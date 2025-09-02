Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy martes 2 de septiembre

El euro opera hoy, 2 de septiembre, a $1570,00 para la compra y $1645,00 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.

Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se muestra con tendencia alcista, con una suba del 1,95 por ciento , ya que inició este período con un valor de $1540,00 para la compra y $1615,00 para la venta.

Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha subido un 50,17 por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1045,46.

Cotización del DÓLAR del martes 2 de septiembre

Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1347,82 para la compra y $1391,88 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1335,00 para la compra y $1355,00 para la venta, que lo posiciona -0,95 por ciento abajo del valor informado por el Banco Central.