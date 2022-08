Gabriel Rubinstein, el nuevo viceministro de Economía: cómo piensa el número dos de Sergio Massa

“Efecto Massa” bien recibido por el mercado, por el “poder político” que tiene el ministro y que “no tenía Batakis”. Críticas a la segmentación tarifaria y el planteo de “terminar urgente con el déficit fiscal”. Esas son algunas de las ideas del nuevo viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein.

El economista, que fue director del Banco Central y hasta aquí se desempeñaba como titular de la consultora GRA (Gabriel Rubinstein y Asociados), analizó días atrás la llegada de Sergio Massa al gabinete y planteó que en el país se estaba produciendo un “ajuste desordenado”. En una entrevista TN, insistió en la necesidad de avanzar hacia el equilibrio fiscal y en la reducción de los subsidios a la energía.

“Para el mercado fue el ‘efecto Massa’. Viene alguien con el poder político que no tenía Batakis. Uno supone que si viene Massa no es que al día siguiente Cristina dice ‘No me gusta’ y se queda quieto. Si él viene es porque hay un acuerdo político lo suficientemente sólido como para que él despliegue”, dijo Rubinstein, el pasado fin de semana, al analizar la llegada del exintendente de Tigre al Ministerio de Economia.

Días después, Massa convocó al economista, que fue miembro del comité de riesgo soberano DCR-Fitch Ratings e integró el equipo de asesores del exministro Roberto Lavagna en temas de política monetaria, para que se sume a su equipo en el Palacio de Hacienda.

Rubinstein también celebró la reciente decisión del Banco Central de subir la tasa de interés de política monetaria. “No estamos en un terreno de tasas positivas reales, pero no podemos quedarnos tan alejados. El Banco Central se había quedado muy abajo y era fácil para las empresas endeudarse en pesos y comprar dólares”, afirmó Rubinstein.