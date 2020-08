En el mundo, los mercados se siguen moviendo al ritmo de las expectativas sobre al actividad, afectada por la pandemia

Lucas Yatche Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de agosto de 2020

Sin ningún tipo de programa económico y en una coyuntura muy complicada tanto en el plano fiscal como monetario, que se agrava por el impacto que está teniendo el coronavirus, el mercado financiero reclama señales que ayuden a mejorar las expectativas hacia futuro. En el plano externo, si bien los inversores siguen pendientes de las negociaciones por los estímulos monetarios en los Estados Unidos, los índices bursátiles se mantienen firmes y se acercan a niveles máximos.

Los inversores, a la espera de señales claras

El Gobierno apunta a cerrar con éxito los acuerdos de canje de deuda con los acreedores privados en las próximas semanas -el de ley extranjera vencerá formalmente el 24, aunque la Caja de Valores local tomará adhesiones hasta este martes, mientras que el de Ley Nacional se espera este operativo en el muy corto plazo (hoy ley, pero aún sin reglamentar)-. En este marco, los bonos soberanos en dólares lograron mantener estabilidad; aunque ya con las estructuras definidas de los nuevos títulos, el foco se centra en los rendimientos esperados para estos bonos una vez que sean emitidos. Los precios actuales del mercado reflejan una exit yield en torno al 11/12% y está claro que para lograr una comprensión de spreads va a ser necesario más. Apuntando acá a lo que se sabía: el canje era condición necesaria, pero no suficiente. Un camino más despejado es clave para lograr bajar la tasa de descuento, y este debería contemplar mejorar los resultados fiscales, generar estabilidad económica (y política) y comenzar a recuperar reservas que garanticen la capacidad de pago futura del país. Puntos que también serán claves a la hora de sentarse con el FMI, en donde las negociaciones probablemente se extiendan hasta el 2021.

Las inversiones en pesos

Respecto de la deuda en pesos, la tendencia es diferente. El roll over se mantiene y el Gobierno continúa logrando financiamiento neto positivo, lo que le permite alivianar cierta presión al BCRA en términos de emisión monetaria. En la primera licitación en moneda local del mes, el Gobierno consiguió cerca de $107.600 millones renovando cerca del 80% de los vencimientos de Agosto, aún con una licitación pendiente. Mientras tanto, en cuanto al ajuste, la curva soberana el CER se lleva todas las miradas. Tras el dato de inflación de julio (1,9%) menor al esperado (2.4% que apuntó el REM), los títulos linkeados al IPC terminaron retrocediendo cerca del 2/3% en la semana. Esto debe ser enmarcado, igualmente, en una curva que había comprimido fuerte su spread en los últimos tres meses. Diferente es el foco en el plano corporativo. Acá continúan las emisiones tanto Badlar como Dólar Linked (DL) a márgenes que promedian el 4% sobre la tasa de referencia y 2.5% por encima de la devaluación oficial, respectivamente. El excedente de pesos, en conjunto con la búsqueda de cobertura y la diversificación de riesgo, impulsan este tipo de financiamiento a tasas competitivas para empresas.

Canjes de deudas provinciales

Con el canje de la deuda nacional ya casi resuelto (al menos, según los trascendidos), se vuelve a monitorear el camino de las reestructuraciones subsoberanas. Los últimos sucesos, claramente, juegan a favor de las provincias que se encuentran en procesos de reestructuración. Si bien las negociaciones no son fáciles y no se podrán evitar ruidos en las negociaciones, con el "paragua" soberano, se cree se llegará un resultado exitoso que le permita descomprimir los abultados vencimientos en dólares de corto. Un pantallazo general, las negociaciones representan en conjunto un monto superior a los US$11.000 millones. Esta semana, Neuquén sorprendió con una propuesta de reestructuración "market friendly", bastante más amistosa que la nacional. Buscará restructurar unos US$900 millones, bastante más abajo igualmente que los US$ 7200 millones que busca reestructurar la Provincia de Buenos Aires -que no enmendó aún la oferta de abril- y los US$2000 millones de Córdoba. También en línea de largada está Mendoza que buscará canjear US$600 millones, a su vez que le seguirían Tierra del Fuego, Rio Negro, Salta y Chubut por US$200 millones, US$300 millones, US$ 400 millones y US$700 millones, respectivamente.

Qué pasa en los mercados del exterior

El S&P500 mantiene su tendencia alcista y ya logra alcanzar sus niveles prepandemia, batiendo nuevos máximos cercanos a los 3400 puntos. Mientras tanto, el VIX, si bien se encarga de medir la volatilidad implícita en la bolsa americana -y sostiene su clásico comportamiento asimétrico reflejando importantes subas en momentos de pánico y retrocediendo con velocidad con el optimismo del mercado- alcanzó nuevos mínimos perforando la zona de los 23 puntos. Ahora bien, a diferencia del primer fuerte impulso de rebote que encabezaron los activos tecnológicos y los metales preciosos (desde finales de julio), estas últimas semanas se destacaron con una buena performance los papeles del sector bancario (+5%), energético (+6%), y hasta la industria de aerolíneas que fue sumamente castigada en la actual coyuntura. Hacia adelante, a medida que se consolide la recuperación de Estados Unidos, y principalmente de China, se apunta al potencial upside que reflejan los activos emergentes, principalmente de los países agroexportadores latinoamericanos. Entre otras razones, por la recuperación del gigante asiático que impactaría en los precios de las commodities, entre otros, de la soja y el maíz que ya acumulan pérdidas del 10% y 20% en el año.

www.portfoliopersonal.com