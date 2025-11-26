Exportaciones récord: el país alcanzó una cifra histórica para la minería gracias a una disparada del precio del oro

Producto de una suba en los precios del oro y la plata, el valor de las exportaciones mineras marcó en octubre un nuevo en la Argentina, que superó el máximo registrado en 2011.

Las exportaciones de minerales alcanzaron los US$650 millones en octubre, según datos de la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera, y acumulan unos US$4870 millones en los primeros 10 meses del año.

Con estas cifras, el sector ya superó el nivel de exportaciones en todo 2024: a dos meses de finalizar 2025, está 4% por arriba del año pasado.

En cuanto a las exportaciones en su conjunto, estas cifras representan el 8,9% de las ventas argentinas totales de este mes y el 6,9% del total acumulado en los primeros 10 meses de 2025.

Dentro del sector minero, los minerales metalíferos (oro, plata, litio y cobre, entre otros) representaron el 80,8% del total de las exportaciones mineras en octubre, lo que supone US$525 millones.

El oro y la plata representan el 65% y el 15% del total de las exportaciones del sector minero en el país, respectivamente. POLYMETAL - Europa Press

La exportación de oro y plata representan el 65% y el 15% del total de las exportaciones del sector, respectivamente. En conjunto, concentraron US$519 millones el mes pasado.

No obstante, estos registros no se deben a un aumento de las cantidades exportadas. En lo que respecta al oro y la plata, las cantidades disminuyeron 56,2% y 10,1%, respectivamente, en la variación interanual, en el periodo comprendido entre enero y octubre de 2025.

Según Guido D’Angelo, analista de la Bolsa de Comercio de Rosario, “la elevada incertidumbre global impulsó fuertemente el precio del oro como activo de refugio, lo que fortaleció el valor del principal mineral exportado por la Argentina”.

De hecho, las exportaciones de oro y plata pasaron de US$772 millones en el primer cuatrimestre de 2024 a US$1192 millones en el mismo período de 2025, lo que representa un incremento del 54%.

En otras palabras, estos números récord no se deben al aumento de las exportaciones de minerales, principalmente oro y plata, sino al aumento de sus precios, que ha impulsado los ingresos por exportaciones.

Precios de oro y plata aumentaron un 50,9% y 52,6%, respectivamente, en términos de variación interanual.

Según el informe mensual de precios de los principales minerales, los precios de oro y plata aumentaron un 50,9% y 52,6%, respectivamente, en la comparación interanual.

El informe, además, señala que el aumento de precios este mes fue históricamente anormal y destaca un crecimiento intermensual del 11,2 % en el índice de precios de los metales exportados por Argentina.

Este aumento en el precio del oro puede atribuirse a la incertidumbre sobre la política económica de la Reserva Federal de los Estados Unidos, así como al cierre del gobierno estadounidense.

Esto es un factor relevante ya que, según los expertos, puede dejar a los sectores argentinos vulnerables a las fluctuaciones del precio internacional de las materias primas. “Los sectores agropecuario, energético y minero serán los principales generadores de divisas. Esto no es negativo en sí mismo, pero los tres dependen en gran medida de los precios de las commodities. Si bien la Argentina es un jugador fuerte en el agro, no lo es aún en los otros dos sectores y falta camino por recorrer para lograrlo. Esto nos hace aún más dependientes de los vaivenes de la volatilidad financiera global”, planteó el economista Haroldo Montagu, jefe de la consultora Vectorial.

“Al incorporar a la energía y la minería como grandes aportantes de divisas, se refuerza la dependencia de los mercados financieros internacionales para sostener la estabilidad cambiaria y la salud macroeconómica del país. Si no se avanza en la cadena de valor hacia la exportación de bienes y servicios con mayor valor agregado, pueden surgir problemas estructurales. Mientras tanto, es clave aprovechar estas ventajas y canalizar las divisas que ingresan para fomentar otras actividades, especialmente aquellas integradas en las cadenas de valor de estos sectores, donde también hay espacio para la investigación y el desarrollo”, concluyó el analista.