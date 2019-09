Fondos comunes: alternativas para escapar del riesgo argentino

El contexto obliga al inversor a ser muy cauteloso Crédito: Shutterstock

Los FCI que invierten en títulos públicos o corporativos de países de la región y de EE.UU. son los recomendados para pasar los próximos meses alejados de los bonos y las acciones argentinas.

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de septiembre de 2019

En un escenario que se complejiza día a día y en el que las "treguas" políticas son efímeras, escapar con los ahorros del derrotero que siguen los activos argentinos es clave para mantener sanas las finanzas personales.

El menú de alternativas al alcance de los pequeños inversores no es muy basto: o dólar billete o Fondos Comunes de Inversión (FCI) de gestoras argentinas que invierten en el exterior y que no se han visto afectados por ninguna de las últimas medidas de gobierno. Ni por la reprogramación, ni por los controles cambiarios. "Hoy no existe en el mercado local un tipo de activo financiero argentino que cumpla con las condiciones para el armado de una cartera que asuma bajo riesgo", plantea de entrada Damián Zuzek, CIO de Grupo SBS.

"Lo que busca el inversor es refugio en activos externos y un vehículo muy simple para acceder son los FCI. En nuestro caso, el Franklin Templeton SBS Latam Fixed Income que invierte principalmente en títulos de renta fija brasilera y chilena como así también en bonos del Tesoro de EE.UU.", dice el ejecutivo de la gestora que comercializa sus fondos a través de la plataforma quicktrade.com. "En lo que va de este año tuvo un rendimiento positivo de 6% medido en dólares".

Francisco Pardo, presidente de Mariva Fondos, recomienda a los inversores más conservadores solo dos opciones: "nuestra sugerencia son los fondos de money market puros, para quienes quieren estar en pesos, y los fondos con activos latinoamericanos para estar en dólares. Hoy la Argentina tiene un panorama de mucha incertidumbre y estos fondos están muy preparados para estos episodios de overshooting (sobrerreacción) y 100% domésticos"

"Después de la sorpresa de las PASO nuestra recomendación con dinero nuevo (se refiere a fondos que están líquidos) es esperar invertido desde la Argentina en activos del Mercosur y Treasury Bills. Hasta las elecciones, va a ser tiempo de mucha volatilidad con lo que recomendamos no tomar una posición agresiva sino una más expectante", recomienda Diego Demarchi, gerente de Wealth Management de Balanz.

Su elegido es el fondo Sudamericano de Balanz con activos de Mercosur y de Estados Unidos. "Este fondo está posicionado en bonos soberanos de corta duración de Chile, Brasil y Treasury Bills y nos enfocamos en al devengamiento. Por lo tanto, la volatilidad en cualquiera de esos títulos no debería afectar la rentabilidad que uno está esperando a la estructura de este fondo", explica Demarchi al consultarlo sobre los posibles coletazos de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, o cualquier otra evento global, sobre la performance del FCI.

Augusto Darget, socio de Silver Cloud Advisors, le levanta el pulgar también a los fondos regionales. "Son una buena alternativa para mantenerse ajeno al riesgo argentino, invertido en dólares y obteniendo un rendimiento en esa moneda".

"Un fondo interesante y de bajo riesgo es el Galileo Income (que invierte en bonos del Tesoro de EE.UU., Chile y Uruguay; y en bonos corporativos de Brasil. En promedio rinde 2% anual y se suscribe y se rescata en dólares". Otra opción -destaca Darget- dentro de esta misma familia de FCI es el Galileo Event Driven que tiene como activo subyacente bonos corporativos de empresas latinoamericanas. El rendimiento estimado es de 5% anual.

José Ignacio Bano, gerente de Asesoramiento Financiero de InvertirOnline.com, también recomienda poner un pie afuera para pasar las elecciones. "Teniendo en cuenta que en los próximos meses persistirá la volatilidad y que los activos locales presentan una clara tendencia bajista, buscaríamos incorporar al portafolio una importante proporción de fondos con posicionamiento en activos extranjeros"

Calibrar los riesgo

Estos fondos con bonos públicos o privados de economías desarrolladas o emergentes no están absolutamente libres de riesgo. Ninguna inversión lo está. Pero claramente, son más acotados que los de esta argentina post-PASO y preelectoral.

"El riesgo que está asumiendo el inversor al invertir en este tipo de carteras, son mayormente riesgos globales o inherentes a mercados emergentes. Simplemente y a modo de ejemplo, movimientos en las tasas de interés de las principales economías desarrolladas, la guerra comercial entre EE.UU y China, los pronósticos de crecimiento de la economía global y puntualmente de Brasil y Chile o la capacidad de llevar a cabo reformas estructurales por parte del Gobierno de Brasil son eventos que pueden afectar positivamente o negativamente el rendimiento de este tipo de activos", sintetiza Zuzek.

"Los fondos que evitan exposición a riesgo argentino han demostrado que a pesar de la creciente tensión comercial (entre EE.UU. y China), aún ofrecen retornos positivos. Sin dudas, estos resultados brindan cierta tranquilidad al inversor pero, de todas formas, es importante invertir en aquellos que logren la mayor diversificación posible", advierte Bano de IOL, y subraya: . "De esta forma, se evitará concentrar el riesgo en instrumentos que puedan quedar expuestos a elevada volatilidad".

Para quienes ya estaban posicionados en FCI con activos argentinos (previo a las elecciones primarias) la recomendación es analizar bien los movimientos antes de salir en forma desesperada. "A nuestros clientes les aconsejamos mantener la calma, analizar las carteras y las estrategias de cada uno y esperar que pase este momento de volatilidad", dice Demarchi, de Balanz. "Si se ve el fondo en un día, uno se preocupa pero hay que esperar a que pase la volatilidad, que la estrategia que el fondo tenga pueda desarrollarse y para eso se necesita tiempo", concluye el ejecutivo de Balanz.

Dos caminos posibles

Fondos Latamo Globales

No tienen como subyacentes activos de la Argentina, sino bonos del Tesoro de Estados Unidos, o de países latinoamericanos y deuda de empresas de la región. La volatilidad en el país, la devaluación y la caída de acciones y bonos, no los afectan. Son en dólares.

Money Market

Son 100% a devengamiento y no tienen activos valuados a mercado, lo que significa que no pueden rendir negativo y resisten cualquier suba de tasas. Solo tienen plazo fijo y cuentas remuneradas. Son en pesos.