Flybondi armó una sociedad para ¿operar? en los Estados Unidos

La low cost Flybondi –que en junio pasado cambió de accionista mayoritario con el ingreso de COC Global Enterprise– constituyó una nueva sociedad con el nombre de la empresa, esta vez en Miami. Se trata de Flybondi US LLC, que tiene como directores al dueño de COC, Leonardo Scatturice, y a la empleada de la firma, Laura Arrieta.

Consultadas por LA NACION, fuentes de COC explicaron que Flybondi US “es parte del grupo y una filial para eventuales futuras operaciones aéreas en los Estados Unidos”, donde COC ya tiene presencia en el negocio de los charters privados.

El grupo también participa en el sector tecnológico a través de OCP Tech, dueña del avión Bombardier Global 5000 que trajo a Arrieta a Buenos Aires desde Miami en febrero pasado y que quedó en la mira por supuestas irregularidades. La fiscalía aportó imágenes que acreditarían que 10 valijas entraron sin control, aunque la empresa sostiene que no hubo ninguna anomalía.

Leonardo Scatturice y Laura Belén Arrieta

Según informaron desde COC, Flybondi Limited, la sociedad registrada en el Reino Unido y única accionista de Flybondi SAU, seguirá existiendo normalmente.

En tanto, Flybondi Holding –otra sociedad del grupo, también constituida en el Reino Unido– recibió hace un mes una intimación bajo apercibimiento de ser disuelta y de que sus bienes pasen a la Corona británica, según la documentación del Companies House, el Registro Público de Comercio del Reino Unido.

Consultadas por este diario, fuentes de la empresa explicaron en ese entonces que esa sociedad se había constituido en el marco de la salida a la bolsa y que, como ese proyecto se suspendió, “no tenía razón de ser”. Es decir, que no iban a apelar su disolución.

“Flybondi Holdings es una sociedad limitada que fue constituida en el Reino Unido en 2024 a fin de acompañar el listado de Flybondi en Nasdaq. Se hubiera tornado operativa únicamente ante ese escenario. En atención a la suspensión de dicho proyecto, Flybondi Holdings perdió su razón de ser. Cabe aclarar que Flybondi Holdings no tiene vinculación societaria con las sociedades del Grupo Flybondi”, agregaron.

El año pasado, Flybondi Limited también había sido intimada en el Reino Unido por no presentar balances, aunque en ese caso la empresa buscó y consiguió una prórroga para regularizar la situación.

Una semana antes de que se comunicara el ingreso de COC Global Enterprise a la compañía, el CEO de Flybondi, Mauricio Sana, envió una comunicación interna a los empleados señalando que estaban muy cerca de “sumar un nuevo accionista y que, dado ese proceso, tuvieron que pausar la salida a Nasdaq, al menos durante un tiempo”.

“Como saben, estos últimos meses han sido complejos para el negocio y la operación. En este contexto, junto a Cartesian, estuvimos superenfocados en la búsqueda de inversión que nos permita seguir creciendo. Estamos convencidos de que ser una aerolínea argentina listada en Nasdaq sigue siendo algo muy bueno para todos, y que seguramente retomará su camino más adelante”, completó.

Flybondi es la primera low cost de la Argentina, fundada en 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri. Bajo la premisa “la libertad de volar”, comenzó a operar el 26 de enero de 2018. Fue seguida por la low cost Norwegian, en octubre de ese mismo año, y por Jetsmart, en diciembre, lo que dio origen a lo que desde el macrismo llamaron “la revolución de los aviones”, con el ingreso de nuevas compañías y la apertura comercial del aeropuerto de El Palomar.

Solo un año después, en diciembre de 2019, Norwegian fue absorbida por Jetsmart y, en 2020, el gobierno de Alberto Fernández cerró El Palomar para operaciones aerocomerciales bajo la excusa de las medidas de aislamiento por la pandemia de Covid-19.

Crisis y retrasos

A pesar de ello, Flybondi sobrevivió a la crisis que afectó a todo el sector y retomó un proceso de crecimiento agresivo en diciembre de 2021. Pero en 2023 se enfrentó a la falta de dólares para pagar el leasing (alquileres) de los aviones.

A fines de 2024, fue noticia por haber registrado solo en noviembre 384 vuelos cancelados, mientras que, en marzo de este año, Sana y varios gerentes técnicos fueron imputados por el uso de un taller suspendido para reparar aviones.

En septiembre de este año, la aerolínea anunció que retomará la senda de crecimiento y sumará en diciembre diez aviones bajo la modalidad ACMI (acrónimo de aircraft, crew, maintenance and insurance). Con esta incorporación, la empresa casi duplicará su capacidad y cantidad de vuelos respecto de la operación actual, de cara a la temporada alta.

En una conferencia de prensa, Sana destacó que la operación de verano será la más grande en la historia de Flybondi por la cantidad de vuelos y destinos que se sumarán. Entre diciembre y marzo, estiman realizar 15.000 vuelos y agregar cuatro nuevas rutas desde Córdoba.

Según el CEO, este crecimiento fue posible gracias al ingreso de COC Global como accionista mayoritario. “Tenemos un nuevo inversionista que, por suerte para nosotros y para la conectividad, entró creyendo en el proyecto y nos está dando un espaldarazo para que esto pase. El modelo de la temporada es resultado de un trabajo en conjunto con ellos”, señaló.

Scatturice, el nuevo socio mayoritario, estaría vinculado a los servicios de inteligencia y sería cercano al asesor Santiago Caputo.