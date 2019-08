Emprender con propósito y ser rentable, un combo posible

Guadalupe Marín (Mercado Libre), Margarita Carlés (Mayma), Carla Quiroga (LA NACION), Martín Vázquez (Qualia) y Fernando Waisman (Nahual IT) Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Malavolta

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de agosto de 2019 • 16:54

"Queremos romper con el concepto de que lo reciclado es de mala calidad", sostuvo Martín Vázquez, fundador de Qualia, una empresa que fabrica anteojos hechos 100% en plástico reciclado.

Lo dijo durante el panel "Emprender con propósito", en la tercera edición del evento Sustentabilidad organizado por LA NACION, que fue moderado por la periodista Carla Quiroga, y donde también estuvieron Fernando Waisman cofundador de Nahual IT; Guadalupe Marín, gerente senior de Sustentabilidad de Mercado Libre; y Margarita Carlés, del programa Mayma.

"El plástico es valioso y podemos darle una segunda vida", explicó Vázquez. El emprendedor aclaró que aún hoy debe someterse al prejuicio. "Me encuentro con gente que consulta por qué es tan claro el anteojo si es de plástico reciclado. Pero en verdad no es más caro, es competitivo", agregó.

Para Vázquez "es clave inspirar con cosas concretas". El emprendedor explicó: "Podemos cambiar el mundo, bajar a una idea y demostrarlo en un producto de alta calidad y con un elemento de diseño, como los anteojos". Además, por cada anteojo que vende, la empresa planta un árbol en la Patagonia. Si bien afirmó que en la actualidad no puede vivir enteramente del emprendimiento, sí alcanzó un punto de equilibrio que le permitirá el día de mañana alcanzar la independencia.

Durante la disertación también estuvo Waisman, cofundador Nahual IT, una empresa de servicios de calidad de software que tiene un proyecto social. "Somos más de 90 personas trabajando y más de 10% tiene algún tipo de discapacidad", contó. Además, sostuvo que el 100% es egresado del proyecto Nahual, que nació hace más de 10 años para darle una oportunidad laboral a chicos del barrio.

La empresa hoy exporta a Estados Unidos. "Lo bueno es que vendimos el servicio y no la empresa sustentable social, no fuimos con el speech, es decir, no nos contrataron por eso los clientes", dijo. Sin embargo, cree que es necesario cambiar la estrategia comercial para "usar esas redes invisibles y contactar con empresas que apoyen el trabajo sustentable inclusivo". Y completó: "Mientras más trabajo tengamos, más trabajo podemos darle a los chicos".

Por su parte, Marín sostuvo: "Hay una responsabilidad de inspirar a otro, mostrar el caso para que otros entiendan que se tiene un modelo de negocios y que puede hacerlo generando inclusión".

Marín es la responsable de diseñar, desarrollar e implementar la estrategia de sustentabilidad de Mercado Libre para toda América Latina y se encarga de ver la forma de ayudar al ecosistema de emprendedores sustentables . "En la Argentina tenemos una riqueza enorme emprendedora y tenemos perfiles interesantes, falta acompañarlos", indicó.

La ejecutiva explicó que desde la plataforma de la compañía buscan darle visibilidad a los emprendedores, que lanzaron una aceleradora online para juntar oferta y demanda y que trabajan con empresas sociales. "Tenemos que abrir los ojos y escuchar a los emprendedores para ver cómo podemos ayudarlos", dijo.

Por último, Carlés, cofundadora del programa Mayma Humanidad y quien desde hace 13 años se dedica a acompañar a emprendedores que tienen ideas de proyectos o que están en su fase inicial, destacó la importancia del trabajo en equipo: "Cuando arrancamos, teníamos mucho monoemprendedores y hoy estamos convencidos de que estamos en la era de colaboración. Sospechamos un poco de los emprendedores que vienen solos".

La especialista indicó que se están enfocando en pequeños emprendedores locales, que armaron un fondo e invirtieron en ocho proyectos y que tienen una red de inversores de impacto. Además, habló de la importancia de que los emprendedores salieran al mercado con soluciones. "El consumidor hoy no quiere comprar más plástico y nosotros estamos en falta en eso", concluyó.