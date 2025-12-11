Estimaciones privadas proyectan que el IPC será igual o superior al 2,3% de octubre

Los aumentos de precios que hubo en alimentos y bebidas hicieron que noviembre cerrara con una inflación por encima del 2%. Distintas consultoras estiman un 2,3% como dio el IPC de octubre, si no es que lo supera, por la incidencia que tendrían también las subas de tarifas. Hoy se conocerá el número oficial de parte del Indec. Ayer, el IPC porteño marcó un 2,4%, con una aceleración de 0,2 puntos porcentuales con respecto a octubre.

Según Florencia Iragui, economista de la consultora LCG, la aceleración que hubo en octubre en el rubro de alimentos y bebidas se mantuvo durante el mes pasado.

“La inflación mensual promedio de las últimas cuatro semanas del rubro es del 3,3% en nuestro relevamiento y aportaría 0,9 puntos porcentuales a la inflación general de noviembre”, explicó.

En tanto, los incrementos de regulados sumarían casi medio punto porcentual más a la inflación mensual y a eso se le deben agregar rubros más sensibles a variaciones por ofertas como el Cyber Monday y productos estacionales.

Aumentos luz y gas

“Con la leve aceleración de octubre, noviembre puede verse como un mes de comportamiento similar, en torno al 2,3% mensual”, agregó.

De acuerdo con el informe semanal de LCG, en la cuarta semana de noviembre los alimentos y bebidas no presentaron movimientos de precios después de dos semanas de inflación por encima del 1,5% semanal.

En tanto, el informe de Econviews del 20 de noviembre planteó que, después del 2,3% de octubre, la inflación seguía elevada en noviembre. El relevamiento de precios de alimentos y bebidas de la consultora venía registrando aumentos del 1% semanal en el mes (la cuarta semana de noviembre dio 0,9%), lo que dejó el promedio de las últimas cuatro semanas en torno al 3,2%, el máximo desde abril.

Sin embargo, aclararon que esta aceleración en alimentos todavía no reflejaba de lleno el aumento de la carne en mayoristas (13,5% en promedio de cuatro semanas). A esto se sumaban las subas en tarifas de gas, luz y transporte. “Noviembre puede venir peor de lo esperado”, aseguraron.

Para Analytica, la inflación de noviembre sería del 2,3%, mientras que EcoGo la ubica por encima, en 2,5%. “Carne viene arriba. Se le suman regulados como luz, gas y transporte. Las naftas también vienen por arriba”, apuntó Sebastián Menescaldi, director de la consultora.

Con datos actualizados hasta la cuarta semana de noviembre, la inflación en alimentos se ubicó en 3%, según EcoGo, en línea con lo registrado el mes anterior. Tanto la carne como las frutas impactaron en la dinámica, en particular en las primeras dos semanas del mes, con correcciones del 5,8% y 18,7% respectivamente. La evolución del precio mayorista en el mismo período daba cuenta de que aún quedaba margen para nuevas subas. ​​

Los alimentos consumidos dentro del hogar mostraron ese mes un incremento del 3,2%, mientras que los consumidos fuera del hogar experimentaron una suba del 2,3%. Así, en los últimos 12 meses acumulaban alzas del 38,6% y 43,7% respectivamente y dejaban un arrastre para diciembre de 0,4 puntos porcentuales.