Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy jueves 28 de agosto

El euro opera hoy, 28 de agosto, a $1530,00 para la compra y $1605,00 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.

Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se muestra con tendencia alcista, con una suba del 2,68 por ciento , ya que inició este período con un valor de $1490,00 para la compra y $1565,00 para la venta.

Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha subido un 46,35 por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1045,46.

Cotización del DÓLAR del jueves 28 de agosto

Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1329,01 para la compra y $1370,79 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1345,00 para la compra y $1365,00 para la venta, que lo posiciona 1,20 por ciento arriba del valor informado por el Banco Central.