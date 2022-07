Escaso interés por implementar el “dólar turista” para extranjeros

Entre las pocas medidas que se conocieron luego del desembarco de Silvina Batakis en el Ministerio de Economía, el jueves pasado se anunció que el Gobierno y el Banco Central (BCRA) impulsaban un tipo de cambio más alto para turistas extranjeros de manera de facilitar la liquidación de divisas. En los hechos, los viajeros iban a poder ir a un banco a vender sus dólares al tipo de cambio MEP, lo que les iba a resultar más conveniente que cambiar al tipo de cambio oficial e iba a redundar en una baja en la demanda del blue.

Sin embargo, ningún banco tiene aún operativa esta opción, si bien la norma ya está vigente. El quid de la cuestión es que, según la Comunicación “A” 7551 del BCRA, ni los bancos, ni las casas de cambio están obligados a ofrecerla, es decir, que cada entidad deberá analizar si les conviene o no ponerla a disposición de los turistas extranjeros.

En este sentido, fuentes del HSBC confirmaron a este medio que no tenían implementado el nuevo dólar para turistas, mientras que en el BBVA aún se estaba analizando. Para Ualá, en tanto, la normativa era muy reciente y estaba en estudio.

Desde el Banco Provincia también dijeron que todavía no lo tenían, porque “es un producto nuevo que va a requerir desarrollo” y agregaron que se estaba trabajando justamente en el mismo.

Por otro lado, fuentes del Banco Nación dijeron que aún no tenían operativa la opción, pero que tenían previsto tenerla en los próximos días. El único banco que dio una mayor precisión fue el Galicia, que informó que lo tendría para comienzos de agosto próximo.

“Nos encontramos trabajando en adaptar nuestros procesos y sistemas con el objetivo de brindar a los turistas este servicio a partir del próximo lunes 1/8/22″, precisaron.

Por su parte, en casas de cambio la única opción disponible ayer para los extranjeros seguía siendo el dólar oficial. ”Por el momento acá solamente podés comprar el dólar oficial si te permite el Banco Central y, si sos extranjera y no tenés DNI, algunos ofrecen el dólar libre [el blue] que, en este momento, se vende a $337″, dijeron en una.

En tanto, en otras “financieras” respondieron que solo manejaban dólar blue o paralelo fuera el comprador turista extranjero o no.

De acuerdo con la comunicación 7551, las entidades autorizadas a operar en cambios quedarán habilitadas a recibir billetes en moneda extranjera de turistas no residentes para concretar, por cuenta y orden de ellos, la compra de títulos valores con liquidación en moneda extranjera para posteriormente venderlos con liquidación en pesos. Todo esto en la medida que cuenten con una declaración jurada de la persona humana no residente en la que conste su condición de turista y que, en los últimos 30 días corridos y en el conjunto de las entidades, no ha realizado operaciones que superen el equivalente a US$5000.

A los efectos de agilizar la atención al cliente, la entidad interviniente podrá liquidar la operación en base a los precios de referencia disponibles en ese momento, se precisó. La entidad, en tanto, podrá concretar las operaciones con títulos valores hasta dos días hábiles después de ser encomendada por el turista no residente.

Por cada operación que la entidad realice por este mecanismo se deberá realizar un boleto a nombre del cliente dejando constancia del monto de moneda extranjera recibida y el monto en pesos entregado al cliente. En el boleto deberá dejarse constancia de que se confeccionó en el marco de esta operatoria.

Por las compras de títulos valores con liquidación en moneda extranjera concretadas a partir de esta operatoria, las entidades quedarán habilitadas a realizar un boleto diario global por el concepto “A12. Otras operaciones de compra/venta de títulos valores por parte de entidades”, dice la normativa.

El fracaso de las cuentas

Antes de esta iniciativa, el Gobierno había impulsado, en octubre del año pasado, un mecanismo para que los turistas que llegaran al país abrieran una cuenta bancaria local donde se les liquidaba al valor del dólar MEP. La propuesta fue un fracaso, ya que casi nadie avanzó en la apertura de las mismas.

“Las cuentas bimonetarias no eran obligatorias, así que decidimos no avanzar”, fue la respuesta que dieron en su momento los bancos de manera generalizada.

Según el proyecto oficialista de entonces, los extranjeros que visitaban el país podían abrir una caja de ahorro bimonetaria y depositar hasta US$5000. Ese dinero podía ser utilizado tanto con tarjeta de débito como con retiros de efectivo, al mismo valor que el dólar MEP.

“En caso de que exista saldo en la cuenta del cliente en moneda extranjera al finalizar su estadía, la entidad deberá transferirlo, en forma automática, a la cuenta en el país de origen y proceder a su cierre, no pudiéndose efectuar retiros de efectivo de moneda extranjera”, explicó el BCRA cuando lanzó la herramienta. El objetivo oficial era que los turistas no fueran a los “arbolitos” y, en cambio, que aportaran liquidez al mercado oficial.

Meses más tarde, solo el Banco Nación acompañó la iniciativa del BCRA. No obstante, no tenían ni una sola apertura de ese tipo de cuenta. “Era un delirio destinado al fracaso. ¿Qué turista iba a tomarse las molestias de abrirse una cuenta bancaria en la Argentina y encima vender a precio más barato que lo que se paga por el dólar blue?”, remarcaron, puertas adentro, en un banco internacional.