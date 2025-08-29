LA NACION

Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy viernes 29 de agosto

La moneda europea se ofrece este viernes 29 de agosto a un precio de $1520,00 para la compra y $1595,00 para la venta, según lo informado por el Banco Central

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy viernes 29 de agosto
Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy viernes 29 de agosto

El euro opera hoy, 29 de agosto, a $1520,00 para la compra y $1595,00 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.

Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se mantiene estable con una variación inferior al 1 por ciento.

Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha subido un 45,39 por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1045,46.

Cotización del DÓLAR del viernes 29 de agosto

Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1307,28 para la compra y $1349,44 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1330,00 para la compra y $1350,00 para la venta, que lo posiciona 1,74 por ciento arriba del valor informado por el Banco Central.

LA NACION
Más leídas de Economía
  1. Cuál es la tasa de interés banco por banco este miércoles 27 de agosto
    1

    Plazo fijo: cuál es la tasa de interés banco por banco este miércoles 27 de agosto

  2. Cuál es el monto de las Becas progresar en septiembre
    2

    Cuál es el monto de las Becas Progresar en septiembre de 2025

  3. Cuánto cobra un controlador aéreo en agosto
    3

    Cuánto cobra un controlador aéreo en la Argentina en agosto de 2025

  4. Buscan revolucionar el oro blanco y generar más de US$700 millones
    4

    Plan histórico: buscan revolucionar el oro blanco y generar más de US$700 millones

Cargando banners ...