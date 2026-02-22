Farmacias advierten sobre un posible desabastecimiento de medicamentos: alertan por un atraso en los pagos

La Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) advirtió sobre un posible desabastecimiento de medicamentos en el sector, a raíz de “una situación compleja que se viene acumulando”, generada por el atraso en los pagos de obras sociales y prepagas. “El plazo es cada vez más chico”, alertó la titular de la entidad, Alejandra Gómez.

“Si esto no se acomoda antes de fines de febrero, la situación va a ser mucho más complicada y visible”, sentenció Gómez en diálogo con Radio Mitre.

Según explicó la representante de las farmacéuticas, se trata de un problema que afecta a toda la cadena, pero que impacta de manera directa en las farmacias, las cuales quedan desfinanciadas por el atraso en los pagos de las obras sociales, en gran medida del PAMI, y de las empresas de medicina prepaga, lo que dificulta el pago semanal a las droguerías.

“Es una cadena que está pactada para que la farmacia compre el medicamento y reciba el pago de la prestación. Cuando eso se interrumpe, se pospone, o empiezan estos atrasos, la situación es complicada”, remarcó Gómez.

“Y el farmacéutico, más allá de que vela para que el paciente pueda recibir el medicamento, no puede manejarse salvo con el stock que tiene, o con algún laboratorio que brinde alguna condición especial de plazo”, señaló.

“Pero llega un momento, cuando todas esas estrategias se agotan, que la situación deja de ser financiera y pasa a ser un problema económico en el sector”, destacó la titular de Cofa, al tiempo que aclaró que el sector afronta deudas por prestaciones brindadas en diciembre.

“Lo que pone a la farmacia en una situación muy complicada, con una imposibilidad de poder continuar y de brindar servicios no solo a los afiliados de la obra social, sino a los pacientes, porque no podemos reponer los medicamentos”, manifestó Gómez.

En ese sentido, la especialista consideró que, de no resolverse pronto, la cuestión podría afectar el abastecimiento de todos los medicamentos, ya que, según indicó, el atraso de pagos respondería a una situación generalizada.

Aun así, hizo una distinción respecto del PAMI, por tratarse de la obra social con mayor cantidad de afiliados —más de cinco millones— y cuyos pacientes, debido a su edad, consumen una mayor cantidad de medicamentos.

Tras ello, la farmacéutica aseguró que desde el sector se viene trabajando para “dar previsibilidad a todo el sistema”, aunque reparó en que los plazos son cada vez “más chicos”. En ese marco, convocó para la próxima semana a una mesa integral que reúna a todos los actores con el objetivo de “acordar y resolver” la situación, a fines de evitar “un problema de salud”.