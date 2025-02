Flybondi demandará a Buenos Aires por haberla multado

La low cost Flybondi anunció hoy que presentará una demanda contra la provincia de Buenos Aires para pedir que se declare la nulidad de la multa que le impuso, por más de $300 millones, debido a los supuestos vicios que presenta la resolución y la “forma arbitraria” en que la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores y Usuarios realizó todo el procedimiento.

Según informó en un comunicado, para poder iniciar la demanda, la empresa debió pagar la multa, lo cual sería incompatible con el principio de inocencia, en tanto obliga al supuesto infractor a cumplir con la sanción antes de que hubiera sido confirmada por sentencia firme. Flybondi sostiene que exigir el pago de esta multa “inusitada y desproporcionada” afecta garantías constitucionales que aseguran la defensa en juicio.

Como parte de la demanda de ilegitimidad, Flybondi solicitó la absolución respecto de las presuntas infracciones por las cuales habría sido injustamente sancionada y sostuvo que la Dirección Provincial “no es competente para entender cuestiones vinculadas a la actividad aeronáutica” y que incluso la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires se manifestaron en este sentido en fallos recientes.

“La Dirección Provincial desconoce la aplicación de la propia legislación vigente. La industria aeronáutica se rige por el Código Aeronáutico y su reglamentación, la cual establece que la autoridad aeronáutica de aplicación y, por ende, de fiscalización sobre el accionar de las aerolíneas es la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Esta interviene en la instancia administrativa, y en la instancia judicial lo hacen los tribunales federales”, explicaron.

Por otro lado, esgrimieron que la Dirección no realiza una imputación precisa y concreta, cuando debió haber descrito específicamente cuál era la infracción cometida. “No se llevó a cabo ningún análisis de las denuncias supuestamente involucradas y la Dirección no notificó la totalidad de los reclamos. Además, no se probó en ningún momento la veracidad y/o procedencia de dichas denuncias y/o si las supuestas cancelaciones contaban con justificación y respaldo legal previsto en las propias regulaciones aeronáuticas”, agregaron.

En noviembre pasado, la empresa suspendió 384 vuelos fabian-marelli-11419

Según comunicó en su momento, la Dirección Provincial aplicó la multa luego de que usuarios bonaerenses realizaran 2400 reclamos y denuncias.

Flybondi sumó una gran cantidad de cancelaciones y reprogramaciones en sus vuelos en los últimos meses. En particular, en noviembre pasado, la empresa llegó a 384 suspensiones que representaron el 20% del total de las operaciones de la compañía. La ANAC le labró tres actas en octubre, otras tres en noviembre y en diciembre cuatro actas de infracción por cancelaciones de vuelos comerciales sin aviso previo y modificaciones de itinerarios sin la debida notificación.

LA NACION

