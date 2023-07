Eurnekian podría sumar un nuevo socio a su petrolera

escuchar

Una de las compañías del empresario Eduardo Eurnekian, la petrolera Compañía General de Combustibles (CGC), podría vender parte de su capital accionario a la petroquímica Dow Investment Argentina, cuyo origen es norteamericano.

CGC emitió obligaciones negociables (ON), convertibles en acciones, por una suma de US$200 millones, que fueron suscriptas e integradas en su totalidad por dos empresas subsidiarias de Dow, The Dow Chemical Company y Packaging BIO BIO (PBB), especializada en la fabricación de envases flexibles.

Excepto que sean rescatadas por CGC, las obligaciones negociables, a opción exclusiva y absoluta discrecionalidad de sus tenedores, en acciones ordinarias clase “C” que, en la medida en que representen más del 10% del capital social y votos de CGC, permitirán a sus titulares designar un director titular y un director suplente.

Hugo Eurnekian, CEO de CGC

“Es relevante señalar que la transacción, lejos de tener un perfil especulativo, tiene un alto perfil estratégico. En el mediano y largo plazo, CGC podría incorporar a Dow como accionista con un rol destacado en el crecimiento orgánico de la sociedad . En el corto y mediano plazo, esta emisión permite a CGC extender la vida promedio de su deuda y reducir significativamente los vencimientos de deuda de los próximos dos años”, dijeron en la compañía.

Eduardo Eurnekian fue foco de críticas el domingo pasado por parte de la vicepresidenta Cristina Kirchner, durante la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner, a quien tildó de decir “boludeces”. El empresario, dueño también de Corporación América, la empresa madre de CGC y Aeropuertos Argentina 2000, había dicho previamente: “La dirigencia política ha tomado durante muchos años las decisiones equivocadas que nos han llevado a las circunstancias en las que hoy nos encontramos”.

Durante este año, CGC está desarrollando el plan de inversiones anual “más ambicioso de su historia”, con un presupuesto por encima de los US$550 millones, según agregaron en la empresa que dirige Hugo Eurnekian. “La compañía está apostando fuertemente en el crecimiento de su negocio, en un marco político y económico por demás desafiante. Sin embargo, el objetivo de CGC y sus accionistas es seguir desarrollando el negocio para el largo plazo, con una mirada estratégica que no descuida los riesgos en el corto plazo”, dijeron.

Respecto a la estrategia financiera, CGC busca mantener la operación y los planes de inversión activos y sin interrupciones, y a su vez cubrirse de los riesgos y volatilidad del mercado de dos maneras: alargando lo más posible los plazos de su deuda financiera y manteniendo el costo de deuda lo más bajo posible. “Este acuerdo con Dow cumple completamente con estos objetivos”, dijeron.

Compañía General de Combustibles (CGC)

A mediano plazo, la emisión de las obligaciones negociables convertibles le permitirá a CGC considerar la conveniencia de incorporar a The Dow Chemical Company como accionista para un rol estratégico en el crecimiento orgánico que la sociedad ha tenido y aspira a continuar teniendo, respetando (en toda oportunidad de conversión) una valuación piso de la sociedad, según dijo la empresa en un comunicado.

Las obligaciones negociables convertibles, que no devengarán intereses y serán amortizables en una única cuota con vencimiento el día 11 de julio de 2028, están denominadas en dólares estadounidenses, pero fueron suscriptas y se pagarán en pesos.

Lo recaudado por las ON será destinado por CGC a refinanciar pasivos financieros, incluyendo la amortización anticipada total de las obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, no garantizadas, clases 22, 24, 26 y 29. Con esta emisión, CGC totaliza una deuda financiera bruta por US$1074 millones, que tendrá una vida promedio de 2,93 años y devengará una tasa promedio de interés del 2,55% anual.

CGC es una empresa de energía líder con operaciones en la Argentina, dedicada principalmente al desarrollo, producción y exploración de gas natural, petróleo crudo, GLP. En el primer trimestre del año, la compañía tuvo una producción 534,4 millones de metros cúbicos (m3) de gas y de 246.000 m3 de petróleo.

Además, tiene un interés significativo en una red de gasoductos en el norte y centro de la Argentina, con participaciones directas e indirectas de co-control en Transportadora de Gas del Norte (TGN), Gasoducto GasAndes Argentina, Gasoducto GasAndes (GasAndes), y una participación minoritaria en Transportadora de Gas del Mercosur (TGM).

