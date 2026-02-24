Los mercados se agitan furiosamente bajo una superficie tranquila

Un inversionista que despierta del letargo en el que cayó en Nochevieja podría preguntarse si se ha perdido algo. El índice bursátil S&P 500, que agrupa a las grandes empresas estadounidenses, se encuentra casi exactamente donde estaba a finales de 2025: cerca de su máximo histórico. No han faltado los acontecimientos geopolíticos dramáticos, pero estos apenas han dejado huella en la trayectoria del índice más seguido del mundo.

Sin embargo, bajo esta superficie tranquila, la agitación en los mercados financieros estadounidenses ha sido furiosa. El pánico por lo que la inteligencia artificial supondrá para los modelos de negocio ha provocado una caída de las cotizaciones de las empresas de software: están más de un 30% por debajo del máximo alcanzado el año pasado. Y no son solo las empresas de software las que preocupan a los inversionistas por la disrupción que supondrá el auge de los agentes de IA y el “vibe coding”. Las oleadas de volatilidad de los precios de las acciones se han extendido por sectores tan variados como el transporte por carretera y los inmuebles comerciales.

El pánico por lo que la inteligencia artificial supondrá para los modelos de negocio ha provocado una caída de las cotizaciones de las empresas de software. Getty

Hasta ahora, las pérdidas de los inversores en índices se han visto compensadas por las ganancias de un grupo de ganadores. Al igual que algunos sectores se han visto muy afectados, los inversionistas han clamado por las acciones “HALO” (activos pesados, baja obsolescencia). Las empresas de energía y materias primas se han beneficiado, al igual que las sólidas empresas de servicios públicos y las que venden productos básicos de consumo. Dentro del sector tecnológico, las empresas que fabrican el hardware que alimenta la IA han experimentado un auge. El precio de las acciones de Sandisk, que diseña y fabrica chips de memoria, se ha más que duplicado desde principios de año. Aún quedan muchas reevaluaciones por delante, ya que los inversionistas siguen sabiendo poco sobre cómo la IA acabará transformando los negocios. Y no hay garantía de que el frágil equilibrio entre ganadores y perdedores se mantenga.

La dispersión del mercado bursátil —las diferencias esperadas en los movimientos de las acciones individuales, medidas por el precio de las opciones— es hoy mayor que en el 98% de los casos durante la última década. Esta medida tiende a dispararse cuando los inversionistas valoran rápidamente las nuevas realidades económicas, lo que suele implicar una caída o un aumento del índice bursátil general. Entre los casos anteriores se encuentran las fuertes caídas de marzo de 2020, cuando comenzaron los confinamientos por la COVID-19, y el pánico provocado por los aranceles el pasado mes de abril.

La reevaluación de los inversionistas también es evidente en los mercados de deuda. A mediados del año pasado, los bonos “basura” de alto riesgo emitidos por empresas tecnológicas estadounidenses rendían unos tres puntos porcentuales más que los bonos del Tesoro. Ese era aproximadamente el mismo diferencial que el de los bonos basura en general, independientemente del sector del emisor. Hoy en día, los inversionistas exigen una mayor compensación a los prestatarios tecnológicos, de modo que los bonos rinden cinco puntos porcentuales más que los bonos del Tesoro, un diferencial similar al del pánico arancelario del año pasado. El resto del mercado apenas se ha movido.

Las consecuencias en los mercados de préstamos apalancados y crédito privado, que están muy expuestos a las empresas tecnológicas y de servicios empresariales, probablemente serán más graves. Richard Drew� - AP�

Las consecuencias en los mercados de préstamos apalancados y crédito privado, que están muy expuestos a las empresas tecnológicas y de servicios empresariales, probablemente serán más graves. Matthew Mish, de UBS, un banco de inversión, cree que los impagos de esa deuda podrían aumentar entre 2,5% y 4%, respectivamente, a finales de 2026. En un escenario en el que la perturbación fuera aún más agresiva, el aumento de los impagos sería el doble. Y los inversionistas de crédito privado ya están asustándose. Muchos fondos grandes se enfrentaron a salidas de capital a finales del año pasado. El 18 de febrero, Blue Owl restringió de forma permanente los reembolsos de su fondo de crédito privado dirigido a inversionistas minoristas, para dar tiempo a vender activos. Las cotizaciones bursátiles de varios gigantes de la inversión privada que cotizan en bolsa, como Ares, Blackstone y KKR, se han desplomado.

No parece probable que la situación se calme en breve. Es inevitable que surjan nuevas aplicaciones de la IA, lo que significa que los inversionistas tendrán que actualizar continuamente su conocimiento sobre qué modelos de negocio se verán afectados y con qué gravedad. Y si la IA resulta ser mucho menos transformadora de lo que muchos creen ahora, eso afectaría a las cotizaciones bursátiles de algunas de las mayores empresas del mundo, como Nvidia. La agitación de los mercados podría, a su vez, obstaculizar el desarrollo de la IA.

“Si las pérdidas se disparan demasiado rápido y a niveles suficientemente altos en los mercados crediticios, el endurecimiento de las condiciones crediticias y financieras podría ser grave”, escribió Mish en una nota de investigación reciente. Si a las empresas les resulta más difícil obtener préstamos, construirán más lentamente la infraestructura necesaria para la IA.

Mientras tanto, los inversionistas con una amplia exposición al mercado de valores podrían ver cómo se les acaba la suerte. Las empresas que más ganan con la IA podrían acabar siendo las que no cotizan en bolsa, como Anthropic u OpenAI. Además, ninguna norma especifica que cada sector perdedor deba estar perfectamente equilibrado por uno ganador. Con los inversionistas reevaluando todos los modelos de negocio existentes, no hay que apostar por que el mercado de valores se mantenga tranquilo en apariencia.