La baja inflacionaria da alivio al Gobierno y frena la caída de Milei en las mediciones de opinión

Tras la abrupta caída de febrero y marzo, la imagen positiva del presidente Javier Milei empieza a mostrar signos de recuperación.

La baja en la inflación y un mayor dominio de la agenda -con anuncios económicos y un retroceso del caso Adorni en la discusión pública- explican, para los especialistas, la mejora tanto en la percepción de su figura como en los niveles de aprobación a su gestión.

Recientes encuestas revelan que, en el último mes, se frenó la caída de la imagen positiva del líder de La Libertad Avanza (LLA).

Según el último relevamiento de la consultora Management & Fit, en mayo, su aprobación creció 1,9 puntos y alcanzó 31,7%.

La firma Atlas Intel, en tanto, presenta cifras más alentadoras para el primer mandatario: pasó de un 36% de aprobación en abril a un 39,9% este mes.

La imagen positiva de Javier Milei trepó a casi el 40% en mayo tras la desaceleración inflacionaria, según Atlas Intel Atlas Intel-Bloomberg

Especialistas consultados por LA NACION se mostraron más cautos respecto de un crecimiento en la aprobación a Milei, pero coincidieron con los recientes sondeos en que se detuvo la debacle del primer trimestre del 2026.

Según sus mediciones, el respaldo a su figura se encuentra en una meseta y, pese a que no continúa la tendencia a la baja, todavía no termina de despuntar.

“Nosotros vemos que desde la segunda quincena de abril, se estabilizó el acompañamiento de Milei en alrededor de 40 puntos, lo cual implica que la gran caída la tuvo en febrero y marzo”, sostuvo Federico Aurelio, de la consultora Aresco.

Las revelaciones sobre el aumento patrimonial del jefe de gabinete, Manuel Adorni, influyeron sobre el retroceso del primer trimestre, pero no fue -coinciden los especialistas- el factor determinante.

La merma en el nivel de apoyo al Presidente atendió ante todo a la situación económica, y en particular a la aceleración inflacionaria de los primeros meses.

La investigación judicial contra Manuel Adorni ayudó a la caída en la imagen de Milei en el primer trimestre, pero no fue determinante, según consultores Marcelo Aguilar - La Nación

Milei llegó a la Casa Rosada con la promesa de estabilizar la economía y controlar el aumento en los precios.

“Uno de los principales factores del acompañamiento a Milei era la expectativa de que Milei representaba un cambio que iba a permitir tener una mejora de la situación económica”, explicó Aurelio.

Tras dos años de mandato, y como ya había ocurrido durante la gestión de Mauricio Macri, esas expectativas se aceleraron, con un creciente número de votantes esperando ver los resultados tangibles del plan económico del Gobierno.

En este contexto, el dato de la inflación de marzo -que llegó a 3,4%, el nivel más alto en lo que iba de 2026- marcó un cimbronazo en el respaldo al oficialismo.

“La inflación es clave porque funciona como el primer eslabón de la promesa económica del Gobierno. El dato de marzo, que se conoció en abril, había generado bastante incertidumbre”, indicó Juan Mayol, de la consultora Opinaia, quien subrayó que el apoyo al Presidente está atado al desempeño de la macroeconomía.

Según especialistas, el apoyo al presidente Javier Milei está atado al éxito de su promesa económica y la baja de la inflación Natacha Pisarenko - AP

“Creo que hay una parte importante de la sociedad que apostó a un cambio, incluso entrando en un terreno bastante desconocido.

En ese contexto, si predomina la esperanza, el Gobierno consolida apoyo. Pero si esa esperanza se transforma en incertidumbre, se activa una dinámica negativa que pega directamente en la imagen y en la evaluación de gestión”, agregó.

El dato sobre el nivel de precios de abril, en ese sentido, concedió cierto alivio a la administración nacional. Tras diez meses consecutivos sin bajar, la inflación mensual cayó al 2,6%. La confianza en el rumbo económico volvía a fortalecerse y la imagen de Milei finalmente encontraba el mojón con el que frenar su retroceso.

En el gobierno parecen entender que el apoyo al líder de LLA depende, ante todo, de los resultados del plan económico. Entusiasmado por la baja en la inflación y un celebrado crecimiento económico, el ministro Luis “Toto” Caputo anticipó ayer, en el Latam Economic Forum, que en el 2027, “la economía se va a llevar puesta la política” y habilitará una reelección cómoda para LLA.

En el Latam Economic Forum, Luis Caputo anticipó que en el 2027 "la economía se va a llevar puesta la política" Ricardo Pristupluk

Milei, en tanto, volvió a defender su gestión económica y celebró los avances alcanzados en términos de desintermediación de la asistencia social, baja de la pobreza y control sobre el nivel de precios. “Con el esfuerzo de todos los argentinos y con la pericia del ministro Luis Caputo, su secretario de financiamiento; Pablo Quirno, nuestro canciller; y el presidente del Banco Central y su equipo, Santiago Bausili, pudimos evitar la hiperinflación”, aseguró.

La mención al “esfuerzo” de parte de la ciudadanía no es menor. Sucede que -como señaló a LA NACION Lara Goyburu, de Management & Fit- si bien la investigación contra Adorni por presunto enriquecimiento ilícito no fue determinante en la caída del gobierno, la sensación de que el esfuerzo económico personal no se condice con el de los funcionarios influyó en el retroceso presidencial del primer trimestre.

En las últimas semanas, el aumento patrimonial del jefe de gabinete fue perdiendo centralidad en la discusión pública. Según Cristian Buttié, de la consultora CB, el recrudecimiento de la interna con la batalla en redes sociales entre el clan Menem y Santiago Caputo y la difusión de los audios privados de Milei permitieron correr el eje de la conversación, hasta entonces anclada en la investigación judicial.

La disputa digital entre Martín Menem y Santiago Caputo permitió correr la atención pública del caso Adorni Archivo

El anuncio sobre la baja de retenciones al campo y los triunfos a nivel parlamentario, como la media sanción de la ley “Hojarasca” para eliminar regulaciones “obsoletas” complementaron ese proceso. La estabilización y liberalización de la economía, principal capital político del Gobierno, volvió a ganar protagonismo en la discusión pública.

“Ha pasado la tormenta del primer trimestre [en términos económicos] y hay anuncios que ayudan a generar una nueva expectativa”, advirtió el especialista en opinión pública. “Han hecho un control de daños y retomado el control de la agenda comunicacional”, continuó y aclaró que aún resta ver si el “amesetamiento” en la imagen positiva de Milei logra consolidar una tendencia al alza en el segundo trimestre. Cree que el primer mandatario ya tocó su piso.

Alejandro Catterberg, director de Poliarquía consultores, plantea un escenario similar. “Pareciera que de a poquito, muy lentamente, el gobierno va saliendo de la tormenta en la que se metió hace dos o tres meses”, afirmó en diálogo con Todo Noticias (TN).

Al igual que Buttié, el analista destacó que el gobierno haya retomado cierto control sobre la agenda pública y puso énfasis en el rol de la economía en el nivel de apoyo social a Milei.

El Gobierno empezó a recuperar el control de la agenda pública y evita un mayor retroceso en la imagen de Milei Captura de video

Aunque considera que el gobierno todavía está “atrapado” en la tormenta de principios de año, estima que, en la medida en que se confirme la tendencia de desaceleración inflacionaria y la gente empiece a percibir una mejora en su poder adquisitivo, se irá profundizando el acompañamiento al líder de LLA y su gobierno. Según sus mediciones, hoy, el Presidente cuenta con un 44% de aprobación.