Abrió Decathlon: tickets para poner orden, un desayuno y el joven que hizo fila por 16 horas

Desde antes del amanecer de este sábado, las veredas de la avenida del Libertador al 200, en Vicente López, se poblaron de mantas, reposeras y termos de café. A las nueve de la mañana, Decathlon, la reconocida cadena francesa de artículos deportivos, abrió oficialmente su nueva tienda en el país y el clima es de euforia. Hay más de tres cuadras de fila, un operativo de seguridad desplegado y un sistema de ingreso por tandas con números asignados a los primeros asistentes.

Fundada en Francia en 1976, Decathlon se convirtió en una de las mayores cadenas de equipamiento deportivo del mundo, con presencia en más de 60 países. Su propuesta combina productos de desarrollo propio con una política de precios accesibles, lo que la hizo popular entre deportistas aficionados y profesionales. Su llegada al país representa una apuesta fuerte al consumo local: indumentaria técnica, calzado, bicicletas y accesorios para más de 70 disciplinas, concentrados en un mismo espacio.

Este sábado entre los primeros en llegar estuvo Franco, que viajó desde La Plata junto a un grupo de amigos y su pareja. “Llegamos ayer a las cinco de la tarde. Dormimos en la vereda. Los chicos de seguridad armaron un buen vallado y pudimos descansar para ser los primeros en la fila. Estuvo muy bien organizado”, relató a LA NACION, mientras sostenía su número de ingreso.

Fanático del trekking, explicó que lo motivó la expectativa por los descuentos: “Nos encanta la marca, la venimos siguiendo desde Brasil. Venimos por los gifts cards, que oscilan entre $50.000 y $400.000. Somos fanáticos del trekking y esperamos encontrar buen precio y calidad. Desde que llegamos el clima con la gente es de buena onda, todos ofreciendo café y galletitas”.

La escena se desarrolló con entusiasmo y orden. Personal del local organizó la fila y reparte tickets numerados. Daylin, promotora de Decathlon, detalló cómo se prepararon para organizar la convocatoria: “Llegué a las cinco de la mañana. Sabíamos que iba a venir mucha gente. Otorgamos números para que la entrada sea ordenada. Ahora hay 400 personas haciendo la fila. A esos primeros 300 se les va a aplicar el descuento. A las personas con discapacidad se les dio prioridad. Hay cupos de entrada para 700 personas”.

Según explicó, los primeros clientes recibirán además un gesto simbólico de agradecimiento: “La idea es regalarles algo para desayunar, como alfajores y cafés, luego de la apertura, para agradecerles el tiempo esperado”.

A unos metros de ella, a mitad de la fila, Cecilia, vecina de Núñez, sostenía su comprobante con el número 119. “Estoy esperando desde las cinco de la mañana. Vine por los vouchers para gastar dentro del local. Es por orden de llegada. Me parece buenísima la convocatoria y que haya tanta gente reunida. Es ropa deportiva más barata y de buena calidad, ese es el diferencial”. En tanto, y entre los murmullos de quienes revisaban los catálogos desde sus celulares, comentó que la espera también genera un clima de comunidad: “Además se va a generar más seguridad en la zona. Como hay más gente circulando va a haber más presencia policial”.

Unos pasos más atrás, Christopher, quien vive en Vicente López, explicó a este medio que planificó la jornada desde hace semanas: “Estoy desde las seis de la mañana, soy el número 122. Una chica del Decathlon estaba desde temprano para explicarnos cómo iba a ser el procedimiento y nos dio números para asegurar una entrada organizada. La gente va a ir entrando en tandas”.

Tras ello contó que siguió la apertura por redes y medios: “Empecé a ver carteles y publicaciones en Instagram sobre el horario de apertura. Organicé todo y dije: el sábado lo fijo para el Decathlon”. Con su casco colgado en el manubrio de la bicicleta, agregó: “El entusiasmo es por la promoción de las gift cards. La empresa es muy conocida, me hablaron muy bien de ella. Espero que el día de mañana vengan más marcas a la Argentina. Esto va a generar trabajo y más movimiento en la zona”.

A medida que el reloj marcó las nueve, los primeros grupos comenzaron a ingresar entre aplausos, flashes y exclamaciones.