Freelancers: el Gobierno enviará al Congreso un proyecto para que puedan cobrar en dólares

Tras el lanzamiento del “dólar tecno” –que creará por decreto un régimen especial de exportaciones para el sector de los servicios básicos del conocimiento (SBC)– fuentes oficiales confirmaron hoy que el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley en el que se contemplará a los trabajadores tecnológicos monotributistas o “monotech”. Los detalles, dijeron, se conocerán en los próximos días.

La medida, que había sido anticipada el mes pasado por el secretario de Economía del Conocimiento, Ariel Sujarchuk, pero que no fue mencionada durante el acto de presentación de nuevo régimen realizado ayer –algo que despertó malestar entre los trabajadores independientes–, estará destinada a quienes facturen sus servicios al exterior. Buscará que puedan cobrar en moneda extranjera y, así, evitar su paso a la informalidad.

Además de los profesionales vinculados a la tecnología, el proyecto incluiría a personas que participen en competencias relacionadas con los videojuegos.

La iniciativa debe pasar por el Congreso, ya que establecerá un nuevo esquema tributario que buscará “aumentar la recaudación de divisas por servicios de exportación no registrados”, indicaron fuentes al tanto del tema. Además, la medida incluirá el beneficio cambiario de no liquidar las divisas, al tiempo que promoverá la registración en el sistema tributario de forma “ágil y sencilla”, con acceso a obra social.

Las fuentes consultadas aclararon que el proyecto no tendrá costo fiscal y que habrá “distintas categorías disponibles de facturación” para contemplar a los exportadores de SBC y a los e-gamers, ya sean autónomos o pequeños grupos, dijeron.

Ignacio Lonzieme, secretario general del Sindicato Unión Informática, cuestionó que el paquete de medidas anunciadas ayer no mencionara el caso de los trabajadores freelancers. “Si bien no tenemos detalles, nos dijeron que [con el nuevo proyecto de ley] se podrían liquidar hasta US$5000 mensuales”. Sin embargo, aclaró: “Eso iría en el buen sentido, pero no alcanzaría para lograr que nuestra actividad logre la explosión que tiene que tener por todo su potencial”.

“La discusión es mucho más amplia porque no es solo salarial o de ingresos. Tenemos que lograr la formación profesional de una camada muy grande, que es difícil de calcular, porque no hay datos. No alcanza con el anuncio de la formación de 70.000 programadores, a través del Argentina Programa. El plan debe ser integral”, aseguró Lonzieme.

Y agregó: “Tal como dijo ayer [Sergio] Candelo, presidente de la Cámara del Software (CESSI), muchas de las empresas que componen la cámara son microempresas de diez personas. Eso demuestra que buena parte de los freelancers son empresas en potencia y que, entonces, debe haber un esquema que los ayude a constituirse como tal”.

Cabe destacar que el nuevo “Régimen de Fomento a las Inversiones y las Exportaciones de la Economía del Conocimiento” para las empresas del sector implicaría –según dijo Massa– un aumento de las ventas al exterior de la industria en hasta US$10.000 millones en 2023.

