Esports: el argentino de 16 años que gana un sueldo por jugar al Fortnite

¿Cómo cuadra la presencia de un adolescente de 16 años aficionado a los videojuegos entre decenas de ejecutivos y emprendedores reunidos para discutir la revolución de la economía digital? Muy simple: Tadeo Timmermann es jugador profesional de Fortnite, participó este año en el Mundial que se realizó en el estadio del US Open y ganó una suma interesante de dinero. Además, es parte de un equipo que le paga un sueldo por prepararse y competir.

Entrevistado por la periodista Sofía Terrile en el marco del evento Revolución de la Economía Digital organizado por LA NACION, Timmermann explicó a una audiencia atenta cómo es el juego de combate en el que es especialista. "El Fortnite se juega entre varias personas y gana el último que queda vivo. Hay una mecánica para hacer trucos y, por ejemplo, tenés que agarrar materiales que te sirven para construir paredes, pisos y te ayudan a matar enemigos", explicó.

Timmermann empezó a jugar a los 14 años, solo por diversión, pero hace tres meses surgió la posibilidad de clasificar para el Mundial en Estados Unidos y ganar dinero en ese proceso. Finalmente, tuvo la oportunidad de viajar a Nueva York, donde compitió en la categoría "Dúos". "Nunca había estado en esa ciudad y viajar para representar al país es una experiencia que no se puede decir con palabras", sostuvo.

El joven, que apareció en el escenario con el pelo cortado al ras por haber cumplido con su promesa de raparse su clasificaba, es parte del equipo de jugadores profesionales de esports (deportes electrónicos) 9Z. "Es como el Barcelona en el fútbol", dijo. "Me ayuda a cumplir el sueño que tengo para poder jugar, me pone una kinesiólogo para mejorar la postura de la espalda y me exige estar bien físicamente", añadió.

Timmermann admitió que, al principio, a su familia la idea de que se dedique a los videojuegos no le resultaba del todo simpática. "Perdón mamá, pero para ser sincero al principio había prejuicios del tipo 'este chico se está aislando', pero ahora que puedo ayudar y mejorar económicamente y estamos todos un poco más contentos", dijo, y el arrebato de sinceridad causó risas en el auditorio.

Admitió que lleva una "doble vida" entre el entrenamiento en el videojuego y sus estudios secundarios de doble turno en la ORT y explicó su mecanismo para poder cumplir con todo. "Trato de sacarme lo que es el colegio para dedicarme de lleno todo el tiempo que pueda para jugar y practicar, ocho horas cuando puedo", apuntó.

Timmermann es también influencer de Twitch y tiene 15.000 seguidores en esa red. ¿Qué es el Twitch? "Se pueden hacer videos en vivo para mostrar lo que hacés, lo hago a menudo porque gente quiere aprender y ver cómo hago para enfrentar situaciones que se me aparecen en el videojuego", explicó.

Para un chico de 16 años el futuro es una tierra de oportunidades y Timmermann ya sabe en qué quiere apostar. "Espero poder lograr lo que no pude hacer en el Mundial, salir dentro del top 10 y dejar a la Argentina en lo más alto posible".