Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy martes 2 de septiembre
La moneda europea se ofrece este martes 2 de septiembre a un precio de $1570,00 para la compra y $1645,00 para la venta, según lo informado por el Banco Central
- 1 minuto de lectura'
El euro opera hoy, 2 de septiembre, a $1570,00 para la compra y $1645,00 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.
Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se muestra con tendencia alcista, con una suba del 1,95 por ciento , ya que inició este período con un valor de $1540,00 para la compra y $1615,00 para la venta.
Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha subido un 50,17 por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1045,46.
Cotización del DÓLAR del martes 2 de septiembre
Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1347,82 para la compra y $1391,88 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1335,00 para la compra y $1355,00 para la venta, que lo posiciona -0,95 por ciento abajo del valor informado por el Banco Central.
Otras noticias de Euro Hoy
- 1
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este domingo 31 de agosto
- 2
Cuánto cobra el personal de las Fuerzas Armadas en septiembre de 2025
- 3
Un exejecutivo de Yahoo asesinó a su madre y se suicidó: investigan su actividad con un chatbot de IA
- 4
El caso Celulosa: casi media docena de empresas no pudo cumplir con sus compromisos de deuda