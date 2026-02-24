Jubilaciones de Anses: quiénes cobran este martes 24 de febrero

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) formaliza este martes 24 de febrero las transferencias en las cuentas bancarias de los titulares. La jornada resulta central para quienes perciben jubilaciones de la Anses, ya que el depósito contempla la actualización mensual.

Quiénes cobran jubilaciones y pensiones hoy, martes 24 de febrero

Prestaciones Terminación del DNI Monto Total a Cobrar Jubilaciones que superan la mínima 2 y 3 Haber mayor a $359.254,34 con tope de $2.417.441,64

La distribución de recursos alcanza también a las asignaciones. Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con DNI terminado en 9 disponen de sus montos acreditados. El esquema diario se completa con la Asignación por Embarazo para las beneficiarias con documentos finalizados en 8 y la Prestación por desempleo con documentos finalizados en 0 y 1.

Las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, adopción y nacimiento mantienen su ventana de cobro abierta para todas las terminaciones de documento hasta el 12 de marzo. Lo mismo ocurre con las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.

El ajuste de los haberes por inflación

El organismo previsional aplica en febrero un incremento del 2,85% sobre los montos de las prestaciones. Esta cifra surge del índice de inflación de diciembre, el cual marcó un 2,8%. La normativa vigente toma el número con dos decimales para mayor precisión en el cálculo.

Con esta actualización, la jubilación mínima se ubica en $359.254,34. A este valor se suma un bono extraordinario de $70.000. Este refuerzo económico mantiene su importe fijo desde hace mas de un año. El total de bolsillo para un jubilado de la mínima asciende a $429.254,34, mientras que los jubilados con ingresos superiores al haber básico perciben el bono de forma proporcional. El cálculo se realiza hasta alcanzar un tope de $429.254, 35. Por su parte, la jubilación máxima del sistema llega a $2.417.441,64.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) cubre a personas mayores de 65 años sin los 30 años de aportes necesarios para la jubilación ordinaria. El monto de esta prestación equivale al 80% de una jubilación mínima. El haber mensual se fija en $287.403,47. Con la adición del bono de $70.000, el beneficiario recibe un total de $357.403,47.

Las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez tienen un haber base de $251.478, 04. Al sumarle el bono, el pago final alcanza los $321.478,04.

Gestión de claves y lugar de cobro

Los titulares pueden consultar su fecha y lugar de cobro mediante los canales digitales oficiales. El proceso requiere ingresar al sitio web de la Anses y completar un formulario con el número de beneficio o de CUIL. El sistema indica el plazo límite para el retiro del dinero.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?

Existe la opción de cambiar el lugar de pago tras recibir el primer depósito en la entidad asignada. Los beneficiarios pueden elegir bancos habilitados o sucursales de Correo Argentino en zonas rurales. La gestión se realiza a través de la plataforma Mi Anses, por teléfono al 130 o de forma presencial con turno previo.

Para operar en Mi Anses, el usuario necesita la Clave de la Seguridad Social. Quienes carecen de ella pueden generarla en el mismo sitio. El sistema solicita el CUIL, el número de trámite del DNI y datos personales para validar la identidad. La clave debe tener entre 8 y 12 caracteres y al menos un número.

