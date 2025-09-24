Fuerte mensaje de la exnúmero dos del FMI: se necesita un tipo de cambio más flexible y acumular reservas

A un mes de dejar el Fondo Monetario Internacional (FMI), la exnúmero dos del organismo, Gita Gopinath, dijo que, más allá de la ayuda que reciba la Argentina del Tesoro estadounidense, el país necesita hacer reformas para lograr un progreso duradero.

“El apoyo estadounidense sin duda ayuda a prevenir fluctuaciones cambiarias especulativas. Sin embargo, un progreso duradero requerirá que la Argentina adopte un régimen cambiario más flexible, acumule reservas y genere apoyo para sus reformas internamente”, posteó en su cuenta de X.

De esta forma, la economista, que hasta su salida venía siguiendo muy de cerca el programa acordado con la Argentina, se hizo eco de los señalamientos que vienen haciendo muchos economistas desde hace meses.

