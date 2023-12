escuchar

Federico Sturzenegger, actual asesor del presidente Javier Milei y arquitecto del megadecreto que se publicó este jueves en el Boletín Oficial, remarcó esta noche que se trató de un trabajo en equipo “como nunca antes visto” y volvió a defender el DNU que plantea una desregulación de la economía: “Es a favor de la gente, en contra de las castas”, dijo en LN+.

“Es el comienzo. Venía trabajando para Patricia Bullrich con un todo muy específico que era hacer una revisión integral de la justicia de Argentina, el secretario de Energía venía trabajando en un proyecto de reforma del Estado y después se juntaron con un trabajo intenso de los ministros de cada área. Es un trabajo en equipo como no he visto antes, hay una gran coherencia en el grupo, de valores y de ideas”, expresó y aseguró que la iniciativa es “un shock de libertad” con “un componente anticasta y el componente de la desregulación”.

Según argumentó el exdirector del Banco Central, el anuncio de Milei y su posterior oficialización -a ocho días de haber asumido como presidente- muestra un cambio de rumbo. “Tiene que ver con la emergencia. Vamos a ir por otro camino, fue el mínimo que uno tiene que poner sobre la mesa para mostrar que se tiene la valentía, la voluntad de tocar cosas que nadie se había animado a tocar en 50 años”, precisó .

En defensa de la medida anunciada por el mandatario y frente a los cuestionamientos que recibió por la cantidad de temáticas incluidas, insistió en que “la urgencia está” y aseguró que “no está fuera de forma”. “Se atiene a la ley”, sostuvo en relación con las críticas que llegaron por parte de especialistas que calificaron al DNU como inconstitucional.

“Elegimos cosas que ampliaban libertades u obligaban a competir. Los empelados de Aerolíneas van a decir ‘no me des la empresa’?’, ¿las obras sociales ‘van a decir que los afiliados no tengan libertad para usar el dinero como quieren? , ¿las farmacéuticas van a decir que no vendan los genéricos? ¿ Cuál va ser el argumento que se va a usar en contra? evaluó.

En la misma línea, el exfuncionario puso el foco en la derogación de las leyes vinculadas con el comercio y justificó la idea de dejarlas sin efecto en que “todos los que son restricciones a la operatoria comercial terminan siendo costos que tiene que pagar el comercio”. “Todo se traslada al precio del alimento, para tener más, tenemos que producir más, para que las cosas sean mas baratas, tenemos que bajar los costos de la economía y la sobrerregulación”, detalló y reparó en que “hay muchas mas leyes que restringen el comercio, que se vienen arrastrando desde los años 70″.

En cuanto a las normativas relacionadas con el área de la salud que podrían quedar nulas, Sturzenegger insistió en que en ese aspecto “hay dos grandes reformas que va contra dos grandes castas”.

“Una es la reforma del régimen de obras sociales, lo armaron en el año 50 y nadie lo tocó; Javier Milei, en una semana decide cambiarlo radicalmente. Lo que hemos hecho es tratar de dar más libertad y más competencia, no vamos en contra de nadie, pero les decimos que tienen que competir más. Metemos al sistema de las prepagas dentro del sistema laboral y le devolvemos al individuo el derecho de elegir con su dinero directamente”. En ese caso, afirmó, “se va contra la casta de esos intermediarios en este caso sindicales.

