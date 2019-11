Felipe González, expresidente de España, en la UIA

"Sólo con política monetaria no se baja inflación". Con esas palabras, el expresidente español y hombre que llevó adelante el Pacto de la Moncloa en España confrontó esta tarde contra las recetas utilizadas en las últimos tiempos en la Argentina para frenar la suba de precios.

"Hicimos un pacto de rentas", contó González en su disertación en la 25º Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA) en Parque Norte sobre el pacto español de los años 80. "Con política monetaria sólo no se consigue bajar la inflación. Sólo se endurece el crédito y se daña el aparato productivo", dijo entrevistado por el periodista Jorge Fontevecchia.

"Todo proyecto de país necesita un horizonte de certidumbre y seguridad; de un consenso básico que no sea sólo para un período", agregó el expresidente español.

"Hoy tengo una una incomodidad", dijo sobre la situación política en España. "Estamos abriendo nuestra propia grieta, con una política de bloques extremos y no de centro. En España mantenemos los consensos básicos se mantienen con Europa, pero (adentro) estamos en un bloquismo (sic) imperfecto", agregó el hombre de Estado frente a los industriales.

"Si uno cree que se puede construir la región ideológicamente, está muerto", dijo González cuando lo consultaron sobre los chispazos entre Jair Bolsonaro y Alberto Fernández. "Yo llevé 14 años en el gobierno y nunca tuve un interlocutor socialdemócrata en Alemania y eso nunca me planteó problemas. Me llevaba mejor con Helmut Kohl que con el laborista británico. Lo que me importaba más era la línea horizontal, los que creían en la construcción de una Europa. Y Helmut Kohl era un europeísta", agregó el exprimer mandatario ibérico.

"Hay causas diferenciadas y problemas que son comunes. Ahora, el carácter inmediato de la información. La velocidad crucero de la información nos da la sensación de que es la causa. Pero en el 68 estalló una crisis en la universidad de California. Todos decían la guerra de Vietnam. En Francia estalló el Mayo Francés y en Checoslovaquia la Primavera de Paga y en México estalló otra crisis. Hubo una movilización global antisistema", dijo cuando se lo consultó sobre la volatilidad que vive la región latinoamericana en Chile, Colombia, Ecuador y Bolivia.

"Hoy tenemos, por un lado, la crisis en América Latina, y, por otro, los chalecos amarillos en Francia. Y en España hay una movilización con brotes de violencia que se llama tsunami democrático, que es un oxímoron, que literalmente sería una destrucción masiva democrática", dijo Felipe González, quien agregó que no hay interlocutores en esas manifestaciones masivas.

"Evo Morales ha hecho una gestión, se ha sentado en la caja y ha distribuido riqueza", dijo sobre la crisis en Bolivia. "Y como él era imprescindible, tenía que romper las reglas de juego, la Constitución y perpetuarse. Después se falla en el conteo definitivo y durante 24 horas no sabemos qué pasa. Eso no se recuerda cuando se dice que ha habido un golpe. Se vulneraron las reglas de juego primero con Morales. El cementerio está lleno de gente que se creía imprescindible", agregó sobre el expresidente de Bolivia.

"Sobre las revueltas y movimientos en el mundo dijo que se generan por elementos de corrupción y de desigualdad. La dirección con claridad es el crecimiento con redistribución del ingreso. No de la riquezas. No es el árbol el que se redistribuye. Son sus frutos" cerró.