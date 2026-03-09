Los ciudadanos argentinos ya pueden consultar los topes del mes de marzo para transferir dinero entre cuentas propias, dado que ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) delimita mensualmente estos valores.

Los topes para personas físicas y jurídicas en marzo de 2026 LUIS ROBAYO - AFP

ARCA informa en su apartado de “Servicios de administración e intermediación de cuentas virtuales, billeteras virtuales, inversión y financiamiento” que los valores vigentes rigen para el período fiscal 03/2026.

Cuánto dinero se puede transferir entre cuentas propias en marzo 2026

Este mes, únicamente están obligados a suministrar información específica aquellas personas físicas que realicen movimientos entre cuentas iguales o superiores a $50.000.000. En tanto, las personas jurídicas tienen un límite de $30.000.000.También aplica para todo saldo final mensual registrado al último día hábil del período mensual informado superen estos montos, y se toma en cuenta los importes positivos y negativos.

El organismo recaudador puntualiza que con los importes que se encuentran expresados en moneda extranjera, deberá efectuarse la conversión a su equivalente en moneda de curso legal. Para ello, se aplica el valor de cotización —tipo comprador— que, para la moneda de que se trate, fije el Banco de la Nación Argentina al cierre del último día hábil del mes que se informa.

En cuanto a los montos expresados en moneda digital o criptomoneda, el organismo fiscal señala que “deberá efectuarse la conversión a su equivalente en moneda de curso legal, aplicando el último valor de cotización —tipo comprador― que, para la moneda digital o criptomoneda de que se trate, haya fijado el sujeto obligado al régimen, al último día del mes que se informa".

Qué deben presentar quienes superen los topes de dinero transferido entre cuentas

Los sujetos obligados por el régimen deberán suministrar la siguiente información:

La nómina de cuentas con las que se identifica a cada uno de los clientes, indicando, entre otros datos:

Tipo y número de cuenta

CVU

Cantidad de integrantes e identificación de involucrados en las cuentas mencionadas.

Los montos totales de los ingresos y egresos en las mencionadas cuentas, expresados en pesos argentinos

en las mencionadas cuentas, expresados en pesos argentinos El saldo final mensual de las cuentas, al último día hábil del período mensual informado.

La documentación requerida por ARCA Prensa ARCA

Consejos para transferir dinero entre cuentas propias

Quienes deseen realizar transferencias de dinero entre cuentas propias deben tener en cuenta algunas sugerencias elementales para evitar inconvenientes futuros: