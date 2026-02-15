Finanzas: entre la caída del dólar y una inflación que no afloja

¿Cómo explicamos la abrupta caída del tipo de cambio? A los flujos provenientes de la cuenta financiera/capital (por la liquidación de las colocaciones corporativas y provinciales), se le suma un incipiente adelanto de la cosecha gruesa por parte de los exportadores. El ligero incremento de los adelantos en dólares (+US$206 millones en las últimas seis ruedas) sugiere eso mismo. Más allá de las buenas noticias de la agenda local, el clima internacional volvió a soplar a favor de las divisas emergentes (en especial, de las monedas de los principales socios comerciales), lo cual apuntaló la solidez del peso.

¿Cuál es el objetivo del principio de inocencia fiscal?

El plan es sencillo. A pesar de no ser un blanqueo de capitales, el principio de inocencia fiscal intenta emular algunos de sus efectos. El programa podría incentivar la canalización de dólares al sistema financiero local, aumentando los depósitos privados y, en consecuencia, las reservas brutas del BCRA (mediante encajes). Asimismo, si los bancos prestan esos dólares (limitados a exportadores), los mismos deben liquidarse en el mercado. En síntesis, la oferta de dólares aumenta y mejora las compras del BCRA.

La inflación todavía no afloja

La inflación fue del 2,9% en enero y volvió a superar las expectativas de mercado. Al mirar la media móvil de tres meses, el ritmo anualizado trepó por sexto mes consecutivo hasta 38,2% (tras haber tocado un mínimo de 22% en junio de 2025). ¿El dato alentador? La medición núcleo, que excluye los efectos de los precios estacionales y regulados, moderó el avance hasta 2,6%, desde el 3,0% previo, lo cual corta una mala racha de tres meses consecutivos de subas. En el corto plazo, mantenemos la preferencia por títulos CER frente a la tasa fija.

Un nuevo retoque de tasa

Al igual que a fines de enero, el Tesoro decidió renovar un monto superior al total de los vencimientos de la deuda en pesos. Al considerar el diferencial entre lo emitido y los pagos, el Tesoro esterilizó cerca de $1,7 billones que quedan depositados en su cuenta del BCRA. El sistema bancario, que ya estaba falto de liquidez, deberá manejar el faltante de pesos hasta la próxima licitación. En otras palabras, esperamos cierta volatilidad en las tasas de fondeo (o de caución). En la medida en que el Banco Central compre reservas (y emita pesos), las tasas de corto plazo suavizarán la suba.