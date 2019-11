Jorge Fernández Díaz habló de la nueva consistencia de la grieta Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Malavolta

El periodista y secretario de redacción del diario La Nación Jorge Fernández Díaz habló de la nueva grieta "con otra consistencia" que surgió a partir de las movilizaciones en apoyo a Mauricio Macri tras la derrota de las PASO y dijo que "la gran disputa es entre un nacionalismo popular, muy ubicado en el Peronismo, y un republicanismo popular".

"El peronismo no sabe encuadrar este nuevo fenómeno. Que el 41% no es pueblo es una estrategia del peronismo. Tampoco se puede decir que son gorilas o anti peronistas porque muchos de los movilizados votaron peronismo en algún momento. Hay una disputa verdadera que se traduce en dos formas de ver la Argentina. Una sociedad desvinculada en dos argentinas", afirmó Fernández Díaz en el evento "La Nueva Argentina", organizado por LA NACION en el hotel Four Seasons.

En tanto, consultado acerca de quién mueve a Alberto Fernández fue categórico y dijo que Cristina Kirchner y que ahora "Puerta de Hierro queda en Recoleta".

"Alberto quiso pegarse a Cristina o ella lo obligó a decir que tiene que refrendar las políticas con su jefa. La jefa es la que puso los votos y es la presidenta. Después queda para Sigmund Freud que Alberto haya dicho que la mejor serie no es House of Cards sino Veep, una serie en la que la vice quiere ser presidenta", bromeó.

Más allá de esto calificó a Alberto como uno de los cuadros políticos más formados de la Argentina. "Es Inteligente y muy leído. Siempre preparó la obra de teatro para Hamlet. Conoce el estado como nadie, ha pasado por todos lados. Es el que ha estado con el príncipe diciendo qué tiene que decir y qué no. Lo admiro mucho y he discutido ideológicamente con él: es un peronista de capital con lo cual casi que no es peronista. Dice que es liberal de izquierda, el tema es como se come eso con el peronismo de (Hugo) Moyano y esos muchachos que son la derecha más rancia. Yo se que él pensaba de ellos lo mismo que yo", confió.

Por último, dijo que quizás Alberto pueda reconciliar a las partes de la grieta, pero "se lo ve enojado" y, al mismo tiempo, el aparato kirchnerista "es vengativo, agresivo y de un hostigamiento permanente".

"Cuando sos macho alfo podés ordenar, pero cuando no hay un verticalismo completo es difícil lo que no borra la discusión que hay que dar. Hay dos modos de ver la Argentina: un nacionalismo popular y un republicanismo popular. Si estas dos visiones pudieran entrar en el mismo sistema político se podría revivir el bipartidismo y la Argentina necesita esas dos visiones: la cosmopolita liberal que mira hacia afuera y otra nacionalista. En los países que funcionaron hay un poquito de derecha y un poquito de izquierda. Pero ahora cuando una Argentina toma el poder destruye lo que la otra construyó. Esa disputa ojalá la podamos dar en la Argentina sin violencia", concluyó.