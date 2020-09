En los datos de la distribución del ingreso influyó la fuerte caída del empleo que dio a conocer ayer el Indec Fuente: Archivo

24 de septiembre de 2020

La mitad de las personas que en el segundo trimestre de este año tuvieron trabajo percibieron por su ocupación principal un monto mensual de hasta $27.000, mientras que el ingreso promedio del total de los ocupados fue de $31.868. Los datos surgen del informe sobre distribución del ingreso que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), con datos que surgen de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y que también muestran que el ingreso total de fuente laboral obtenido por la población aumentó nominalmente apenas un 15% en relación con el segundo trimestre de 2019, es decir, muy por debajo de la inflación.

Las cifras muestran las consecuencias que tuvo sobre los ingresos de los hogares el deterioro del mercado laboral y, de hecho, surgen del mismo relevamiento oficial mostró que entre abril y junio de este año -el período en el cual se vivió la cuarentena decretada por el Gobierno de forma más estricta-, la cantidad de ocupados cayó muy significativamente: hubo 2.527.000 menos que en igual período de 2019 solo si se consideran los 31 centros urbanos en los que se realiza la encuesta, en tanto que esa cifra se eleva a casi 4 millones si se extrapolan los índices a la población total de la Argentina.

Esa fuerte pérdida de puestos tiene su influencia en los datos de distribución del ingreso de los ocupados: en el segundo trimestre de este año, el 40% con menores recursos se quedó con el 15,3% de la torta, en tanto que el 20% mejor posicionado se quedó con el 46,6%. Un año atrás, el primer grupo había percibido el 14,8% del total y el segundo, el 43,2%. Sin embargo, leídos los números a la luz de los efectos de la cuarentena, eso se explicaría por la salida de muchas personas del universo de los ocupados, algo que se dio con mayor fuerza en los deciles más desfavorecidos.

De hecho, los resultados de la EPH conocidos ayer muestran una disminución pronunciada de la tasa de asalariados sin aportes (se ubicó en el 23,8%), lo que indica que muchos trabajadores de ese segmento se quedaron sin una ocupación (y un amplio número de ellos no buscó trabajo, lo que provocó que cayera la tasa de actividad laboral y que no subiera más aún el índice de desempleo, que se ubicó en el 13,1% de la población activa en el promedio de todo el país).

Si se mira el dato de la distribución del ingreso per cápita familiar, es decir cuánto ingresa a cada hogar por cada uno de sus integrantes más allá de cuál sea la fuente de ese dinero, se observa que en el segundo trimestre de este año la mitad de las personas recibió hasta $11.667 mensuales, mientras que el promedio general fue de $16.174. Si se miran datos desagregados, resulta que el 40% peor posicionado en términos de ingresos recibió $5509 per cápita en promedio, en tanto que en la franja media de la población, otro 40% percibió $14.698 y el 20% mejor ubicado, $40.460 mensuales. La brecha entre el ingreso promedio en el decil más alto ($54.178) respecto del más bajo ($2147) es de 25,2 veces. El año pasado ese indicador resultó de 20,4 veces.

En este caso, el de los ingresos laborales y no laborales per cápita de toda la población, se observa un agravamiento de la desigualdad en la distribución del ingreso. Mientras que en 2019 el 40% menos favorecido se quedaba con el 14,5% de la torta, este año recibió el 13,6%. Y el 20% mejor posicionado por niveles de ingresos pasó de una participación de 48,6% a una de 50,1%. Eso indicaría el efecto de la falta de ingresos laborales en muchos hogares y/o su sustitución por ayudas estatales, que no llegan a compensar las pérdidas.

