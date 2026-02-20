Estos son los rubros con mayor descuento para beneficiarios de Familia Militar

El programa Familia Militar, una iniciativa del gobierno argentino lanzada en octubre de 2025 por el Ministerio de Defensa, busca reconocer, acompañar y mejorar la calidad de vida de quienes integran la comunidad de la Defensa Nacional. Este programa brinda descuentos significativos, sin generar costos adicionales para el Estado, a más de un millón de personas en todo el país.

Presentación de Familia Militar

Este sistema de beneficios abarca una amplia gama de servicios y productos, desde necesidades básicas hasta ocio y educación. De esa forma se consolida como una herramienta de apoyo fundamental para quienes están en las Fuerzas Armadas y sus familias.

¿Cuáles son los rubros con mayores descuentos para los beneficiarios?

Los beneficiarios de Familia Militar pueden acceder a una variada gama de descuentos, que van desde el 10% hasta un impresionante 80% en múltiples rubros. Estos son los principales rubros y algunos ejemplos de los descuentos que se pueden encontrar en el sitio oficial del programa incluyen:

Gastronomía : con descuentos de hasta el 35% en locales adheridos como Café Martínez, Persicco y El Pan de la Abuela Buffet.

: con descuentos de hasta el 35% en locales adheridos como Café Martínez, Persicco y El Pan de la Abuela Buffet. Hogar : ofrece ahorros de hasta el 50% en tiendas como Cetrogar, Rex, Viviendas Roca, Springwall, Arredo y servicios como DirecTV.

: ofrece ahorros de hasta el 50% en tiendas como Cetrogar, Rex, Viviendas Roca, Springwall, Arredo y servicios como DirecTV. Supermercados : un 10% de ahorro en grandes cadenas como Vea, Disco, Jumbo, Easy y Coto.

: un 10% de ahorro en grandes cadenas como Vea, Disco, Jumbo, Easy y Coto. Transporte : descuentos de hasta el 25% en pasajes de micro de diferentes empresas.

: descuentos de hasta el 25% en pasajes de micro de diferentes empresas. Deportes : posibilidad de asistir a gimnasios con hasta un 20% de descuento.

: posibilidad de asistir a gimnasios con hasta un 20% de descuento. Educación : varias instituciones, desde escuelas hasta universidades y academias en todo el país, ofrecen descuentos.

: varias instituciones, desde escuelas hasta universidades y academias en todo el país, ofrecen descuentos. Turismo : beneficios en hoteles, asistencia al viajero y paquetes turísticos.

: beneficios en hoteles, asistencia al viajero y paquetes turísticos. Otros rubros: el programa también incluye tecnología, indumentaria, cultura y recreación.

Gastronomía, supermercados y hogar son algunos de los rubros en los que Familia Militar ofrece descuentos (Freepick) Anna Zielinska

¿Quiénes pueden acceder a los descuentos de Familia Militar?

Familia Militar está destinado a un amplio espectro de la comunidad de Defensa Nacional. Estas son las personas que se consideran beneficiarias de este programa de descuentos:

Miembros activos de las Fuerzas Armadas.

Personal civil que trabaja en el ámbito de la Defensa.

Retirados y pensionados.

Reservistas y veteranos de la Guerra de Malvinas.

Familiares.

La estimación es que más de un millón de personas en todo el país pueden ser beneficiarias de esta iniciativa.

¿Cómo saber si soy beneficiario de Familia Militar y cómo accedo a los descuentos?

Para saber si uno es beneficiario de Familia Militar, es necesario presentar el DNI en los locales adheridos Freepik

Actualmente, la forma principal de chequear la elegibilidad y acceder a los descuentos es a través de una verificación práctica. No se requiere una inscripción formal previa en la mayoría de los casos.

Para saber si uno es beneficiario, solo es necesario presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) en cualquier comercio o servicio que esté adherido al programa. El sistema consultará las bases de datos oficiales en tiempo real y confirmará la elegibilidad al instante, sin ningún costo adicional para el usuario. Si la persona no califica, el comercio lo indicará; de lo contrario, el descuento se aplicará de forma inmediata a la compra o servicio.

Es importante visitar el sitio oficial de Familia Militar para conocer los beneficios específicos, sus términos y condiciones. A futuro, en una segunda etapa que aún no tiene fecha de implementación, se activará una credencial digital dentro de la aplicación Mi Argentina, lo que facilitará aún más el acceso a los beneficios al mostrar el carnet desde el celular.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.