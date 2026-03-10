Liquidez inteligente: por qué tener el dinero parado te está costando más de lo que creés

Hay una pregunta que muy pocos se formulan con la seriedad que merece: ¿Cuánto dinero necesito tener disponible? La respuesta no puede ser intuitiva ni heredada de la costumbre familiar, porque la liquidez (entendida como la capacidad de convertir activos en efectivo disponible de manera rápida y sin pérdida significativa de valor) mal diseñada no solo inmoviliza capital sino que condiciona decisiones futuras.

En la práctica, la mayoría de los argentinos resuelven esa cuestión de dos maneras igualmente imperfectas. La primera es el clásico “todo en dólares debajo del colchón”, que aporta tranquilidad psicológica pero implica un costo de oportunidad considerable, especialmente cuando existen instrumentos de muy bajo riesgo que permiten conservar disponibilidad con algún rendimiento. La segunda es el “lo que queda en la caja de ahorro”, que no responde a ningún cálculo previo y equivale, en los hechos, a no tener estrategia alguna.

Muchos argentinos abordan el problema de la liquidez con el famoso “todo en dólares debajo del colchón” Daniel Basualdo

Ninguna de las dos configuraciones puede considerarse liquidez inteligente; en el mejor de los casos, son liquidez por default, resultado de la inercia más que del diseño. Y la liquidez, es probablemente uno de los conceptos más subestimados de las finanzas personales, no porque falte información, sino porque no despierta el entusiasmo que genera una inversión que se triplicó en precio.

En la columna de hoy la “liquidez inteligente” y como llegar a ella ¡Comencemos!

Un típico error costoso: la iliquidez momentánea

En Argentina, la iliquidez no es solo un problema de planificación individual; es, muchas veces, un negocio ajeno que alguien más termina haciendo a costa de quienes planificaron mal sus necesidades financieras de corto plazo. Cuando una persona se queda sin efectivo disponible en el momento equivocado (una urgencia médica, un arreglo imprevisto en la casa, un gasto inesperado) el sistema no ofrece soluciones neutrales, ofrece financiamiento caro.

Las opciones disponibles en esos contextos suelen ser préstamos personales de bancos o fintech con tasas nominales que superan el 100% anual, o la financiación del saldo de tarjeta de crédito que rápidamente transforma un bache transitorio en una carga financiera difícil de revertir.

Cuando una persona se queda sin efectivo disponible en el momento equivocado, el sistema ofrece financiamiento caro (Pexels/Mikhail Nilov)

Una semana de iliquidez puede costar lo que habría llevado meses construir con disciplina inversora. Evitar una tasa abusiva equivale, en la práctica, a obtener un rendimiento extraordinario sin asumir riesgo de mercado.

No toda la liquidez es igual: el colchón, el puente y el trampolín

Una manera más precisa de ordenar el concepto es dejar de hablar de “la liquidez” en singular y empezar a pensarla en capas, cada una con una función distinta y, por lo tanto, con instrumentos distintos. No todo el dinero disponible cumple el mismo rol dentro de la arquitectura patrimonial y mezclar esas funciones suele generar ineficiencias.

La primera capa es el ahorro de emergencia o “colchón”: equivalente a un seis meses de ingresos, es el dinero que no debería tocarse salvo ante una contingencia seria. Su atributo central no es la rentabilidad sino la inmediatez y la preservación de valor. Tiene que poder convertirse en poder de compra en cuestión de horas y, en un país con historia inflacionaria, conviene que esté denominado en una moneda que no se deteriore abruptamente de un día para el otro. Para muchos argentinos esa función la siguen cumpliendo los dólares billete; para quienes ya incorporaron herramientas digitales, también pueden cumplirla stablecoins como Tether (USDT) o USD Coin (USDC). Su objetivo no es rendir, sino no perder y, sobre todo, estar cuando se los necesita.

Una de las capas de la liquidez es el ahorro de emergencia, que no debería tocarse salvo ante una contingencia seria Freepik

La segunda capa es la liquidez operativa o “puente”, el dinero con el que se vive, se paga y se transita el mes. Aquí es donde la tecnología financiera modificó el estándar mínimo aceptable. Plataformas como Mercado Pago, Ualá o Naranja X ofrecen rendimiento diario sobre el saldo disponible, con rescate inmediato y sin montos mínimos, lo que transforma un dinero tradicionalmente improductivo en un flujo que, aunque modesto, compensa parcialmente la inflación.

La tercera capa es la liquidez de oportunidad o “trampolín”, el capital que no está reservado para catástrofes ni para gastos corrientes, sino para actuar con rapidez cuando aparece una alternativa atractiva. Aquí entran instrumentos de muy corto plazo como las cauciones bursátiles, que permiten colocar pesos por períodos breves (de uno a siete días) con tasas que, en determinados contextos, superan con amplitud al plazo fijo tradicional. Con transferencias bancarias gratuitas e inmediatas, mover fondos desde una cuenta bancaria hacia un broker online y colocarlos en caución en pocas horas es operativamente sencillo para cualquier persona con cuenta comitente.

Pensar la liquidez como colchón, puente y trampolín permite asignarle a cada peso una función clara y evitar tanto la parálisis del dinero inmóvil como el riesgo de quedar expuesto por falta de previsión.

¿Cuánta liquidez necesitás? Depende de quién sos

Aquí aparece un punto que los manuales tradicionales de finanzas personales suelen simplificar en exceso: la liquidez no es una talla única ni admite recetas universales. Las fórmulas que circulan con aparente precisión esconden una variable central que no puede estandarizarse, que es la naturaleza del flujo de cada persona.

Un empleado en relación de dependencia, con ingreso mensual fijo, cobertura médica y cierto grado de estabilidad contractual, puede operar con una capa de emergencia relativamente más delgada. Su flujo es predecible, su riesgo de interrupción abrupta está acotado y, ante un evento extremo como la pérdida del empleo, existen mecanismos de compensación como la indemnización. Esa previsibilidad reduce la amplitud del colchón necesario, siempre que el resto de su estructura financiera esté ordenada.

El tipo de ingreso y de contratación de cada persona determina el nivel de liquidez que necesita LA NACION

La situación es distinta para un trabajador autónomo, un freelancer, un comerciante o un profesional que factura servicios. En estos casos, los ingresos pueden oscilar significativamente de un mes al otro, los plazos de cobranza pueden estirarse y la red de contención institucional es, en general, más débil. Aquí la liquidez deja de ser un accesorio prudente para convertirse en una condición operativa básica. El colchón debe ser más grueso y, sobre todo, mejor diseñado, porque la volatilidad no está en el mercado sino en el propio flujo de caja.

A esto se suma la volatilidad del lado del gasto. Una familia con hijos en colegio privado, expensas elevadas, créditos o compromisos fijos relevantes enfrenta obligaciones mensuales que no admiten postergación y que elevan el piso mínimo de liquidez necesario para dormir tranquilo. En cambio, quien tiene una estructura de gastos más flexible dispone de mayor margen de maniobra para ajustar si el ingreso se retrasa o se reduce.

El cálculo correcto, entonces, no es repetir un número genérico de meses recomendado por un libro, sino identificar tu número. Ese número surge de la combinación entre estructura de ingresos, compromisos fijos y tolerancia real al estrés financiero. Diseñar liquidez inteligente implica, en última instancia, reconocer quién sos en términos económicos y construir en consecuencia.

Conclusión

La liquidez inteligente no consiste en tener mucho ni en tener poco, sino en tener lo adecuado, asignado al instrumento correcto y con una función claramente definida dentro del esquema patrimonial. Es una decisión de diseño, no de intuición ni de inercia cultural.

La liquidez inteligente no consiste en tener mucho ni en tener poco, sino en tener lo adecuado Kikinunchi - Shutterstock

En un país donde las reglas económicas cambian con frecuencia, donde las tasas se mueven con rapidez y donde surgen nuevas plataformas e instrumentos casi cada año, la liquidez no debería ser una variable estática. Revisarla periódicamente (al menos una vez al año) forma parte de la gestión activa del patrimonio, del mismo modo que se revisa una cartera de inversiones o un presupuesto familiar.

Como ocurre con la mayoría de las decisiones financieras relevantes, no existe una fórmula mágica que garantice el resultado óptimo. Existen, en cambio, decisiones más o menos informadas, más o menos coherentes con la realidad de cada uno. Y esa diferencia, acumulada en el tiempo, termina siendo visible en el patrimonio construido y en la tranquilidad con la que se transitan los inevitables ciclos económicos.

La seguimos la próxima semana con más material de finanzas personales e inversiones.