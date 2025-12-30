Éxito bajo la lupa: crece la polémica sobre el número que empuja la baja de la pobreza

Las estadísticas del Indec fueron el disparador de una nueva discusión entre economistas. Tras las explicaciones que debió dar el organismo a la revisión estadística en el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) del tercer trimestre de este año que evitó la entrada en recesión, esta vez el foco se concentró en los números de la evolución de los salarios mensuales y, en particular, los del sector informal, que, según los registros oficiales, serían los de mayor recuperación, con subas que superan holgadamente a la inflación.

En su último informe, el Indec reportó que el salario entre los no registrados creció un 4,2% (113,2% interanual), en un contexto que ya introduce la primera controversia: la cifra se considera para el índice de salarios de octubre (junto a los formales privados y del sector público), pero, en rigor, corresponde a la foto de mayo. Es que, sin estadísticas administrativas o respaldo empírico, este número se reconstruye a partir de las respuestas de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que demoran en su procesamiento, y se publican con cinco meses de rezago. No es un procedimiento nuevo o que haya llegado con esta gestión.

En consecuencia, ese 4,2% correspondió a mayo, mes en el que la inflación fue del 1,6% según el Indec. Así, la mejora nominal de los salarios informales acumula en 12 meses casi el triple de la inflación acumulada (113,2% frente al 43,5% del IPC), un escenario que en lo estadístico no parece condecirse con la coyuntura económica, las características del mercado laboral (los informales son a priori los trabajadores con menos protección o capacidad de negociación salarial) y la evolución de otras variables, como el consumo masivo (las ventas, según Scentia, están estancadas frente a 2024 y en los supermercados, con datos a octubre, rebotan 2,7% frente al año pasado, cuando hubo un desplome del 11%).

Billetes de pesos en un cajero automático Andrzej Rostek - Shutterstock

Esta cifra encendió nuevos debates alrededor de las estadísticas oficiales, porque este número también afecta a otras mediciones, como el de la indigencia o la pobreza, cuya baja en el último año suele celebrar el presidente Javier Milei. Según analistas consultados por LA NACION, factores metodológicos y la mayor estabilidad nominal (precios, ingresos, gastos) son dos factores que podrían explicar esta aparente anomalía en los registros del Indec, que al mismo tiempo genera, en la estadística, una disminución en la incidencia de la pobreza en 2025 mayor a lo que se refleja en la vida cotidiana de los argentinos.

Sin registro oficial, la dinámica de los ingresos para el sector informal se reconstruye a partir de la EPH. Y, previsiblemente, la precisión en las respuestas mejora con la baja de la inflación. Tras la disparada desde fines de 2023, el menor ritmo de cambio en los precios (en simultáneo a los salarios y los gastos) hacen más fácil o preciso el recuerdo a la hora de contestar la encuesta.

“En períodos con inflación alta, los ingresos cambian con frecuencia alta y el encuestado no tiene una referencia fija de cuánto gana. Con la caída de la inflación, recuerda mejor y reporta mejor. Y eso disminuye el error de medición”, apuntó Leopoldo Tornarolli, economista del CEDLAS-UNLP y especialista en temas de pobreza y desigualdad. “Y lo importante es que empíricamente se observa que ese error sesga a la baja. El no recuerdo a priori podría ir para cualquier lado que se reporte, más o menos, pero el sesgo parece ser a la baja”, agregó el analista, al plantear que la tendencia de las respuestas es a “subdeclarar” ingresos.

Leopoldo Tornarolli Gentileza Rafael Marengo

Junto a este factor, se suma otro vinculado con la metodología. A partir del cuarto trimestre de 2024, el Indec introdujo nuevas variables y preguntas en la encuesta, que según analistas generaron una “mejor captación” de los ingresos. “Si se hacen mejores o más preguntas, queda menos información en el aire y se agregan más datos”, explicó Federico González Rouco, economista de la consultora Empiria. Ante la consulta de LA NACION, fuentes del organismo estadístico indicaron: “No hacemos comentarios. El Indec habla a través de sus informes”.

La mejora en la captación por parte del Indec que tuvo lugar en el último año, introduce, sin embargo, algunos inconvenientes y está en la raíz de la controversia estadística reciente. Es que los datos de la EPH para algunos rubros (jubilaciones, salarios registrados) se pueden contrastar con fuentes oficiales, pero eso no es posible con el segmento de los informales. Y sin aclaraciones por parte del Indec ni un “empalme” con la información previa, existen problemas de distorsión a la hora de comparar con momentos previos.

Un estudio de Equilibra cotejó para los ingresos de los salarios registrados o las jubilaciones con los registros oficiales para inferir el impacto de la “mejora en la captación” que podría estar “inflando” estadísticamente el ingreso del universo no registrado. De acuerdo con este informe, los salarios privados, según los datos de la EPH al tercer trimestre de este año están un 22% por encima de su nivel promedio de igual período de 2023, mientras que, según los registros del SIPA, están solo un 7% por arriba. Esta divergencia, concluye el informe, se debe a la mejora en la captación de la EPH (que pasó de captar el 76% al 90% de los ingresos efectivos del sector).

Javier Milei con un billete de cien dólares con su cara Natacha Pisarenko / AP

Lo mismo ocurre con la dinámica de las jubilaciones y pensiones: mientras que las fuentes administrativas marcan una caída de 10 puntos porcentuales en dos años, las respuestas de la EPH indican una recomposición real del 16% en el período. En otras palabras, la EPH estaría reflejando hoy ingresos que tiempo atrás no eran captados en la encuesta. La clave con el sector informal es que, por definición, no hay respaldo oficial para poder cotejar las respuestas de la EPH, que resultan el único insumo para intentar reconstruir su dinámica.

“Si los ingresos informales estuvieran creciendo al 4,5%, el consumo masivo debería estar volando, y todos los trabajadores querrían pasarse a la informalidad. Y por sentido común uno sabe que no está pasando”, resumió el economista Lorenzo Sigaut Gravina, uno de los autores del mencionado estudio de Equilibra. “El estudio que hicimos sobre pobreza busca enriquecer un debate relevante y álgido, pero bajo ningún aspecto cuestiona la fidelidad técnica del Indec”, agregó en X (ex-Twitter), Martín Rapetti, cofundador de Equilibra, quien también ponderó “el compromiso y honestidad” del director del Indec, Marco Lavagna.

Para el sociólogo Agustín Salvia, director del ODSA-UCA, el Indec no aclaró de forma completa la dinámica de sus estadísticas. “Resulta plausible considerar que los cambios introducidos en la EPH —ya sea en el cuestionario, en los procedimientos de edición, validación o imputación de datos— hayan contribuido de manera significativa a la dinámica observada. No obstante, la evidencia disponible permite descartar explicaciones unívocas y sugiere más bien un proceso de carácter multicausal, en el que confluyen mejoras en la declaración, ajustes técnicos y modificaciones operativas aún no completamente documentadas”, dijo a LA NACION.