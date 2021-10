Falta de dólares: cuáles son los productos importados que escasean y qué problemas traen

Las nuevas restricciones a las importaciones del Banco Central están causando problemas en la oferta de diversos productos y las cadenas productivas de las industrias. La semana pasada, la entidad regulatoria estableció límites para la cancelación anticipada de importaciones para contener la baja de reservas, y modificó el mecanismo a través del cual se realizan los pagos. Las nuevas medidas regirían hasta el 31 de octubre e implican que el pago de importaciones se deberá cursar cuando las mercaderías se despachen a plaza.

A través de una ronda de consultas entre compañías y cámaras empresarias LA NACION detectó restricciones en la oferta de productos relacionados con la tecnología, la industria automotriz, los alimentos y los artículos de hogar, entre otros.

Fuentes privadas sostienen que se está deteniendo la venta de algunos productos por temor al valor de reposición y la imposibilidad de prever la llegada de nuevo stock. “Se especula con que la medida se extienda más allá de su fecha de fin, que sería el 31 de octubre. Frenaron la venta de algunos productos alimenticios y tecnológicos, especialmente”, dijo un directivo de la industria. Además, la medida alentaría la suba de precios por la falta de oferta.

Las restricciones impuestas generan alerta en las empresas y PyMES, que usualmente pagan anticipos a sus proveedores antes de que estas embarquen los bienes a importar. Los especialistas apuntan a que se están frenando o ralentizando procesos productivos de diversos rubros y que comenzarán a faltar algunos productos finales en góndolas y vidrierías. “El abastecimiento es insuficiente y se termina generando un efecto cadena que afecta el proceso productivo”, dijo Marcelo Elizondo, director general de la consultora Desarrollo de Negocios Internacionales.

Las restricciones no permiten pagar tampoco contra documento de embarque. Archivo

Las restricciones no permiten pagar tampoco contra documento de embarque, que es un instrumento reconocido internacionalmente y por todos los bancos como la titularidad de la mercadería mientras viaja. “Solo podés pagar contra despacho. Los productores tienen que decirles a sus vendedores que durante 45 a 60 días no verán nada de dinero. Son pocas las empresas argentinas que pueden plantearles eso. Todos están intentando renegociar con sus proveedores”, comentó una fuente del sector.

Hasta ahora, los mayores faltantes se registraban en los productos finales. Se priorizaba el ingreso de bienes intermedios que afectaran a la producción debido a que la reactivación económica depende de insumos importados para la industria y el agro, como productos químicos, materias primas, maquinarias y repuestos. A partir de esta medida, serán más los sectores afectados.

“En agosto, las importaciones de insumos para la producción generales cayeron 40%, las piezas para máquinas 20%, la de bienes de capital (máquinas para producir) 15% y la de vehículos de autos 2,4% frente a un mismo mes del año pasado frenado”, explicó Elizondo.

Los sectores más afectados

Aunque la medida no hace presión sobre algún sector en particular, sino que impacta a todos por igual, algunos rubros se verán más afectados debido a que son más dependientes de los insumos internacionales y porque ya estaban registrando faltantes desde hace meses. El stock que podrían tener se está acabando y no ven posibilidad de reponer en el futuro cercano.

“El 80% de lo que se importa es para la producción. Todos utilizan anticipos y, sobre todo, las pequeñas y medianas empresas. Impactará en los insumos semielaborados, partes, herramientas y repuestos. Cala profundo en toda la operación general y se verá el impacto en 10 días, aproximadamente. Los más afectados serán los agroquímicos, la maquinaria, los elementos de tecnología y electrodomésticos”, comentó una fuente del sector de comercio exterior.

Los primeros dos sectores que sentirán el impacto en su oferta son los autos y electrónicos, tanto los bienes finales importados como la producción local.

El sector industrial de Tierra del Fuego está sorteando escasez de insumos.

Tierra del Fuego está sorteando problemas que se agravarán con las nuevas medidas. El ensamble de electrónicos y electrodomésticos depende de componentes importados. Estos son: procesadores, placas informáticas y conductores, entre otros. La falta de insumos (por las trabas y también por factores internacionales) está deteniendo la producción de televisores y celulares, entre otros productos.

La empresa Brightstar, adquirida por Mirgor, anunció el cierre temporal de su planta hace dos semanas, por falta de kits. Mirgor, a su vez, que produce elementos necesarios para la industria automotriz y de consumo masivo, anunció que no renovará 450 contratos. “La crisis de semiconductores es un temón. No hay un sólo sector de la industria que no lo esté sufriendo: la automotriz, la electrónica de consumo, otros rubros electrónicos, línea blanca, línea marrón. Todo lo que use placas electrónicas”, dijo José Luis Alonso, CEO de la empresa a El Cronista.

Por un lado, los autos importados entre los cuales se encuentran el Renault Kwid, el Gol de Volkswagen y el Fiat Mobi están escaseando. Por otro, se están ralentizando las líneas nacionales (que tienen un 60% de partes importadas) según explican en el sector.

La falta de oferta y el aumento de la demanda por la intención de los consumidores de proteger el valor de sus ahorros en los vehículos está provocando aumentos de precios en el sector, tanto en los 0km como en los usados, a los que se vuelcan los clientes ante la falta de nuevos y la caída del poder de compra.

Las plantas automotrices sufrirán la falta de autopartes. Maximiliano Amena - LA NACION

Los productos más afectados

A través de relevamientos, LA NACION detectó restricciones en la oferta de los siguientes productos.

Laca pellada

Suelas

Ácido hilaurónico

Aspiradoras

Repuestos de corona piñon

Funguicidas

Autoelevadores

Minitractores

Sillas y muebles

Porcelanatos

Cerámicos

Pisos flotantes

Juguetes

Luminarias LED

Algunos tipos de rollos de tela

Algunos hilados

Atún

Especias

Caballa

Salmón

Repuestos de máquinas de café

Además, continuarán afectados con un panorama poco alentador los productos que ya estaban registrando faltantes como químicos, productos de la agroindustria, cápsulas de café, zapatillas e indumentaria deportiva, motos, botellas de vidrio para envasar vino y aceites, neumáticos, llantas y pintura para autos.

“En el mundo, el comercio internacional se está integrando por nuevas tendencias de servicios o productos con altísimo componente de conocimiento como smartphones, electrónicos, indumentaria de sofisticación como ropa inteligente con sensores, supermercados que venden productos con un QR. Además de productos, se pierden servicios basados en el conocimiento y diseño. No llegan nuevas tecnologías, los servicios posventa de lo que se compró, el capital intelectual. El número de lo que no entrará es mayor que lo que se mide”, comentó Elizondo.