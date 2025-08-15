Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy viernes 15 de agosto
La moneda europea se ofrece este viernes 15 de agosto a un precio de $1475,00 para la compra y $1550,00 para la venta, según lo informado por el Banco Central
- 1 minuto de lectura'
El euro opera hoy, 15 de agosto, a $1475,00 para la compra y $1550,00 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.
Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se muestra con tendencia a la baja del por ciento, ya que inició este período con un valor de $1505,00 para la compra y $1580,00 para la venta.
Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha subido un 41,09 por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1045,46.
Cotización del DÓLAR del viernes 15 de agosto
Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1269,21 para la compra y $1311,41 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1300,00 para la compra y $1320,00 para la venta, que lo posiciona 2,43 por ciento arriba del valor informado por el Banco Central.
