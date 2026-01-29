Quiénes pueden usar los descuentos de Familia Militar y cómo saber si soy beneficiario

Muchas personas se preguntan quiénes pueden acceder a los descuentos del programa “Familia Militar”. Es una iniciativa del gobierno argentino para brindar descuentos de hasta el 50% a más de un millón de personas vinculadas al sistema de Defensa Nacional. En ese sentido, surge la duda sobre cómo saber quiénes son los beneficiarios.

Presentación de Familia Militar

En octubre de 2025, el Ministerio de Defensa lanzó esta medida como una forma de “reconocer, acompañar y mejorar la calidad de vida de quienes integran la comunidad de la Defensa Nacional, sin generar costo alguno para el Estado”.

Quiénes pueden usar los descuentos de Familia Militar

El programa Familia Militar está destinado a los miembros de las Fuerzas Armadas, personal civil, retirados, pensionados, reservistas, veteranos de la Guerra de Malvinas y sus familias. Se estima que alcanzará a más de un millón de beneficiarios en todo el país. Así lo detalló el año pasado en un comunicado la cartera que actualmente encabeza el teniente general Carlos Presti luego de que Luis Petri dejara el puesto para asumir como diputado.

Cómo saber si soy beneficiario de Familia Militar

Por el momento, la única forma de saber si alguien es beneficiario de Familia Militar es con la verificación práctica. Al presentar el DNI en un comercio o servicio adherido, el sistema consulta bases oficiales y confirma elegibilidad al instante sin costo. Si no aplica, el comercio lo indica; de lo contrario, se obtendrá el descuento de forma inmediata.

Cabe aclarar que el programa no requiere inscripción formal previa en la mayoría de casos; la validación se hace directamente con el DNI en comercios adheridos. Por lo tanto, solo hace falta presentar el documento para que se aplique el descuento a la compra, siempre que sea un local adherido. Para ello, se recomienda entrar al sitio oficial de Familia Militar para ver cuáles son los beneficios que ofrece y los términos y condiciones de los mismos.

De todos modos, algunos comercios o extensiones (como canales de e-commerce exclusivos) pueden solicitar un registro vía formularios online con datos personales, seguido de verificación por email.

En una segunda etapa que aún no se sabe cuándo se aplicará, se activará una credencial digital vía la app Mi Argentina para mayor comodidad. De esa forma, solo hace falta descargar la aplicación y activar la credencial cuando esté disponible para acceder a los descuentos del programa al mostrar el carnet desde el celular.​

Estos son los descuentos para los beneficiarios de Familia Militar

Los descuentos y beneficios del programa Familia Militar

Los beneficiarios de Familia Militar pueden acceder a descuentos de entre el 10% y el 80% en alimentos, transporte, turismo, salud, educación, tecnología, indumentaria, cultura y recreación, entre otros rubros. A continuación, estos son algunos de los descuentos que se pueden encontrar en el sitio oficial del programa: