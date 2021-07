Engaño con criptomonedas: acusan a un twittero de estafar a unos 60 usuarios a los que les habría robado más de US$70.000

En las últimas horas distintos usuarios de Twitter que se dedican a las finanzas empezaron a denunciar una supuesta estafa que habría orquestado la cuenta @Ozono_Merval, manejada por el administrador de consorcios Pablo Kobilansky.

Según damnificados, el twittero, que tenía 30.000 seguidores y unos 200 suscriptores a su servicio de alertas en WhatsApp, armó un fondo con cerca de 60 personas que le entregaron más de US$70.000 para invertir en criptomonedas y supuestamente perdió US$60.000 en compraventas en cinco días.

Una víctima que habló con LA NACION y pidió no ser identificada dijo que la idea del fondo surgió a fines de junio y que la gente fue aportando dólares en una billetera virtual. “El monto mínimo para ingresar era de US$200 y el máximo, de US$5000 y, de acuerdo con lo último que informó, habían entrado 58 personas por un monto de US$73.400″, explicó.

El fondo se habría terminado de constituir el pasado fin de semana, al tiempo que el administrador empezó a decir que estaba perdiendo dinero. “Entre el sábado y domingo ya derrapó diciendo que no iba a operar más y que iba a dejar la plata que quedaba que eran unos US$10.000″, detalló.

Sin embargo, el damnificado, que invirtió US$1000, dice es bastante difícil perder US$60.000 en cinco días haciendo trading. “Tenés que ser muy bruto”, consideró.

En tanto, el youtuber y broker de bolsa Ramiro Marra dijo que los fondos de inversión no regulados generan estos inconvenientes. “Él dice que tomó la plata, se apalancó y compró por más plata. La criptomoneda se movió para abajo, entonces tuvo que empezar a desarmar posiciones y terminó perdiendo. Dice que le quedan US$10.000 y que la quiere recuperar, pero ir de US$70.000 a US$10.000 es fácil, pero al revés es casi imposible. Encima tiene a todo el mundo pidiéndole la plata y ahí es que se generan los problemas. Es el famoso esquema ponzi cuando hacen estos fondos de inversión no regulados”, advirtió.

El lunes, Kobilansky mandó un audio diciendo que se iba a quitar la vida y dio de baja dos de sus cuentas en Twitter @Ozono_Merval y @KPR_03_SA, mientras que la que tenía para abonados al servicio de alertas en WhatsApp @Ozono_Premium sigue activa, pero cerrada a los seguidores que tenía y sin posteos desde el 3 de julio.

La billetera virtual en que recolectó las inversiones

Sin embargo, hoy usuarios pidieron retirar lo que quedaba de su inversión y Kobilansky les contestó con un audio diciéndoles que no podían hacerlo porque si no él no iba a poder recuperar lo perdido por el fondo en los últimos días.

Este diario intentó comunicarse con él también, pero no respondió a los llamados.