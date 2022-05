Entrevista con el cofundador de Buenbit: el CEO argentino que debió despedir a la mitad de sus empleados pronostica el fin de muchas startups locales

Una empresa argentina que levantó su primera inversión de serie A hace apenas un año -en la que recolectó US$11 millones-, tomó una drástica decisión: redujo su personal en casi un 50% y anunció que detendrá sus planes de expansión en el corto plazo . Además, dejará a un lado su modelo de crecimiento acelerado, el estilo favorito de Sillicon Valley, para preservarse mientras pasa el invierno financiero. Decidieron dejar de invertir por sobre su punto de equilibrio, lo que ralentizará su captación de mercado en la región.

Se trata de Buenbit, una plataforma de exchange de criptomonedas. El crash en los mercados de tokens no hizo más que magnificar el efecto de un mal momento para las empresas de países emergentes. El flight to quality y la búsqueda de seguridad de los inversores va a contramano del crecimiento de los emprendimientos y las tecnológicas, como Mercado Libre, que ya cayó 16% en lo que va del mes.

Se cocina una tormenta perfecta para las start-ups y tecnológicas argentinas, dice, particularmente, para aquellas que están involucradas a uno de los activos preferidos pero de mayor riesgo en este momento: los tokens. La inflación en Estados Unidos, que provocó subas en las tasas de la Fed -que tientan a los inversores a bonos del Tesoro de ese país-, la aversión al riesgo por la caída del crecimiento internacional, la incertidumbre por la pandemia y la guerra en Ucrania son un cóctel letal para los emprendedores locales. El impacto de estos fenómenos acaba de generar un primer afectado.

Federico Ogüe, fundador de Buenbit, accedió a una entrevista con LA NACION para indagar en los motivos de su decisión, por qué crecieron de manera “poco orgánica” en el último año y qué ocurrirá con otras startups argentinas.

Federico Ogüe, cofundador de Buenbit

- ¿Cómo fue el crecimiento de Buenbit en los últimos meses? ¿Cuál es el trasfondo de esta decisión?

- Decidimos ir por el modelo de Sillicon Valley. Es un crecimiento acelerado, con métricas de negocio particulares. Es muy distinto el modelo que el modelo común, que crece orgánicamente. Cuando elegimos este camino, nos metimos en este baile que es crecer a base de capital externo. Hicimos crecer el equipo. Pasó de 70 a 215.

- ¿Qué indicadores te alarmaron y te llevaron a tomarla?

Si seguíamos así durante un año más y no levantábamos nada, se nos iba a complicar la caja. Complicamos la caja.

- ¿Es verdad que tenían posiciones en criptomonedas y por eso estuvieron expuestos al crash?

- Absolutamente falso. Hay que distinguir las inversiones de los usuarios de nuestra caja, que está en dólares y en una cuenta bancaria. No hacemos inversiones desde Buenbit.

- ¿Qué pasó en el camino de crecimiento para tener que tomar estas decisiones?

- Veníamos trabajando en base a un modelo y el contexto que cambio de una semana a otra. En este nuevo panorama, hay una sequía total. Todos los fondos de inversión están parados en lo que es start ups. Se nos planteó una pregunta: ¿Seguimos por este modelo o esperamos que mejore el mercado? Optamos por ajustar y llevar la empresa a un break-even hasta hacer ganancia, para proteger a los empleados y a sí misma. Venimos trabajando en esto hace un mes.

- En concreto, ¿Qué decidiste?

- Fue muy duro. Redujimos el personal de 215 a 115. Sigue siendo más que en 2021, cuanto tomamos el capital. Esto es lo que más molesta, que dicen que Buenbit se va a fundir. Todo lo contrario. Estamos con este ajuste para esperar a una situación financiera más favorable, para seguir subsistiendo sin depender de capital externo.

Federico Ogüe y Julián Fraiese fundadores de Buenbit

- ¿Qué opinan los inversores?

- Están conformes con que gastemos solo lo que genera genuinamente la empresa. Es lo más sano. Fue una decisión consensuada. Lo ven desde más arriba y saben que el panorama se va a poner más negro antes de que sea positivo. Ahora generaremos caja positiva. El fondo que lideró la ronda fue Libertus Capital. También invirtieron Galaxy Digital, un fondo que cotiza en bolsa, EFJ Labs, Alec Oxenford y Matías Nisenson. Ellos tienen el termómetro de lo que se viene-

- ¿Te arrepentís de haber adoptado este tipo de camino de crecimiento?

- Prácticamente, todas las startups aplicaron este modelo en los últimos años. Vamos a ver muchos cierres en los próximos meses. Por eso nos adelantamos, para aguantar el invierno. Vimos casos de éxito en los dos modelos. Los que crecieron con capital externo sin ganar un peso muchos años como Facebook, Twitter, Amazon. Crecés más rápido y capturás rápido el mercado. Pero, si las cosas van mal, tenés más chances de quedarla.

No hubiera decidido otro camino. Crecimos un montón, robustecimos el producto, contratamos gente de mucho talento.

- ¿Cómo ves el futuro para otros emprendimientos que optaron por este modelo?

- Lo que dicen los que saben es que se va a seguir secando capital. Los inversores se van a salir de los mercados. Esto va a ser una etapa de limpieza, van a seguir las más sólidas, las que están aportando valor y no sobreviven por inyecciones de capital. Todas las startups están ajustando. Por ahí fuimos los primeros en hacer un anuncio. Ahora hay que ser lo más conservadores posibles, no es momento de gastar en crecimiento ni marketing y hay que trabajar para que los números de ganancias por usuario den bien. Va a estar difícil seguir levantando plata si no. Muchas empresas están sobrevaloradísimas, el año pasado fue el de los unicornios. Eso ya no existe y muchas van a tener que bajar sus valuaciones. Hay que ser cautos.

- ¿Cómo ves el futuro de Buenbit?

- Vamos a seguir con prácticamente todo nuestro roadmap, lanzando nuevos productos innovadores. Lo que si es que vamos a estar con menos crecimiento y marketing. Vamos a poner el foco en Perú, que estamos muy bien. Seguimos con todo.