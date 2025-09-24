Fuerte mensaje de la exnúmero dos del FMI: se necesita un tipo de cambio más flexible y acumular reservas
Gita Gopinath aseguró, también, que el país requiere “generar apoyos” para las reformas
- 1 minuto de lectura'
A un mes de dejar el Fondo Monetario Internacional (FMI), la exnúmero dos del organismo, Gita Gopinath, dijo que, más allá de la ayuda que reciba la Argentina del Tesoro estadounidense, el país necesita hacer reformas para lograr un progreso duradero.
“El apoyo estadounidense sin duda ayuda a prevenir fluctuaciones cambiarias especulativas. Sin embargo, un progreso duradero requerirá que la Argentina adopte un régimen cambiario más flexible, acumule reservas y genere apoyo para sus reformas internamente”, posteó en su cuenta de X.
De esta forma, la economista, que hasta su salida venía siguiendo muy de cerca el programa acordado con la Argentina, se hizo eco de los señalamientos que vienen haciendo muchos economistas desde hace meses.
Noticia en desarrollo
Otras noticias de Comunidad de Negocios
Semana Angus de Primavera. Ventas ágiles en las subastas ganaderas en Cañuelas
El plan de Milei. Retenciones, acuerdo con EE.UU. y la crisis post electoral, según la mirada de dos especialistas
Cambio en el clima financiero. Bajan las tasas de referencia y se espera un reordenamiento de todo el sistema
- 1
Qué es el swap en dólares, una de las opciones del acuerdo entre Estados Unidos y la Argentina
- 2
Milei suma un obstáculo camino a las elecciones: vender que la economía va a arrancar
- 3
Más dólares para el Gobierno: el Banco Mundial acelera la llegada de fondos y el BID anunció que “expandirá” sus operaciones
- 4
“La vida no me da tregua”. En segundos perdió más de US$200.000 y tuvo un terrible accidente: lo aplastó una máquina