Cuánto dinero se puede transferir entre cuentas propias en marzo 2026
Los topes se encuentran disponibles en el sitio oficial de ARCA; qué ocurre con los importes en moneda extranjera o criptomoneda
Los ciudadanos argentinos ya pueden consultar los topes del mes de marzo para transferir dinero entre cuentas propias, dado que ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) delimita mensualmente estos valores.
ARCA informa en su apartado de “Servicios de administración e intermediación de cuentas virtuales, billeteras virtuales, inversión y financiamiento” que los valores vigentes rigen para el período fiscal 03/2026.
Este mes, únicamente están obligados a suministrar información específica aquellas personas físicas que realicen movimientos entre cuentas iguales o superiores a $50.000.000. En tanto, las personas jurídicas tienen un límite de $30.000.000.También aplica para todo saldo final mensual registrado al último día hábil del período mensual informado superen estos montos, y se toma en cuenta los importes positivos y negativos.
El organismo recaudador puntualiza que con los importes que se encuentran expresados en moneda extranjera, deberá efectuarse la conversión a su equivalente en moneda de curso legal. Para ello, se aplica el valor de cotización —tipo comprador— que, para la moneda de que se trate, fije el Banco de la Nación Argentina al cierre del último día hábil del mes que se informa.
En cuanto a los montos expresados en moneda digital o criptomoneda, el organismo fiscal señala que “deberá efectuarse la conversión a su equivalente en moneda de curso legal, aplicando el último valor de cotización —tipo comprador― que, para la moneda digital o criptomoneda de que se trate, haya fijado el sujeto obligado al régimen, al último día del mes que se informa".
Qué deben presentar quienes superen los topes de dinero transferido entre cuentas
Los sujetos obligados por el régimen deberán suministrar la siguiente información:
- La nómina de cuentas con las que se identifica a cada uno de los clientes, indicando, entre otros datos:
- Tipo y número de cuenta
- CVU
- Cantidad de integrantes e identificación de involucrados en las cuentas mencionadas.
- Los montos totales de los ingresos y egresos en las mencionadas cuentas, expresados en pesos argentinos
- El saldo final mensual de las cuentas, al último día hábil del período mensual informado.
Consejos para transferir dinero entre cuentas propias
Quienes deseen realizar transferencias de dinero entre cuentas propias deben tener en cuenta algunas sugerencias elementales para evitar inconvenientes futuros:
- No transferir montos que superen el límite establecido por ARCA y tener en cuenta los límites diarios de operación por parte de las entidades bancarias o billeteras virtuales que se utilicen.
- Tener la posibilidad de justificar los fondos de las cuentas bancarias. Es importante saber que aunque se trate de movimientos entre cuentas propias, las mismas deben contar con el respaldo correspondiente.
- Responder a la brevedad si existiesen solicitudes del banco o la empresa de billetera virtual sobre documentación para justificar el origen de los fondos, ya que una demora en esta instancia puede generar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante la Unidad de Información Financiera (UIA).
