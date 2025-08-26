LA NACION

Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy martes 26 de agosto

La moneda europea se ofrece este martes 26 de agosto a un precio de $1540,00 para la compra y $1615,00 para la venta, según lo informado por el Banco Central

El euro opera hoy, 26 de agosto, a $1540,00 para la compra y $1615,00 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.

Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se muestra con tendencia alcista, con una suba del 4,76 por ciento , ya que inició este período con un valor de $1470,00 para la compra y $1545,00 para la venta.

Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha subido un 47,30 por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1045,46.

Cotización del DÓLAR del martes 26 de agosto

Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1326,49 para la compra y $1367,98 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1345,00 para la compra y $1365,00 para la venta, que lo posiciona 1,40 por ciento arriba del valor informado por el Banco Central.

