C.E.C. Cruz Alta, Córdoba 1123, Cruz Alta, Córdoba 2189

C.E.C. Camilo Aldao, Libertad 509, Camilo Aldao, Córdoba 2585

C.E.C. Los Surgentes, Av. Liniers 274, Cruz Alta, Córdoba 2581

C.E.C. Marcos Juárez, Italia 196, Marcos Juárez, Córdoba 2580

C.E.C. Morteros, Av. del Libertador 752, Morteros, Córdoba 2421

C.E.C. Hernando, 12 de Octubre 38, Hernando, Córdoba 5929

C.E.C. Isla Verde, Uruguay y 25 de Mayo, Isla Verde, Córdoba 2661

C.E.C. Inriville, Uruguay 283, Inriville, Córdoba 2587

C.E.C. Pozo del Molle, Mendoza 312, Pozo del Molle, Córdoba 5913

C.E.C. Alejandro, Carlos Avetta 43, Alejandro, Córdoba 2686

C.E.C. Las Perdices, Bvar. Córdoba 535, Las Perdices, Córdoba 5921

C.E.C. General Deheza, Azcuénaga y Laprida 197, General Deheza, Córdoba 5923

C.E.C. Huinca Renancó, H. Yrigoyen 332, Huinca Renanco, Córdoba 6270

C.E.C. Canals, General Uriburu 301, Canals, Córdoba 2650

C.E.C. Villa del Rosario, H. Irigoyen 353, Villa del Rosario, Córdoba 5963

C.E.C. Cruz del Eje, Alvear 260, Cruz del Eje, Córdoba 5280

C.E.C. Laborde, Las Heras 326, Laborde, Córdoba 2657

C.E.C. Laboulaye, Belgrano y Sarmiento, Laboulaye, Córdoba 6120

C.E.C. Las Varillas, Escribano Luis Morelli 253, Las Varillas, Córdoba 5940

C.E.C. Moldes, Belgrano 165, Coronel Moldes, Córdoba 5847

C.E.C. Río Segundo, Mendoza 669, Río Segundo, Córdoba 5960

C.E.C. Oncativo, Intendente Matta 228, Oncativo, Córdoba 5986

C.E.C. Bell Ville, Rivera Indarte 170, Bell Ville, Córdoba 2550

C.E.C. Villa María, Buenos Aires 1341, Villa María, Córdoba 5900

C.E.C. Leones, Bvard. Colón 1284, Leones, Córdoba 2594

C.E.C. Laborde, Las Heras 326, Laborde, Córdoba 2657

C.E.C. Río Tercero, Garibaldi 98, Río Tercero, Córdoba 5850

C.E.C. San Francisco, Pasaje Champagnat 68, San Francisco, Córdoba 2400

C.E.C. Villa Carlos Paz, Lisandro de la Torre 302, Villa Carlos Paz, Córdoba 5152

C.E.C. Cosquín, Corrientes 635, Cosquín, Córdoba 5166

C.E.C. Pozo del Molle, Mendoza 312, Pozo del Molle, Córdoba 5913

C.E.C. Justiniano Posse, Av. 9 de Julio y General Paz, Justiniano Posse, Córdoba 2553

C.E.C. Monte Maíz, Entre Ríos 2071, Monte Maíz, Córdoba 2659

C.E.C. Monte Buey, Las Heras 225, Monte Buey, Córdoba 2589

C.E.C. Tancacha, Bvd. Leopoldo Lugones 592, Tancacha, Córdoba 5933

C.E.C. Villa Dolores, Dr. Antonio Torres y 25 de Mayo, Villa Dolores, Córdoba 5870

C.E.C. La Falda, San Jerónimo 59, La Falda, Córdoba 5172

S.E.C. Las Junturas, Velez Sarsfield 346, Las Junturas, Córdoba 5965

C.E.C. Berrotaran, Rogelio Martínez 446, Berrotaran, Córdoba 5817

A.E.C. Almafuerte, Salta 590, Almafuerte, Córdoba 5854

A.G.E.C. Laguna Larga, Amadeo Sabatini 116, Laguna Larga, Córdoba 5974

A.G.E.C. Río Tercero, Garibaldi 98, Río Tercero, Córdoba 5850

C.E.C. Hernando, 12 de Octubre 38, Hernando, Córdoba 5929

Corrientes

S.E.C. Monte Caseros, Salta 275, Monte Caseros, Corrientes 3220

C.E.C. Paso de los Libres, Bonpland 750, Paso de los Libres, Corrientes 3230

S.E.C. Capital, Corrientes, Santa Fé 809, Corrientes, Corrientes 3400

C.E.C. Curuzú Cuatiá, Caa-Guazú 446, Curuzú Cuatiá, Corrientes 3460

S.E.C. De La Cruz, Aguapey, Celmira de Luca, La Cruz, Corrientes 3346

C.E.C. Santa Lucía, Santa Fé 967, Santa Lucía, Corrientes 3440

S.E.C. Alvear, Mariano Moreno 600, Alvear, Corrientes 3344

C.E.C. Bella Vista, Pedro Ferre 950, Bella Vista, Corrientes 3432

C.E.C. Goya, Tucumán 1169, Goya, Corrientes 3450

C.E.C. Mercedes, Caa Guazú 783, Mercedes, Corrientes 3470

C.E.C. Santo Tomé, Pueyrredón 833, Santo Tomé, Corrientes 3340

Neuquén

C.E.C. Neuquén, Perito Moreno 650, Neuquén, Neuquén 8300

A.E.C. Zapala, Elena de la Vega 859 / 65, Zapala, Neuquén 8340

Río Negro

C.E.C. Choele Choel, Tomas Boland 30, Choele Choel, Río Negro 8360

C.E.C. Cinco Saltos, Fernadez Oro y Paraná, Cinco Saltos, Río Negro 8303

A.E.C. Cipoletti, 9 de Julio 142, Cipoletti, Río Negro 8324

C.E.C. Villa Regina, Larrea 389, Villa Regina, Río Negro 8336

A.E.C. San Carlos de Bariloche, Morales 524, San Carlos de Bariloche, Río Negro 8400

C.E.C. Allen, Misiones 673, Allen, Río Negro 8328

Mendoza

C.E.C. Gral. Alvear, Independencia 59, Gral. Alvear, Mendoza 5620

U.E.C. San Rafael, Olascoaga 143, San Rafael, Mendoza 5600

C.E.C. Mendoza, Buenos Aires 133, Mendoza, Mendoza 5500

C.E.C. Del Valle de Uco Tunuyán, Julio Argentino Roca 901, Valle de Uco Tunuyán, Mendoza 5560

C.E.C. Rivadavia, Constitución 234/38, Rivadavia, Mendoza 5577

C.E.C. San Martín, Belgrano 331, San Martín, Mendoza 5570

La Pampa

C.E.C. General Pico, Calle 13 N° 758, General Pico, La Pampa 6360

C.E.C. Eduardo Castex, Estanislao Zeballos 1134//38, Eduardo Castex, La Pampa 6380

C.E.C. Santa Rosa, H. Yrigoyen 492, Santa Rosa, La Pampa 6300

Chaco

C.E.C. Resistencia, Mitre 266, Resistencia, Chaco 3500

C.E.C. Quitilipi, Santa Fe 382, Quitilipi, Chaco 3530

SIECOCHA -- Prov. R.S. Peña, Carlos Pellegrini 371, Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco 3700

S.E.C. Pres. R. Sáenz Peña, Rivadavia 580, Presidencia R. Sáenz Peña, Chaco 3700

C.E.C. y F. Gral. José de San Martín, Paraguay 452, José de San Martín, Chaco 3509

S.E.C. La Escondida, Barrio San Carlos S/N, La Escondida, Chaco 3514

C.E.C. Puerto Tirol, 12 de Octubre S/N, Puerto Tirol, Chaco 3505

C.E.C. e I. Villa Angela, 9 de Julio 448, Villa Angela, Chaco 3540

Misiones

C.E.C. Posadas, 25 de Mayo 2215, Posadas, Misiones 3300

C.E.C. El Dorado, Rioja 1626, El Dorado, Misiones 3380

A.E.C. Oberá, Gob. Barreiro 1280, Oberá, Misiones 3360

C.E.C. Farmacia Sindical, Av. San Martín 34, Puerto Iguazú, Misiones 3370

Catamarca

C.E.C. Catamarca, San Martín 172, Catamarca, Catamarca 4700

C.E.C. IND. A. Santa María, 9 de Julio esquina M. Arg., Santa María, Catamarca 4139

San Juan

S.E.C. de Caucete, Aeropuerto San Juan 5442, Caucete, San Juan 5442

S.E.C. San Juan, General Acha 65 -Sur- 1°, San Juan, San Juan 5400

Santiago del Estero

S.E.C. Añatuya, Alvear 281, Añatuya, Santiago del Estero 3760

C.E.C. Frias, Mariano Moreno 402, Frias, Santiago del Estero 4230

S.E.C. Santiago del Estero, Entre Ríos 235, Santiago del Estero, Santiago del Estero 4200

S.E.C. La Banda, Sarmiento 498, La Banda, Santiago del Estero 4300

Formosa

C.E.C. Formosa, San Martín 1244, Formosa, Formosa 3600

C.E.C. Clorinda, 12 de Octubre 1469, Clorinda, Formosa 3610

Jujuy

C.E.C. San Pedro de Jujuy, Sarmiento 100 y Velez Sarfield, San Pedro de Jujuy, Jujuy 4500

C.E.C. San Salvador, Lavalle 346, San Salvador, Jujuy 4600

C.E.C. Libertador General San Martín, Av. 9 de Julio 230, Libertador General San Martín, Jujuy 4512

Tucumán

C.E.C. Juan Bautista Alberdi, Bme. Mitre 1026, Juan Bautista Alberdi, Tucumán 4158

C.E.C. Concepción, Manuela Pedraza 520, Concepción, Tucumán 4146

S.E. y O.C. San M. de Tucumán, Congreso 243, San M. de Tucumán, Tucumán 4000

Chubut

C.E.C. Trelew, Edison 330, Trelew, Chubut 9100

S.E.C. Esquel, A. J. Ameghino 1481, Esquel, Chubut 9200

C.E.C. Comodoro Rivadavia, Carlos Pellegrini 771, Comodoro Rivadavia, Chubut 9000

Santa Cruz

A.E.C. Puerto Deseado, Belgrano 781, Puerto Deseado, Santa Cruz 9050

C.E.C. Puerto San Julián, Urquiza 1152 (C.C. 170), Puerto San Julián, Santa Cruz 9310

C.E.C. Puerto Santa Cruz, San Martín 222, Puerto Santa Cruz, Santa Cruz 9300

S.E.C. Río Gallegos, Zapiola 83, Río Gallegos, Santa Cruz 9400

Tierra del Fuego

C.E.C. Río Grande, Moyano 750, Río Grande, Tierra del Fuego 9420

C.E.C. Ushuaia, Av. Gobernador Paz 1081, Ushuaia, Tierra del Fuego 9410

Cómo son los aumentos para empleados de comercio en lo que queda de 2025

El actual convenio consta de un aumento del 6% en forma de asignación remunerativa y no acumulativa y corresponde a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

Este ajuste salarial se aplicará de forma escalonada y progresiva, por lo cual será igual en los próximos meses. Se estableció un aumento del 1% que se aplica en cada mes entre julio y diciembre. Además, se incluyen entregas mensuales de sumas no remunerativas para los trabajadores de todas las categorías.

Así queda el esquema de incrementos para el sector entre julio y diciembre:

Julio: aumento del 1% + suma fija de $40.000.

Agosto: aumento del 1% + suma fija de $40.000.

Septiembre: aumento del 1% + suma fija de $40.000.

Octubre: aumento del 1% + suma fija de $40.000.

Noviembre: aumento del 1% + suma fija de $40.000.

Diciembre: aumento del 1% + suma fija de $40.000.

En todos los casos se toma como base de cálculo a las escalas básicas correspondientes al mes de junio 2025.