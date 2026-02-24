Fecha de cobro de Anses: el cronograma de pagos para este martes 24 de febrero
El organismo previsional avanza con el esquema de acreditación de haberes correspondiente a las distintas prestaciones sociales
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ejecuta una nueva jornada de acreditaciones bancarias este martes 24 de febrero. El calendario oficial determina la fecha de cobro para tres grupos específicos de ciudadanos según la terminación del Documento Nacional de Identidad.
Cronograma de pagos para este martes 24 de febrero
|Prestaciones
|Terminación del DNI
|Monto Total a Cobrar
Jubilaciones superiores al mínimo
2 y 3
Haber mayor a $359.254,34 con tope de $2.417.441,64
Asignación Universal por Hijo
9
$103.276,21 (General)
Asignación por Embarazo
8
$103.276,21
Prestación por Desempleo
0 y 1
Variable
Asignaciones Pago Único
Todas las terminaciones
Variable según asignación
Pensiones No Contributivas (Asig. Fam.)
Todas las terminaciones
Variable según IGF (General: $64.553,80)
El cronograma habilita el cobro para cuatro grupos específicos dentro del sistema de seguridad social. Los jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima y documentos terminados en 2 y 3 acceden a su dinero hoy. Este sector inició su ciclo de pagos ayer y continuará de forma progresiva durante la semana.
La agenda también incluye a los titulares de la Asignación Universal por Hijo. Los beneficiarios con DNI finalizado en 9 reciben el depósito mensual. Este pago marca el cierre de la ronda para dicha prestación en febrero. La Asignación por Embarazo tiene programado su abono para las titulares con documentos terminados en 8.
El calendario activa el pago de la Prestación por Desempleo. Los trabajadores en esta condición con documentos terminados en 0 y 1 disponen de los fondos desde esta jornada. Asimismo, Anses mantiene vigente el período de cobro para las Asignaciones de Pago Único y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas para todas las terminaciones de documento hasta el 12 de marzo.
Los montos vigentes de las jubilaciones
El sistema previsional opera con valores actualizados. La jubilación mínima se ubica en $359.254,34. El Gobierno dispuso un bono de $70.000 pesos para este segmento. La suma total de bolsillo alcanza los $429.254,34.
Los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) perciben un haber de $287.403,47. El monto final asciende a $357.403,47 con la adición del refuerzo económico. Las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez tienen un básico de $251.478,04. Estos beneficiarios cobran un total de $321.478,04 tras sumar el extra. La jubilación máxima del sistema tiene un tope de $2.417.441,64, sin el bono.
Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses
Los usuarios pueden generar su credencial de acceso digital a través del sitio oficial. El procedimiento requiere ingresar al apartado Mi Anses y seleccionar la opción “Creá tu clave”. El sistema solicita aceptar las políticas de seguridad.
El solicitante debe ingresar su número de CUIL y el número de trámite presente en el DNI. Luego responde preguntas sobre datos personales para validar la identidad. El paso final consiste en elegir una clave de entre 8 y 12 caracteres con al menos un número.
Cómo consultar el día y lugar de cobro para las prestaciones de la Anses
Los ciudadanos que reciben prestaciones sociales verifican la información sobre su próximo pago a través de los canales digitales. El calendario de pagos mensual rige cada una de las acreditaciones. Los interesados completan una serie de pasos en la web oficial:
- Ingresan a la página de la Anses.
- Completan el formulario con el número de beneficio o de CUIL.
- Hacen click en el botón de consulta
