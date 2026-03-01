Expectativa positiva por un nuevo bono y baja de tasas

El Tesoro anunció que incorporará a las licitaciones quincenales la colocación de un nuevo bono en dólares con vencimiento el 29 de octubre de 2027 (AO27) por hasta US$150 millones por subasta (ampliable por hasta US$100 millones adicionales en la segunda ronda). Como máximo, se emitirán US$2000 millones, con el objetivo de pagar el vencimiento de capital de julio. Con ofertas por US$868 millones en la primera vuelta y US$350 millones en la segunda, el AO27, que tiene un cupón de 6% pagadero mensualmente, cortó a 5,9% TIR, por debajo del 6,25-6,5% esperado.

Volvió el rollover menor a 100% en la licitación de pesos

El Tesoro adjudicó $6,7 billones en la subasta de esta semana, por debajo de los vencimientos de $7,2 billones. La ausencia de instrumentos cortos a tasa fija en el menú sumada a la licitación del nuevo Bonar 2027 sugería que el Tesoro podría convalidar un rollover por debajo del 100% para darle alivio al tramo corto de la curva pesos. Así, el Tesoro no convalidó un premio relevante respecto al mercado secundario. En tanto, la preferencia por instrumentos cortos se mantuvo, con la LECER más corta representando casi el 57% de lo adjudicado.

Entre Ríos vuelve al mercado internacional

Por primera vez desde la reestructuración de 2021, Entre Ríos emitió un bono internacional con vencimiento en 2033 por US$300 millones. El nuevo instrumento amortizará en tres cuotas comenzando en 2031 y pagará una tasa anual de 9,875%. Así, la provincia se suma a Córdoba, Santa Fe y CABA que ya salieron al mercado internacional en los últimos meses. Además, lanzó una oferta en efectivo para recomprar su bono a 2028 a la par sobre el capital original más intereses devengados. Al momento de escribir estas líneas, se desconocía la aceptación del canje ofrecido.

El BCRA sigue comprando divisas

El tipo de cambio oficial subió 2,3% entre el lunes y el jueves hasta $1.408, tras marcar un mínimo de más de cuatro meses la semana anterior. Este movimiento se dio en un contexto de fuerte baja de las tasas cortas (la caución pasó de 40,5% a 22% TNA), debido a la ausencia de instrumentos a tasa fija en la licitación de pesos. En paralelo, el BCRA compró US$269 millones esta semana, por lo que extendió la racha compradora a 37 ruedas consecutivas en las que adquirió un total de US$2.682 millones.