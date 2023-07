Ezeiza: desconcierto en el free shop tras las últimas medidas del Gobierno

escuchar

Por definición, los duty-free shops son comercios al por menor que no aplican impuestos ni tasas locales o nacionales. Por esta razón, se trata de uno de los últimos reductos del país en los que se pueden comprar cosas al dólar oficial y no a las cotizaciones más elevadas por superposiciones de impuestos (dólar tarjeta, dólar Qatar). Sin embargo, esa realidad casi se ve alterada después de las medidas que se anunciaron el domingo último, ya que, como no se sabe si algunos de los productos quedan o no alcanzados por el impuesto PAIS del 7,5% sobre bienes, en principio remarcaron precios, aunque ahora habrían dejado todo sin efecto a la espera de mayores definiciones, según averiguó LA NACION.

El martes a la madrugada, el tributarista Sebastián Domínguez se encontraba en el aeropuerto de Ezeiza. Mientras esperaba un vuelo, quiso comprar un cable USB de la marca Apple y se encontró con que, si bien la caja del producto decía que el valor era de US$30 al oficial, a la hora de pagar valía US$33 (10% más). Frente a esto, consultó a los empleados del free shop. Le dijeron que estaban remarcando todo por el nuevo impuesto.

“Los empleados decían ‘nos pusieron un impuesto a nosotros del 7,5%, por eso estamos remarcando todo’. Es decir, no sabían cómo era el detalle del impuesto, creían que era un impuesto de ellos, no tienen conocimiento tributario, pero sí estaban cambiando todo e incluso cuando agarrabas algo te decían ‘pero mirá que cuando vayas a pagar va a tener otro precio’. Al final me terminaron haciendo un descuento para que esté al mismo precio de cómo figuraba en la caja. Pero, en Ezeiza, hay varios free shops y en otro me dijeron que me tenían que cobrar lo que decía el sistema, sin importar si el producto tenía otro precio”, contó.

En tanto, consultado acerca de si todas las remarcaciones eran del 10%, dijo que no sabía si este era el caso en todos los productos. “El impuesto es del 7,5% sobre el costo. Es decir, no necesitarían ajustar el precio de venta por el 7,5, y encima lo hacen por el 10%. Esto es lo que va a suceder con muchas empresas. Van a redondear el ajuste generando más inflación todavía y además el impuesto no garantiza que puedas pagar al exterior, porque quizás querés girar y no tenés la SIRA aprobada. En el medio, te pueden aumentar el gravamen y ponerle la percepción del 45% y del 25%”, completó.

LA NACION intentó contactarse con responsables de los duty free shop en el aeropuerto de Ezeiza, pero no obtuvo respuesta. Mientras tanto, la tienda online en la Argentina está fuera de funcionamiento. Si se entra se puede leer el siguiente mensaje: “Estimado cliente, el sitio web se encuentra en mantenimiento. Lamentamos las molestias. Volveremos pronto”.

En tanto, una fuente que hace de nexo entre las marcas y los duty free dijo que ayer frenaron todas las remarcaciones y por ahora no se van a modificar los valores porque no saben si los productos están alcanzados o no por las nuevas medidas del Gobierno.

El sitio online de las tiendas duty free shop de Argentina está en mantenimiento

El domingo pasado, el Gobierno anunció una batería de medidas que incluyeron la generalización del impuesto PAIS del 7,5% para bienes, excepto medicamentos y materiales para combatir el fuego, que están exentos; bienes suntuarios, que ya pagan el 30%; combustibles, lubricantes y bienes vinculados a la generación de energía, así como insumos y bienes intermedios vinculados a la canasta básica alimentaria, que también están exentos.

En el caso de los servicios, se generalizó el impuesto PAIS del 25% para todos, exceptuando fletes, a los que se les aplicará la alícuota vigente del 7,5%; salud y educación quedan exentos por artículo 36 de la ley 27.541, igual que recitales, que ya paga el 30% (dólar Coldplay). El impuesto no se aplica si se utilizan dólares propios para pagar.

Por otro lado, se subió el dólar agro de $300 a $340 para las exportaciones de economías regionales que se liquiden hasta el 31 de agosto y se unificó el dólar solidario con el dólar tarjeta, es decir, que el solidario subió de $464,47 a $496,13.

