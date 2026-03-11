“Esta vez es diferente”: para los principales petroleros del país la Argentina puede ser un actor clave a nivel mundial

NUEVA YORK.- Uno de los ejes centrales de la “Argentina Week” que se desarrolla en esta ciudad, con cerca de 400 empresarios e inversores, fue el potencial energético que tiene el país, apalancado por Vaca Muerta y otros proyectos, y por qué se está ante una gran oportunidad que podrían posicionarlo como un importante jugador global.

Así lo expresaron, en dos paneles que tuvieron lugar en la sede del Bank of America, importantes referentes del sector, como Alejandro Bulgheroni, fundador y CEO de Pan American Energy (PAE); Marcos Bulgheroni, Group CEO de Pan American Energy (PAE); Marcelo Mindlin, fundador y presidente de Pampa Energía; Horacio Marín, presidente y CEO de YPF; Mark Nelson, vicepresidente de Chevron; Harold Hamm, fundador y CEO de Continental Resources, y Miguel Galuccio, fundador y CEO de Vista Energy.

“Esta vez es diferente, porque desde arriba, desde el presidente [Javier] Milei, tenemos una idea muy clara de lo que queremos y en qué punto, y todos en el Gobierno comparten la misma idea de hacer crecer el país”, expresó Alejandro Bulgheroni en un diálogo con el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González.

Luis Caputo, Alejandro Bulgheroni, Daniel González y Alec Oxenford

“Él [por Milei] entendía muy bien cuál era el problema de la Argentina. Tenía una idea clara de cómo resolverlo, y algún economista podría decir lo mismo. Pero luego tuvo la voluntad y el coraje para hacerlo, porque era muy, muy difícil desde cualquier perspectiva. Y estos dos años han demostrado que lo que dijo era posible. Estas cosas no ocurren solas. Requieren mucho trabajo. Así que creo que este es el momento”, dijo, con un fuerte elogio al Presidente.

Luego, en un diálogo con LA NACION, Bulgheroni destacó que hay mucho interés de los inversores y resaltó el apoyo de 11 gobernadores a la iniciativa. “La presentación de la Argentina fue muy importante porque aparecieron los gobernadores de las provincias con el Gobierno hablando el mismo idioma, dando una imagen de federalismo y organización, que es lo que queremos dar para el futuro”, dijo el empresario.

Ese respaldo político es fundamental “para los planes del Gobierno y para los proyectos de los inversores, porque con este alineamiento uno puede invertir a largo plazo”, amplió. “Todas las inversiones que se están haciendo en energía y minería son a largo plazo”, añadió.

También destacó el potencial de Vaca Muerta y el rol de YPF bajo la conducción de Marín, que antes había disertado en otro panel. “Ahora la Argentina tiene Vaca Muerta, y este es un ticket fantástico, y todos quieren estar en él. Así que creo que va a ser importante y necesitamos más gente“, afirmó Bulgheroni. “Lo bueno es que ahora tenemos una YPF con un presidente como Horacio que es totalmente diferente a la YPF anterior”, añadió.

Antes, otros referentes del sector también habían destacado las posibilidades de la Argentina en materia energética. “Vaca Muerta es una realidad. El reto ahora es que tenemos que construir mucha infraestructura para que siga creciendo, y como sabemos que Toto [por el ministro de Economía, Luis Caputo, presente en la sala] no nos va a dar el dinero para construir infraestructura, nuestro reto como sector privado es trabajar de forma coordinada e inteligente para construir esa infraestructura”, dijo Mindlin, con un comentario que despertó risas en el auditorio.

“Lo que ha cambiado en los últimos años es el contexto. Los inversores no solo buscan oportunidades, sino que las buscan en el contexto adecuado. Y creo que todo lo que está sucediendo, desde la desregulación hasta la decisión de eliminar todas las restricciones a la exportación, y la estabilización de la macroeconomía en términos de esfuerzo [...] Todo esto, básicamente, atrae a personas como Harold Hamm para que visiten la Argentina por primera vez”, destacó, por su parte, Galuccio.

“Claramente, como se mencionó, la Argentina se convertirá en un actor global en el mercado energético . Eso va a suceder: seremos un productor global desde el sur global, con todo lo que eso implica en términos geopolíticos, de seguridad y energéticos, y seremos un actor confiable y de larga trayectoria en el mercado”, señaló, por su parte, Marcos Bulgheroni.

“La Argentina se posicionará claramente dentro de los 10 primeros productores de gas del mundo con una producción energética confiable, resiliente y competitiva en el mercado mundial”, añadió.

Nelson, de Chevron Corporation, una de las mayores petroleras estadounidenses, sostuvo que el país “es y será un actor clave en el esfuerzo de satisfacer la creciente demanda mundial de energía”.

“Tienen el momentum, por lo que tienen que aprovecharlo. Y con ese impulso vendrá lo que nos falta hoy, que es durabilidad. Recién comenzaron este esfuerzo hace un par de años, y eso tendrá que construirse sobre sí mismo en el futuro", dijo sobre la administración libertaria.